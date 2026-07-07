EUA manifestam "profunda preocupação" após a China lançar míssil a partir de um submarino

Há 2h e 2min

Segundo a agência estatal, o ensaio integrou o plano anual de treino das Forças Armadas chinesas

Os Estados Unidos expressaram “profunda preocupação” após a China realizar um teste de lançamento de um míssil balístico estratégico a partir de um submarino nuclear para o Oceano Pacífico, informou o Departamento de Estado norte-americano.

“Num momento em que os Estados Unidos se empenham mais do que nunca para impedir a proliferação nuclear, a China faz o oposto. A rápida e opaca expansão do arsenal nuclear de Pequim é motivo de profunda preocupação para a região e para o mundo”, refere o comunicado divulgado na segunda-feira.

O míssil, equipado com uma ogiva simulada de treino, foi lançado às 12:01 locais (05:01 em Lisboa) e atingiu com precisão a zona marítima prevista, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Segundo a agência estatal, o ensaio integrou o plano anual de treino das Forças Armadas chinesas, foi previamente comunicado aos países relevantes e “não está dirigido contra nenhum país nem alvo específico”, tendo decorrido em conformidade com o direito e as práticas internacionais.

A Xinhua indicou apenas que o lançamento foi efetuado por um submarino nuclear estratégico da Marinha do Exército de Libertação Popular para "águas internacionais relevantes" do Pacífico, sem revelar o tipo de míssil, a classe do submarino ou o local exato do impacto.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, trata-se do primeiro teste conhecido de um míssil lançado de um submarino chinês desde 1982 e do primeiro realizado a partir de um submarino de propulsão nuclear.

O teste motivou críticas do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia, além dos Estados Unidos.