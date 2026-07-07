MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

EUA manifestam "profunda preocupação" após a China lançar míssil a partir de um submarino

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 2min
Bandeiras de China e Estados Unidos (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a agência estatal, o ensaio integrou o plano anual de treino das Forças Armadas chinesas

Os Estados Unidos expressaram “profunda preocupação” após a China realizar um teste de lançamento de um míssil balístico estratégico a partir de um submarino nuclear para o Oceano Pacífico, informou o Departamento de Estado norte-americano.

“Num momento em que os Estados Unidos se empenham mais do que nunca para impedir a proliferação nuclear, a China faz o oposto. A rápida e opaca expansão do arsenal nuclear de Pequim é motivo de profunda preocupação para a região e para o mundo”, refere o comunicado divulgado na segunda-feira.

O míssil, equipado com uma ogiva simulada de treino, foi lançado às 12:01 locais (05:01 em Lisboa) e atingiu com precisão a zona marítima prevista, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Segundo a agência estatal, o ensaio integrou o plano anual de treino das Forças Armadas chinesas, foi previamente comunicado aos países relevantes e “não está dirigido contra nenhum país nem alvo específico”, tendo decorrido em conformidade com o direito e as práticas internacionais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Xinhua indicou apenas que o lançamento foi efetuado por um submarino nuclear estratégico da Marinha do Exército de Libertação Popular para "águas internacionais relevantes" do Pacífico, sem revelar o tipo de míssil, a classe do submarino ou o local exato do impacto.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, trata-se do primeiro teste conhecido de um míssil lançado de um submarino chinês desde 1982 e do primeiro realizado a partir de um submarino de propulsão nuclear.

O teste motivou críticas do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia, além dos Estados Unidos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: China Míssil Submarino EUA Oceano Pacífico

Relacionados

China testa raro míssil balístico lançado por submarino no Pacífico
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Cimeira da NATO em Ancara vai ser encontro da união ou da desunião? "Há uma boa história para contar", mas está quase tudo em aberto

Ontem às 22:00

Decisão de Trump sobre cartão vermelho a Balogun desencadeia tempestade política em torno do Mundial

Ontem às 09:40

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Ontem às 08:29

Pelo menos 8 pessoas alvejadas, incluindo 4 crianças, em Nova Iorque

5 jul, 10:01
Mais E.U.A.

Mais Lidas

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Ontem às 18:59

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Encarregados de educação pedem anulação dos exames nacionais e lançam petição

Ontem às 12:47

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35

Morreu o cineasta João Milagre, um dos fundadores da Galeria Zé dos Bois. Tinha 56 anos

Ontem às 13:59
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

5 jul, 10:30

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

Ontem às 22:21

Rússia está à beira de uma crise bancária "explosiva" face a próximo pacote de sanções da UE

Ontem às 14:31

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Ontem às 08:29

Rússia ataca Kiev com mísseis balísticos horas antes de dia decisivo

Ontem às 03:32
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Cabo Verde é um coração limpo, esta FIFA é uma vergonha

Ontem às 13:41

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00