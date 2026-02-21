Exclusivo: Secretas dos EUA associam teste chinês com explosivos à pressão por um arsenal nuclear completamente novo

Há 57 min

O investimento no seu arsenal nuclear está a aproximar a China do estatuto de igualdade com a Rússia e os EUA e pode render-lhe capacidades técnicas que nenhuma das duas potências nucleares dominantes possui atualmente

Agências de informação dos EUA acreditam que a China está a desenvolver uma nova geração de armas nucleares e realizou pelo menos um teste explosivo secreto nos últimos anos, como parte de um esforço mais amplo para transformar completamente o seu arsenal nuclear no mais avançado tecnologicamente do mundo, de acordo com várias fontes familiarizadas com as avaliações das secretas dos EUA.

A avaliação dos EUA sobre a intenção da China de avançar radicalmente nas suas armas nucleares está a alimentar o debate dentro da comunidade de inteligência e além dela sobre se houve uma mudança no pensamento de Pequim sobre a estratégia nuclear, dizem as fontes. O investimento no seu arsenal nuclear está a aproximar a China do estatuto de igualdade com a Rússia e os EUA e pode render-lhe capacidades técnicas que nenhuma das duas potências nucleares dominantes possui atualmente.

A China realizou secretamente um teste nuclear explosivo em junho de 2020 nas instalações de Lop Nur, no noroeste do país – apesar de uma moratória autoimposta sobre tal atividade em vigor desde 1996 – e planeava fazer mais no futuro, de acordo com as fontes e declarações recentes de autoridades americanas. Embora o teste de 2020 tenha sido divulgado publicamente por autoridades do Departamento de Estado dos EUA este mês, o objetivo do teste não havia sido revelado anteriormente.

A China também parece estar a desenvolver armas nucleares táticas de baixo rendimento – algo que o país nunca produziu anteriormente – que poderiam ser utilizadas contra alvos mais próximos, incluindo em cenários em que Pequim respondesse a uma potencial operação de defesa de Taiwan pelos EUA, acrescentaram as fontes.

A China tem expandido agressivamente as suas instalações nucleares, segundo relatos públicos anteriores de oficiais das agências de informação dos EUA, com analistas a suspeitarem que a China possa estar a desenvolver novas tecnologias. Agora, as autoridades americanas acreditam que há fortes evidências para apoiar essa teoria – em parte – devido ao que descobriram sobre o teste de 2020.

A China possui um arsenal nuclear desde 1964. Produziu ogivas mais rapidamente do que qualquer outro país do mundo, embora o tamanho do seu arsenal esteja muito aquém do da Rússia e dos EUA, que continuam a deter a maior parte das armas nucleares do mundo.

Questionado sobre as avaliações da inteligência dos EUA sobre o seu programa nuclear, um porta-voz da embaixada da China em Washington disse à CNN que “os Estados Unidos distorceram e difamaram a política nuclear da China”.

“Trata-se de uma manipulação política com o objetivo de buscar a hegemonia nuclear e fugir das suas próprias responsabilidades em matéria de desarmamento nuclear”, afirma Liu Pengyu. “A China opõe-se firmemente a tais narrativas. As alegações dos EUA sobre a China realizar um teste nuclear são totalmente infundadas. A China opõe-se a qualquer tentativa dos Estados Unidos de inventar desculpas para retomar os seus próprios testes nucleares.”

Um responsável pela Defesa afirmou que o Pentágono “não comenta avaliações de inteligência relacionadas com alegados eventos específicos de testes nucleares”.

O Pentágono sugeriu anteriormente que os esforços da China para expandir e melhorar o seu arsenal nuclear poderiam “proporcionar [à China] novas opções antes e durante uma crise ou conflito para utilizar armas nucleares para fins coercivos, incluindo provocações militares contra aliados e parceiros dos EUA na região”.

Um relatório de 2024 da Agência de Informações de Defesa também observou que a China está a procurar renovar o seu arsenal nuclear tendo os EUA em mente.

“A China está a passar pela expansão mais rápida e pela modernização mais ambiciosa das suas forças nucleares da história – quase certamente impulsionada pelo objetivo de uma competição estratégica duradoura com os EUA e pela meta de concretizar conceitos estratégicos intensificados que existem há décadas, mas que agora estão a ser realizados”, é indicado no relatório.

Historicamente, a China tem visto as suas capacidades nucleares como um meio de autodefesa e uma forma de dissuadir outros países de usarem ou ameaçarem usar as suas próprias armas nucleares contra ela. A China mantém há décadas uma política de não uso em primeira instância, mas a proposta do país sobre governança global apresentada em 2023 não faz referência a esse compromisso, o que tem levado a especulações de que a postura da China poderia estar a mudar.

E, até há pouco tempo, a capacidade nuclear da China era considerada muito menos avançada do que a dos seus rivais nucleares. O país realizou muito menos testes a partir dos quais poderia recolher dados necessários para projetar armas modernizadas.

Um membro do Exército Popular de Libertação observa enquanto o grupo de ataque estratégico exibe mísseis nucleares DF-61 durante um desfile militar para marcar o 80.º aniversário do fim da II Guerra Mundial, em Pequim, China, a 3 de setembro de 2025. foto Tingshu Wang/Reuters/Arquivo

“Os especialistas em armas nucleares da China podem não confiar nos dados limitados que recolheram durante apenas 45 testes, a maioria dos quais realizados na atmosfera e com instrumentos inadequados”, indica Jeffrey Lewis, especialista em controlo de armas do Middlebury Institute of International Studies.

Essa é, na opinião de autoridades norte-americanas, uma das principais razões pelas quais a China estaria a retomar os testes com explosivos.

“Eles têm uma nova geração de armas para as quais não têm base de dados”, disse uma das fontes familiarizadas com o assunto.

Como parte desse impulso de modernização, a China tem investido fortemente em manobrabilidade e capacidade de sobrevivência, dizem várias fontes à CNN, observando que Pequim teme há muito que os EUA possam potencialmente destruir toda a sua força antes que ela possa reagir – ou, pelo menos, infligir danos suficientes para neutralizá-la efetivamente.

As autoridades americanas também acreditam que a China tem preocupações com a fiabilidade dos seus próprios sistemas, o que contribui para a urgência em torno dos seus esforços de modernização e alimenta o investimento em tecnologias para garantir que as suas ogivas nucleares possam atingir o alvo pretendido.

Duas fontes indicam que a China pareciam cada vez mais paranóica com um potencial ataque dos EUA durante o mesmo período do teste nuclear de junho de 2020. Na véspera das eleições presidenciais dos EUA, em novembro de 2020, autoridades chinesas chegaram a entrar em contacto com o então chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, porque estavam preocupadas com uma “surpresa de outubro”, disseram as fontes.

Embora essas tensões tenham acabado por diminuir, a China tomou medidas nos anos seguintes não só para atualizar as suas forças nucleares, mas também para modernizar todo o seu exército.

As ambições nucleares da China voltaram a ser tema de intriga nas últimas semanas, depois de funcionários do Departamento de Estado terem revelado novos detalhes sobre o que alegam ter sido um teste explosivo realizado nas instalações de Lop Nur em junho de 2020 – divulgando a data exata, o local e os dados sísmicos relacionados com o acontecimento para sustentar a sua conclusão. A ligação com a China também usar o teste para modernizar o seu arsenal ficou clara no estudo subsequente ao teste, particularmente dada a magnitude sísmica registada, indica um ex-alto funcionário à CNN.

Esta semana, o secretário de Estado adjunto Christopher Yeaw disse num evento no think tank Hudson Institute, em Washington, que o evento de junho de 2020 registou uma “explosão” de magnitude 2,75.

“Analisei dados adicionais desde então [e] há muito pouca possibilidade de eu dizer que seja outra coisa senão uma explosão, uma explosão singular”, indicou Yeaw, acrescentando que os dados não eram consistentes com explosões mineiras.

“Também não é de todo consistente com um terramoto”, adiantou o antigo analista de inteligência e funcionário da Defesa com um doutoramento em engenharia nuclear. “É [...] o que se esperaria de um teste nuclear com explosivos.”

No início deste mês, o subsecretário de Estado para o Controlo de Armas, Thomas DiNanno, também acusou publicamente a China de ter realizado secretamente um teste nuclear explosivo em 2020 e sugeriu que os EUA tinham obtido informações a indicar que Pequim planeava realizar mais testes.

“Posso revelar que o governo dos EUA está ciente de que a China realizou testes nucleares explosivos, incluindo a preparação para testes com rendimentos designados na casa das centenas de toneladas; o PLA (Exército Popular de Libertação) procurou ocultar os testes ofuscando as explosões nucleares, pois reconheceu que esses testes violam os compromissos de proibição de testes”, sublinhou DiNanno num discurso a 6 de fevereiro.

A CNN soube desde então que informações adicionais recolhidas pelos EUA após o evento de junho de 2020 serviram como peça-chave do quebra-cabeça, já que especialistas argumentam que os dados sísmicos, por si só, não são suficientes para concluir definitivamente que se tratou de um teste nuclear ou entender porque é que foi realizado.

Quando questionado sobre a alegação de testes nucleares secretos no início deste mês, Liu, o porta-voz da Embaixada da China em Washington DC, disse que a China “segue uma política de ‘não uso primeiro’ de armas nucleares e uma estratégia nuclear que se concentra na autodefesa, e adere à sua moratória de testes nucleares”.

“Estamos prontos para trabalhar com todas as partes para defender conjuntamente a autoridade do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares e salvaguardar o regime internacional de desarmamento nuclear e não proliferação”, adianta.

“Espera-se que os EUA cumpram sinceramente as suas obrigações ao abrigo do Tratado e o seu compromisso com uma moratória sobre os testes nucleares e tomem medidas concretas para defender o regime internacional de desarmamento nuclear e não proliferação, bem como o equilíbrio estratégico e a estabilidade globais”, acrescentou à CNN.

O momento da decisão da administração Trump de revelar detalhes sobre um suposto teste ocorrido há quase seis anos também é notável, pois surge num momento em que os EUA insistem que a China adira a qualquer novo acordo sobre armas nucleares, uma proposta à qual o líder chinês, Xi Jinping, tem resistido até agora, indicam fontes.

Trump sugeriu que os EUA poderiam retomar os seus próprios testes explosivos.

Em última análise, a China tem mais a ganhar com a realização de testes explosivos do que os EUA, o que levanta questões sobre por que razão o Departamento de Estado tomou a rara decisão de divulgar detalhes sobre o evento de junho de 2020 neste momento, segundo várias fontes.

Essa medida sugere que a administração Trump está preocupada com a diplomacia pública com Pequim – especialmente antes da próxima viagem do presidente ao país em abril, observou uma fonte familiarizada com as discussões entre os dois países.

Mas as atuais autoridades americanas também observaram que a administração Trump está determinada em envolver a China num acordo nuclear, sugerindo que a revelação de uma parte do que os EUA sabem sobre os esforços atuais da China poderia pressionar o país a entrar em negociações.

“O antigo paradigma de controlo de armas está a entrar em colapso, à medida que a China corre para aumentar o seu arsenal nuclear”, refere Alex Gray, ex-chefe de gabinete do NSC e agora membro sénior do Atlantic Council. “O governo está a lidar não apenas com as armas estratégicas russas, mas também com a expansão nuclear chinesa, que é muito mais preocupante. A menos que possamos negociar uma estrutura de controlo de armas que inclua Pequim, os EUA não precisam de aderir cegamente a receitas ultrapassadas de controlo de armas que não captam as ameaças de hoje e de amanhã.”

O rápido crescimento e modernização do PLA também servem para cumprir a promessa de Xi, feita há mais de uma década, de transformar as maiores forças armadas do mundo numa força militar de classe mundial.

“Isto é um reflexo das ambições globais da China, […] é um dos sinais mais claros de quase tudo o que a China está a fazer”, adianta uma das fontes, observando que as ações de Pequim devem informar a forma como os EUA se preparam para conflitos futuros.