Xi Jinping diz que "ações unilaterais e de intimidação estão a impactar seriamente a ordem internacional"

CNN Portugal , AM com Lusa
5 jan, 10:11
Xi Jinping no encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês

Presidente chinês lembra ainda que "todos os países devem respeitar os caminhos de desenvolvimento escolhidos independentemente pelos povos de outras nações

O presidente chinês, Xi Jinping, diz que o mundo "está a passar por um período de turbulência e mudança", e que "ações unilaterais e de intimidação estão a impactar seriamente a ordem internacional", sem nunca se referir a Donald Trump ou à captura de Nicolás Maduro.

As declarações foram feitas durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, segundo a emissora estatal CCTV.

Sem mencionar os Estados Unidos ou a Venezuela, Xi disse que "todos os países devem respeitar os caminhos de desenvolvimento escolhidos independentemente pelos povos de outras nações" e que devem "cumprir o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta da ONU, com as grandes potências, em particular, ao assumir a liderança".

Já o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, foi mais claro, tendo afirmado durante uma conferência de imprensa em Pequim que Nicolás Maduro deve ser libertado, alertando para o risco de instabilidade na América Latina.

“O uso da força pelos EUA viola claramente o direito internacional e os princípios fundamentais das relações internacionais”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, manifestando “profunda preocupação” com a detenção de Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, e instou Washington a “garantir a sua segurança pessoal” enquanto permanecerem fora da Venezuela, além de exigir a sua libertação.

O porta-voz denunciou o “uso descarado da força” contra um país soberano, acusando os EUA de “ameaçar a paz e a estabilidade na América Latina e nas Caraíbas”, região que a China considera uma “zona de paz”.

Pequim reiterou a sua oposição ao uso ou ameaça de uso da força nas relações internacionais e às práticas de “assédio hegemónico”.

Lin apelou à resolução da crise na Venezuela através do diálogo e da negociação, e manifestou apoio à convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Questionado sobre contactos com Caracas, Lin afirmou que a China “respeita a soberania e independência da Venezuela” e acredita que o país “lidará com os seus assuntos internos de acordo com a Constituição e as leis”, sem confirmar se houve conversações com a vice-presidente Delcy Rodríguez, que assumiu interinamente o cargo de chefe do Executivo.

Sobre a cooperação bilateral, o porta-voz sublinhou que os projetos energéticos entre os dois países “são entre Estados soberanos” e estão protegidos pelo direito internacional. Acrescentou que, “independentemente das mudanças na situação interna venezuelana”, a disposição da China para aprofundar a cooperação com Caracas “não se alterará” e que os “interesses legítimos” de Pequim “continuarão a ser salvaguardados”.

Lin rejeitou ainda que a China procure estabelecer “esferas de influência” na América Latina, frisando que a sua política para a região é “coerente e estável”, baseada na não ingerência, igualdade e benefício mútuo, sem alinhamentos ideológicos.

“A China continuará a ser um bom amigo e parceiro” dos países da região, sublinhou, acrescentando que está pronta para cooperar com eles na defesa da Carta da ONU e da justiça internacional, bem como para responder às tensões decorrentes da situação na Venezuela.

As declarações surgem num contexto de elevada tensão, após os EUA terem capturado Maduro e o terem transferido para Nova Iorque, onde se encontra detido.

O episódio motivou críticas de vários governos e o pedido de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que se realiza esta segunda-feira.

Temas: China Eua Venezuela Xi Jinping

Ásia

Membro do regulador nuclear do Japão perde telemóvel com dados sensíveis na China

Há 3h e 4min

Trinta anos após a estreia os tamagotchis continuam a conquistar novos fãs

Hoje às 06:25

Líder da Coreia do Sul diz ter pedido ajuda a Xi Jinping para travar Pyongyang

Ontem às 07:39

China acusa líder de Taiwan de “sabotar a paz” no discurso de Ano Novo

Ontem às 07:18
Mais Ásia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00