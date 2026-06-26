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Pequena aeronave atinge o maior arranha-céus de Pequim

Nuno Mandeiro
Há 1h e 3min
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Pequim reforça a presença policial em torno da torre mais alta da cidade, segundo testemunhas da Reuters

A polícia de Pequim cortou a circulação automóvel em algumas das estradas que conduzem ao arranha-céus mais alto do centro da zona financeira de Pequim, de acordo com Reuters. Segundo a CNN Internacional, uma pequena aeronave atingiu o prédio de 109 andares na capital da China durante a tarde desta sexta-feira.

 

Imagens vindas de Pequim, publicadas nas redes sociais, mostraram destroços a cair da Torre CITIC, também conhecida como China Zun, além de uma seção da cauda do avião e a janela quebrada de um táxi no chão.

A CNN tentou contactar as autoridades chinesas e o número de telefone listado para o proprietário da aeronave, mas até ao momento não conseguiu ter mais informações sobre o sucedido.

Citic Tower, também conhecida como Zun Tower, em Pequim, China, em 26 de junho de 2026. (AP Photo/Han Guan Ng)

As imagens partilhadas nas redes sociais que mostram o código de registro da aeronave parecem indicar que se trata de uma aeronave desportiva leve de fabricação nacional, uma Sunward SA 60L Aurora, pertencente a uma empresa local de aviação geral.

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Os dados de voo não verificados do Flightradar24, publicados online, parecem mostrar que a trajetória de voo da aeronave foi severamente desviada.

Sunward SA 60L Aurora (Fonte: FlightRadar, Jet Photos)

O edifício, conhecido como CITIC Tower ou China Zun, é um arranha-céus de 109 andares na zona leste de Pequim. É a sede do conglomerado estatal CITIC Group e é o edifício mais alto da capital chinesa.

De acordo com a Reuters, os agentes das autoridades chinesas foram instruídos para impedir os curiosos de tirar fotografias e a afastá-los do edifício.

Desde o dia 1 de maio, a capital chinesa está efetivamente livre de drones, em virtude de novas e abrangentes regras. Os moradores não podem comprar, alugar ou pilotar drones sem a aprovação do governo dentro da extensa jurisdição da cidade.

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Temas: China Pequim China Zun CITIC Tower
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