DeepSeek lança novo modelo de IA para rivalizar com concorrentes dos EUA

Agência Lusa , AM
Há 2h e 44min
DeepSeek (AP)

O lançamento está previsto para ocorrer antes das “Duas Sessões”, a reunião anual da Assembleia Nacional Popular (ANP), o órgão máximo legislativo chinês, que começa a 4 de março

A empresa chinesa DeepSeek deve apresentar esta semana um novo modelo de linguagem de grande dimensão, num novo teste às ambições da China de competir com os rivais norte-americanos no setor da inteligência artificial (IA).

A empresa sediada em Hangzhou, no leste da Cihna, prepara-se para lançar o modelo V4, descrito como “multimodal”, com capacidade para gerar texto, imagem e vídeo, segundo o jornal britânico Financial Times, que cita fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo as mesmas fontes, a DeepSeek trabalhou com fabricantes chineses de ‘chips’, como a Huawei e a Cambricon, para otimizar o novo modelo para os seus mais recentes produtos, numa estratégia que sinaliza os esforços de Pequim para reduzir a dependência dos semicondutores da norte-americana Nvidia, sujeitos a controlos de exportação impostos por Washington.

O lançamento está previsto para ocorrer antes das “Duas Sessões”, a reunião anual da Assembleia Nacional Popular (ANP), o órgão máximo legislativo chinês, que começa a 04 de março, evento político de grande visibilidade que poderá reforçar o estatuto da DeepSeek como campeã nacional da IA.

Trata-se do primeiro grande modelo apresentado pela empresa desde janeiro de 2025, quando divulgou o modelo de raciocínio R1. Na altura, a DeepSeek afirmou ter desenvolvido um sistema comparável aos principais modelos do Vale do Silício com apenas uma fração do poder computacional utilizado pelos concorrentes, anúncio que provocou forte reação nos mercados tecnológicos norte-americanos.

Desde então, a empresa lançou atualizações incrementais, enquanto rivais domésticos como a Alibaba e a Moonshot procuraram captar procura por modelos chineses de código aberto e baixo custo.

A otimização do V4 para ‘chips’ produzidos na China poderá impulsionar a procura por semicondutores locais e acelerar a substituição de fabricantes norte-americanos como a Nvidia e a AMD na fase de “inferência”, isto é, na geração de respostas por modelos já treinados.

A Nvidia continua, contudo, a dominar o mercado de ‘chips’ utilizados na fase de pré-treino, altamente intensiva em computação. O Financial Times noticiou anteriormente que a DeepSeek tentou realizar esta etapa inicial em ‘hardware’ da Huawei, mas enfrentou dificuldades técnicas.

A DeepSeek deverá divulgar uma nota técnica breve aquando do lançamento do V4, seguindo-se um relatório mais detalhado cerca de um mês depois, segundo uma fonte citada pelo jornal.

Entretanto, a empresa norte-americana Anthropic acusou esta semana a DeepSeek e outras duas empresas chinesas de recorrerem a “ataques de destilação”, prática que consiste em treinar modelos mais pequenos com base nos resultados de sistemas mais avançados, permitindo replicar desempenho sem utilizar os mesmos recursos computacionais.

Temas: China Inteligência Artificial DeepSeek

Ásia

DeepSeek lança novo modelo de IA para rivalizar com concorrentes dos EUA

Há 2h e 44min

Estará a Índia prestes a tornar os medicamentos para emagrecer muito mais baratos?

Ontem às 16:00

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Paciência "esgotou-se" e agora há uma "guerra aberta". O que está a acontecer entre Afeganistão e Paquistão?

27 fev, 17:11
Mais Ásia

Mais Lidas

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

28 fev, 17:00