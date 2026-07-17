MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Totalmente fabricadas". China rejeita acusações de Trump sobre interferência nas eleições norte-americanas

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 31min
O presidente da China, Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump, visitam o Jardim de Zhongnanhai a 15 de maio de 2026, em Pequim, China. Evan Vucci / POOL / AFP via Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Pequim reagiu às acusações sobre a alegada ingerência chinesa nas eleições de 2020 feitas pelo presidente norte-americano, considerando que se destinam "a difamar a China"

O Governo chinês afirmou hoje nunca ter interferido nas eleições dos Estados Unidos, nem ter qualquer interesse em fazê-lo, instando Washington a deixar de fazer "acusações infundadas".

Pequim reagia às acusações sobre a alegada ingerência chinesa nas eleições de 2020 feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Num discurso à nação na quinta-feira, Trump voltou a lançar dúvidas sobre o resultado das eleições presidenciais de 2020 e acusou a China de ter interferido no processo eleitoral.

"As alegações relevantes por parte dos Estados Unidos são totalmente fabricadas e destinam-se a difamar a China", declarou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian.

"Não temos qualquer interesse em interferir nas eleições dos Estados Unidos e nunca o fizemos", acrescentou o porta-voz, na conferência de imprensa diária, em Pequim.

Lin pediu ainda a Washington para deixar de fazer "acusações infundadas" contra a China.

Questionado sobre se estas declarações podem afetar a esperada visita do Presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos, em setembro, o porta-voz respondeu: "Como acabei de dizer, instamos os Estados Unidos a deixarem de usar a China como tema nas eleições e a fazerem algo que contribua para as relações entre a China e os Estados Unidos."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Trump deslocou-se a Pequim em meados de maio, onde se reuniu com Xi, tendo ambos os governos anunciado a adoção de um novo quadro para gerir as relações bilaterais.

Na ocasião, Trump convidou Xi a visitar os Estados Unidos em setembro, convite que Pequim confirmou ter sido aceite pelo líder chinês.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: China EUA Trump Xi Jinping Eleições dos Estados Unidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

03:51

ICE mata cidadão mexicano no Texas e diz ter encontrado droga na viatura da vítima

Há 6 min

Sabia os discursos de Trump antes de todos e ganhou mais de 100 mil dólares em apostas com eles: acabou suspenso pela Casa Branca

Hoje às 06:06

Trump acusa a China de ter levado a cabo "a maior violação de dados" da história

Hoje às 02:58

O que dizem (e não dizem) os novos documentos desclassificados sobre as ameaças às eleições nos EUA

Hoje às 02:42
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Hoje às 09:09

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Ontem às 10:23

Colisão frontal em Lisboa faz dois mortos e quatro feridos. Avenida da Índia cortada nos dois sentidos

Há 3h e 28min

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

Exames nacionais. Pela primeira vez desde 1999 não se realizou a reunião para homologação das notas

Ontem às 15:48

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

15 jul, 16:29

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Ontem às 06:50

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Ontem às 16:33

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47

Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Ontem às 21:37