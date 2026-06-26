Pequena aeronave atinge o maior arranha-céus de Pequim

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Pequim reforça a presença policial em torno da torre mais alta da cidade, segundo testemunhas da Reuters

A polícia de Pequim cortou a circulação automóvel em algumas das estradas que conduzem ao arranha-céus mais alto do centro da zona financeira de Pequim, de acordo com Reuters. Segundo a CNN Internacional, uma pequena aeronave atingiu o prédio de 109 andares na capital da China durante a tarde desta sexta-feira.

🇨🇳 A plane crashed into Beijing's tallest skyscraper



Debris fell near the eastern entrance of the China Zun Tower.



The China Zun skyscraper is in the top 10 tallest buildings in the world. The height of the tower is 528 meters. pic.twitter.com/Tt8hmDkc3V — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

Imagens vindas de Pequim, publicadas nas redes sociais, mostraram destroços a cair da Torre CITIC, também conhecida como China Zun, além de uma seção da cauda do avião e a janela quebrada de um táxi no chão.

A CNN tentou contactar as autoridades chinesas e o número de telefone listado para o proprietário da aeronave, mas até ao momento não conseguiu ter mais informações sobre o sucedido.

Citic Tower, também conhecida como Zun Tower, em Pequim, China, em 26 de junho de 2026. (AP Photo/Han Guan Ng)

As imagens partilhadas nas redes sociais que mostram o código de registro da aeronave parecem indicar que se trata de uma aeronave desportiva leve de fabricação nacional, uma Sunward SA 60L Aurora, pertencente a uma empresa local de aviação geral.

Os dados de voo não verificados do Flightradar24, publicados online, parecem mostrar que a trajetória de voo da aeronave foi severamente desviada.

Sunward SA 60L Aurora (Fonte: FlightRadar, Jet Photos)

O edifício, conhecido como CITIC Tower ou China Zun, é um arranha-céus de 109 andares na zona leste de Pequim. É a sede do conglomerado estatal CITIC Group e é o edifício mais alto da capital chinesa.

De acordo com a Reuters, os agentes das autoridades chinesas foram instruídos para impedir os curiosos de tirar fotografias e a afastá-los do edifício.

Desde o dia 1 de maio, a capital chinesa está efetivamente livre de drones, em virtude de novas e abrangentes regras. Os moradores não podem comprar, alugar ou pilotar drones sem a aprovação do governo dentro da extensa jurisdição da cidade.