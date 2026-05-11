Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
opinião
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD

China, Ormuz e taxas de juro cronicamente altas na Europa

Há 2h e 14min

Ao contrário do que sucedeu após a invasão da Ucrânia, desta vez não existe um fornecedor de petróleo alternativo capaz de compensar rapidamente a disrupção e, por isso, as consequências macroeconómicas são inevitáveis

Num mesmo dia, os mercados oscilam entre a esperança de um entendimento entre Washington e Teerão e o receio de uma escalada militar que volte a empurrar o Brent acima dos 100 dólares. Esta volatilidade deixou de ser conjuntural. Tornou-se estrutural.

O cenário mais preocupante é claro. Se o conflito se prolongar e o Estreito de Ormuz continuar condicionado, o défice diário de oferta atinge entre 15 e 20 milhões de barris. Num contexto desta magnitude, vários analistas admitem cotações entre 150 e 200 dólares por barril. O Fundo Monetário Internacional já considera que níveis sustentados acima dos 120 dólares poderão desencadear um cenário económico particularmente severo em 2027.

A Europa está entre os blocos mais vulneráveis. Ao contrário do que sucedeu após a invasão da Ucrânia, desta vez não existe um fornecedor alternativo capaz de compensar rapidamente a disrupção. O impacto estende-se ao petróleo, ao gás, aos refinados e aos fertilizantes. Só nos primeiros meses de conflito, a União Europeia já suportou dezenas de milhares de milhões de euros em custos energéticos adicionais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As consequências macroeconómicas são inevitáveis. Em Portugal, o FMI admite uma inflação de 4,2% caso as tensões persistam. Na Zona Euro, o Banco Central Europeu poderá ser forçado a manter uma política monetária mais restritiva do que o esperado. O verdadeiro risco já não está apenas em duas novas subidas das taxas de juro, mas na possibilidade de entrarmos numa era de juros cronicamente elevados, penalizando famílias, empresas, investimento e crescimento.

Neste contexto, a China assume um papel decisivo. É hoje a única potência com capacidade para dialogar com todas as partes. Mantém uma relação estratégica com o Irão, é um dos maiores consumidores mundiais de energia e tem interesse direto na estabilização dos fluxos petrolíferos. Simultaneamente, preserva canais de comunicação com Washington, Moscovo e os principais atores do Golfo.

Pequim não é apenas uma potência económica. É, neste momento, um potencial garante da estabilidade global. Se conseguir contribuir para o desbloqueio de Ormuz e para uma solução diplomática, poderá evitar um choque energético com efeitos destrutivos para a economia mundial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Num mundo fragmentado, a capacidade de diálogo tornou-se o ativo mais valioso. E, hoje, nenhum país a possui com a mesma amplitude estratégica que a China.

 

Temas: China Estreito de Ormuz Taxas de juro Fundo Monetário Internacional Banco Central Europeu
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Miguel Baumgartner

O cemitério de Downing Street

Há 3 min
opinião
João Rodrigues dos Santos

China, Ormuz e taxas de juro cronicamente altas na Europa

Há 2h e 14min
opinião
Ricardo Silvestre

Os Estados Unidos são a nova Hungria

Há 3h e 55min
opinião
Paulo Dias

Guarda costeira portuguesa: estratégia nacional

Hoje às 08:25
Mais Colunistas

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

Ontem às 22:00

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Ontem às 09:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Hoje às 07:00

França confirma o primeiro caso de hantavírus no país

Hoje às 08:10

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Ontem às 08:00

Conheça a Pompeia moderna enterrada sob toneladas de betão

Ontem às 12:00

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

Ontem às 15:00

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

Ontem às 18:00

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

9 mai, 16:52

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Hoje às 09:00

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

9 mai, 11:00