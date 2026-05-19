Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Exército chinês anuncia exercícios militares com porta-aviões no Pacífico Ocidental

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 50min
República Popular da China (Getty Images)

Num comunicado, o Exército Popular de Libertação afirmou que as manobras fazem parte do plano anual de treino e têm como objetivo "testar e melhorar" as capacidades de combate

As forças armadas chinesas anunciaram esta terça-feira a mobilização de um grupo de combate liderado pelo porta-aviões Liaoning nas águas do Pacífico Ocidental para realizar exercícios de voos táticos em mar aberto, tiro real e busca e salvamento.

Num comunicado, o Exército Popular de Libertação (EPL) afirmou que as manobras fazem parte do plano anual de treino e têm como objetivo "testar e melhorar" as capacidades de combate reais das forças destacadas.

Trata-se de um exercício de "rotina", segundo o comunicado, organizado de acordo com o "plano anual", e a operação "está em conformidade com o direito e as práticas internacionais".

O texto não especifica a composição exata do grupo naval nem detalha a zona concreta no Pacífico Ocidental onde as manobras vão realizar-se, além de indicar que se trata de "águas relevantes" da região.

O Liaoning, o mais antigo dos três porta-aviões operacionais de que a China dispõe, já protagonizou movimentos no mês passado, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, que deu nota de que o navio atravessou o estreito de Taiwan, um dia depois de Pequim ter anunciado exercícios de uma formação naval também no Pacífico Ocidental.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades de Taiwan informaram também da presença de onze navios chineses em torno da ilha, o número diário mais elevado daquele mês.

A China considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não descarta o uso da força para alcançar a "reunificação".

Temas: China Exercícios militares Pacífico Ocidental Exército chinês
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Há 1h e 0min

Exército chinês anuncia exercícios militares com porta-aviões no Pacífico Ocidental

Há 3h e 50min

Mergulhador morre durante missão para encontrar restos mortais de turistas nas Maldivas. Operação continua em curso

Ontem às 09:29

Sismo de magnitude 5,2 no sul da China faz dois mortos e um ferido

Ontem às 05:53
Mais Ásia

Mais Lidas

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Ontem às 07:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Ontem às 09:49

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

17 mai, 22:00

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Ontem às 11:59

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

17 mai, 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

17 mai, 13:00

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

17 mai, 09:00

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00