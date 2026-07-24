A bordo do navio que levou com canhões de água da China num momento de tensão em águas internacionais

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Este é um canto do mundo crítico para a geopolítica e a tensão está a subir de forma perigosa

Navios chineses dispararam canhões de água contra embarcações filipinas, incluindo uma que transportava uma equipa da CNN, perto de um perigoso ponto crítico no Mar do Sul da China esta sexta-feira - o terceiro confronto tenso desta semana nas águas disputadas.

Para além das ricas zonas de pesca na sua lagoa e águas circundantes, aparentemente não há nada de extraordinário no banco de areia. Mas este canto do mundo é um ponto crítico geopolítico enganosamente tenso.

O livre acesso a uma das rotas marítimas mais vitais do mundo, um tratado de defesa mútua entre as Filipinas e os Estados Unidos e a pressão constante da China para consolidar as reivindicações sobre territórios disputados significam que um erro de navegação ou um disparo acidental podem desencadear um conflito sério.

A CNN teve acesso exclusivo a bordo de uma embarcação pertencente ao Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas, numa missão para reabastecer o combustível dos pescadores locais perto do Banco de Scarborough, um banco de areia reivindicado tanto por Pequim como por Manila.

Esta sexta-feira, enquanto os navios filipinos se aproximavam do banco de areia, várias embarcações maiores da Guarda Costeira da China aproximaram-se o suficiente para que a equipa da CNN pudesse ver os rostos dos tripulantes.

"Saiam imediatamente... Caso contrário, tomaremos medidas firmes de acordo com a lei", avisou a Guarda Costeira da China através de um megafone. O navio chinês circulou continuamente a embarcação filipina, enquanto os seus canhões de água atingiam o navio.

A disputa no Mar do Sul da China tem sido ensombrada por guerras noutros locais nos últimos anos, mas continua a ser um importante ponto de potencial tensão para conflitos globais. Vários governos disputam a soberania sobre a via navegável, um corredor económico crucial por onde passa anualmente um terço do comércio marítimo global.

Os navios filipinos acabaram por cancelar a sua missão e regressaram ao porto, alegando a formação de um tufão na região. Assim que os seus navios se afastaram, a tensão diminuiu drasticamente, embora horas depois ainda se pudessem ver navios da Guarda Costeira da China, acompanhando as embarcações filipinas.

No total, havia 15 navios chineses, pertencentes à Guarda Costeira da China e à sua chamada "milícia marítima", disseram depois as autoridades filipinas. As Filipinas dispunham de 10 navios, três dos quais pertenciam à sua guarda costeira; um pequeno avião monomotor do governo filipino também sobrevoou os navios a baixa altitude durante a missão.

A soberania no Mar do Sul da China é altamente disputada

O Mar do Sul da China, com os seus 1,3 milhões de quilómetros quadrados, e as ilhas que o compõem são alvo de uma série de reivindicações por parte dos governos da região. A China reivindica quase toda a área como o seu território soberano, delimitado pela sua "linha de nove traços", mas outros países mantêm reivindicações com base nas suas zonas económicas exclusivas, que se estendem por 200 milhas náuticas a partir das suas costas. Os principais pontos de disputa incluem as Ilhas Paracel e as Ilhas Spratly, locais onde a China construiu instalações militares em ilhas disputadas.

Nota: as ilhas Spratly e Paracel não estão à escala.Fontes: Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Regiões MarinhasGráfico: Henrik Pettersson e Lou Robinson, CNN

A Guarda Costeira das Filipinas afirmou que as suas embarcações foram "submetidas a uma série de ataques com canhões de água e manobras perigosas por parte da Guarda Costeira da China". Um navio chinês chegou a estar a sete metros da embarcação filipina onde a CNN seguia a bordo, representando um "sério risco de colisão", disseram as autoridades.

Entretanto, a emissora estatal chinesa informou que a sua guarda costeira "tomou medidas coercivas, de acordo com a lei, contra várias embarcações filipinas envolvidas em atividades ilegais nas águas sob jurisdição da China em redor da Ilha Huangyan" - o nome chinês para o Atol de Scarborough.

Questionado por Mike Valerio, da CNN, sobre o incidente desta sexta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian, disse que era "legítimo e legal para a China tomar as medidas necessárias para defender os seus direitos e a sua segurança, o que é profissional, padrão e irrepreensível".

Também chamado Bajo de Masinloc nas Filipinas, o banco de areia é uma rocha desabitada com uma lagoa central, a 220 quilómetros a oeste da principal ilha filipina de Luzon e a cerca de 850 quilómetros da província chinesa de Hainan.

A China, as Filipinas e Taiwan reivindicam a soberania sobre o Banco de Scarborough, mas a China controla-o eficazmente desde 2012, mantendo uma presença quase constante da guarda costeira nas águas próximas.

Confrontos no mar

Uma embarcação da Guarda Costeira da China é avistada de um navio filipino perto do Atol de Scarborough, no Mar do Sul da China (Rebecca Wright/CNN)

As tensões aumentaram ao longo da semana.

Primeiro houve um confronto no Atol Second Thomas, um afloramento rochoso no arquipélago das ilhas Spratly, também disputado por Manila e Pequim.

As Filipinas mantêm um pequeno contingente no atol, a bordo de um navio da época da Segunda Guerra Mundial, o BRP Sierra Madre, que está encalhado. No início da semana, as Forças Armadas filipinas afirmaram que um navio da Guarda Costeira chinesa enviou uma embarcação mais pequena que se aproximou do Sierra Madre. Em resposta, as Filipinas lançaram dois botes insufláveis ​​de casco rígido para escoltar a embarcação chinesa.

Um vídeo filipino mostra um grupo de oito soldados chineses num bote a abalroar uma das embarcações filipinas mais pequenas. Os golpes parecem ter sido trocados com bastões e remos de madeira. Dois militares filipinos ficaram feridos e foram retirados para tratamento, segundo as Forças Armadas.

Posteriormente, as autoridades chinesas acusaram as Filipinas de espalhar desinformação, alegando que os botes filipinos tinham abalroado e atacado "ferozmente" os seus militares.

Um segundo confronto ocorreu poucos dias depois: na quinta-feira, a Guarda Costeira da China afirmou ter repelido duas embarcações filipinas acusadas de "invadir" as águas junto ao Atol de Scarborough.

Posteriormente, os militares filipinos disseram que os navios chineses usaram canhões de água e técnicas de navegação perigosas para tentar bloquear uma operação de reabastecimento de pescadores filipinos em redor do atol. Não houve registo de feridos e as embarcações filipinas prosseguiram a sua missão.

Os EUA manifestaram-se em ambas as ocasiões. Após o incidente de segunda-feira, o Departamento de Estado condenou as ações "perigosas e agressivas" da China; e na quinta-feira, o secretário de Estado Marco Rubio adotou um tom semelhante.

"Temos um papel a desempenhar e não vamos abandonar os nossos aliados. Deixámos isso muito claro", disse, à margem de uma reunião da ASEAN em Manila.

As Filipinas são um país aliado dos EUA através de um tratado de defesa mútua, o que significa que Washington é legalmente obrigado a auxiliar Manila em caso de ataque ao seu território ou, possivelmente, até mesmo a navios filipinos no mar.

Navio da Guarda Costeira da China dispara canhão de água contra embarcação filipina perto do Atol de Scarborough, no Mar do Sul da China (Rebecca Wright/CNN)

A tensão latente já era evidente mesmo antes do incidente de sexta-feira. Enquanto o navio filipino CNN, de 30 metros, navegava pelo Mar do Sul da China durante a madrugada, na escuridão da véspera, era seguido de perto por uma embarcação da Guarda Costeira da China - quase quatro vezes maior, com 111 metros, o que refletia a dimensão e o poderio das forças marítimas chinesas.

Águas disputadas

Não são apenas as Filipinas e a China que têm disputas territoriais no Mar do Sul da China, com os seus 1,4 milhões de quilómetros quadrados. O Vietname, a Malásia, o Brunei e Taiwan também reivindicam algumas das 250 ilhas, recifes e atóis presentes na via navegável.

Um tribunal internacional decidiu em 2016 que a China não tem base legal para reivindicar direitos históricos sobre a maior parte do Mar do Sul da China. O líder chinês Xi Jinping rejeitou a decisão na altura e continuou a construção em águas disputadas, erguendo instalações militares, pistas de aterragem e ilhas artificiais, apesar de ter prometido não o fazer durante uma visita à Casa Branca em 2015.

O controlo destas estruturas e das águas em seu redor tornou-se ainda mais importante este ano, tendo em conta os acontecimentos no Golfo Pérsico.

Embarcação da Guarda Costeira da China dispara canhão de água contra embarcação filipina perto do Atol de Scarborough, no Mar do Sul da China (Rebecca Wright/CNN)

Depois de ter sido atacado pelos EUA e por Israel, o Irão conseguiu bloquear o Estreito de Ormuz, à entrada do Golfo Pérsico, interrompendo até 20% do comércio mundial de petróleo, além de outros fornecimentos vitais para diversos setores, desde a agricultura ao fabrico de chips de computador. Os analistas temem o impacto que um conflito semelhante no Mar do Sul da China poderá ter na economia global.

E este tipo de confronto tem-se tornado mais comum nos últimos anos, à medida que Pequim adota uma postura mais agressiva. Durante um encontro particularmente violento em junho de 2024, membros da Guarda Costeira da China brandiram machados contra as tropas filipinas e cortaram os seus botes insufláveis.

A Guarda Costeira da China intensificou a sua presença - os seus navios passaram 993 dias-navio em redor do Atol de Scarborough só em junho, quase o mesmo tempo que passaram em todo o ano de 2025, de acordo com um estudo da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

Os EUA também enviaram navios para a região, transferindo para o Pacífico Oriental embarcações da Guarda Costeira americana que estavam posicionadas no Bahrein antes do início da guerra com o Irão.

Mike Valerio, da CNN em Pequim, bem como Brad Lendon e Jessie Yeung, contribuíram para esta reportagem