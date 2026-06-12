China sanciona ministro da Defesa filipino por “prejudicar interesses chineses”

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 54min
Gilberto Teodoro Jr., ministro da Defesa das Filipinas (AP)
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Pequim justificou a decisão com os “comentários irresponsáveis” de Teodoro sobre a China, que, segundo a diplomacia chinesa, prejudicaram os interesses do país asiático

A China anunciou sanções contra o secretário da Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., e familiares próximos, acusando-o de prejudicar os interesses chineses, numa medida que Manila classificou como um ato “hostil” às relações bilaterais.

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou, na quinta-feira, a proibição de entrada de Teodoro, da mulher e dos filhos na China continental, Hong Kong e Macau.

As autoridades chinesas vetaram igualmente quaisquer transações, cooperação ou outras atividades entre o responsável filipino e entidades ou cidadãos chineses.

Pequim justificou a decisão com os “comentários irresponsáveis” de Teodoro sobre a China, que, segundo a diplomacia chinesa, prejudicaram os interesses do país asiático. O ministério dos Negócios Estrangeiros não especificou quais as declarações em causa.

A diplomacia de Pequim afirmou que as medidas visam “salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento” da China.

O ministério dos Negócios Estrangeiros das Filipinas reagiu hoje, afirmando que as sanções constituem um “ato hostil” que “complica ainda mais as relações bilaterais”.

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“Essas medidas não contribuem para criar confiança mútua, gerir divergências de forma responsável ou criar as condições necessárias para um envolvimento construtivo entre os nossos dois países”, declarou a diplomacia filipina.

Teodoro, nomeado ministro da Defesa pelo Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., em junho de 2023, é um dos mais destacados críticos da política chinesa no mar do Sul da China e em relação a Taiwan.

Em comunicado, o governante prometeu continuar a desempenhar as suas funções e afirmou que as sanções demonstram “o que [os chineses] fazem àqueles que dizem a verdade sobre os seus enganos”.

No ano passado, Teodoro classificou as reivindicações territoriais de Pequim no mar do Sul da China como “a maior ficção e mentira” e apontou diretamente responsabilidades ao Presidente chinês, Xi Jinping, pela política que considera agressiva e ilegal da China na região.

O responsável tem liderado os esforços de Manila para aprofundar a cooperação militar com os Estados Unidos, aliado histórico das Filipinas, incluindo através da expansão dos exercícios militares conjuntos e de patrulhas navais no mar do Sul da China.

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Teodoro promoveu também acordos de cooperação militar com países como Japão, França, Canadá e Nova Zelândia, apresentados pelo Governo filipino como instrumentos para reforçar a capacidade de dissuasão perante a crescente assertividade chinesa.

A decisão representa uma escalada relativamente a julho de 2025, quando Pequim sancionou o então senador filipino Francis Tolentino, um dos políticos mais críticos da China nas Filipinas.

Tolentino promoveu legislação que reafirmou as reivindicações territoriais filipinas e os direitos de exploração de recursos no mar do Sul da China, uma via marítima estratégica por onde passa cerca de 30% do comércio marítimo mundial e que alberga importantes recursos pesqueiros e potenciais reservas de petróleo e gás.

Desde a chegada ao poder de Ferdinand Marcos Jr., em 2022, as Filipinas reforçaram a cooperação em matéria de defesa com Washington, numa mudança que coincidiu com o aumento dos incidentes entre embarcações filipinas e forças chinesas nas águas disputadas.

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