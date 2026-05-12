Como a guerra no Irão pode enfraquecer Trump no seu confronto de homem forte com Xi

Há 53 min

Uma situação global tumultuosa, criada conscientemente pelo presidente norte-americano, fará com que o pano de fundo desta cimeira seja diferente de qualquer encontro entre líderes americanos e chineses desde que o antigo presidente dos EUA, Richard Nixon, incentivou a China a entrar no cenário mundial na década de 1970

A cimeira de Donald Trump com o líder chinês Xi Jinping esta semana é um evento culminante destinado a demonstrar a marca indelével do presidente na história mundial.

Mas, embora a pompa chinesa o retrate como um estadista honrado, a visita também mostrará como algumas das decisões de Trump – incluindo uma guerra com o Irão a que ele não consegue pôr fim – correm o risco de minar a sua autoridade e o poder americano.

Uma situação global tumultuosa, criada conscientemente pelo presidente norte-americano, fará com que o pano de fundo desta cimeira seja diferente de qualquer encontro entre líderes americanos e chineses desde que o antigo presidente dos EUA, Richard Nixon, incentivou a China a entrar no cenário mundial na década de 1970.

As cúpulas entre EUA e China buscam há muito a estabilidade no que se tornou a relação diplomática mais importante do mundo. Mas Trump é a antítese da estabilidade: ele transformou os EUA numa das principais fontes de instabilidade do mundo.

Trump também enfraqueceu os fundamentos tradicionais da primazia americana, incluindo o livre comércio, as alianças e uma ordem internacional favorável a Washington. Ele vê essa transformação como uma afirmação do poder americano descarado e da liberdade de ação unilateral. Os críticos consideram isto um ato de autossabotagem que neutraliza as vantagens globais dos EUA justamente no momento em que a supremacia americana está a ser testada em múltiplas frentes por uma potência chinesa em ascensão.

O fracasso do presidente em obter uma vitória clara no Irão e as calamitosas consequências económicas globais da sua guerra também levantam novas questões sobre o poder dos EUA, que a China pode tentar explorar. A mais recente recusa do Irão perante a busca de Trump por um acordo e uma saída, na segunda-feira, contradiz as suas alegações de que o país está prestes a ceder. O desafio de uma potência menor diante do poderio dos EUA deixa-o pessoalmente enfraquecido.

Trump reuniu-se com a sua equipa de segurança nacional na noite de segunda-feira. E a CNN citou fontes a dizer que o presidente estava a considerar a retomada da ação militar contra o Irão com mais seriedade do que nas últimas semanas. Teerão, por sua vez, emitiu uma provocação ao presidente antes da viagem.

"Sr. Trump, nem pense que, aproveitando-se da atual calmaria do Irão, vai conseguir entrar triunfalmente em Pequim", disse Ali Akbar Velayati, um conselheiro do novo líder supremo iraniano, segundo uma reportagem da agência de notícias semioficial iraniana Tasnim.

O líder chinês Xi Jinping chega à sessão de encerramento da Assembleia Popular Nacional no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 12 de março de 2026. foto Tingshu Wang/Reuters

Como a China pode tentar tirar proveito do desconforto de Trump

A guerra oferece desafios e oportunidades para a China.

Embora a administração queira que a China se apoie nos seus aliados nominais em Teerão, o seu descontentamento com o fecho do Estreito de Ormuz – uma importante rota de abastecimento das suas importações de petróleo – pode, em vez disso, pressionar Trump. E qualquer ajuda diplomática que a China oferecer provavelmente virá com condições, seja em relação ao comércio ou mesmo a uma questão que Pequim considera existencial: as suas reivindicações de soberania sobre Taiwan.

“Essas não são as condições estratégicas desejáveis ​​para uma cimeira entre grandes potências”, diz um ex-alto funcionário americano.

Edgard Kagan, titular da Cátedra Freeman de Estudos sobre a China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), refere que a guerra com o Irão acrescenta um elemento imprevisível a uma cimeira preparada como um evento principalmente económico pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo representante do comércio dos EUA, Jamieson Greer.

“Isso é diferente, porque há uma questão (o Irão) que é de extrema importância para ambos os lados”, diz Kagan, também ex-embaixador dos EUA na Malásia. “Acho que isto é que complicou as coisas. Obviamente, o presidente teria preferido ir à China com uma resolução satisfatória e que lhe desse um grande impulso para o futuro.”

A China tradicionalmente busca um relacionamento estável com os EUA. Ela precisa de previsibilidade, pois administra uma economia poderosa que sofre com profundos problemas estruturais. Passou o primeiro quarto do século a usar as relações relativamente benignas com Washington para construir o seu novo poderio militar e a sua força regional.

Trump, especialmente neste seu segundo mandato explosivo, rompeu drasticamente com as políticas mais previsíveis dos anteriores presidentes desde Nixon. Pode haver alguma verdade na crença dos fãs de Trump de que a sua imprevisibilidade é uma vantagem que pode surpreender opositores como Xi. No entanto, arrisca-se a favorecer Pequim.

Por exemplo, a Tailândia, aliada dos EUA por tratado, é um dos muitos vizinhos do sudeste asiático que viam Washington como uma proteção contra uma China moderna e opressora. Mas agora está a ser forçada a reavaliações difíceis de política externa pelo segundo mandato de Trump. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sihasak Phuangketkeow, reclamou no mês passado que os EUA não fizeram nada para aliviar o impacto económico da guerra com o Irão.

"Não queremos condenar os EUA diretamente, mas isso não é algo que deveria ter começado", disse Sihasak ao Washington Post à margem das conversas com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. O encontro foi intrigante, já que a China se beneficiaria de qualquer afastamento permanente entre os EUA e seus aliados no sudeste asiático.

Um homem acena uma bandeira iraniana sob um outdoor com uma imagem do Estreito de Ormuz e os lábios costurados do presidente Donald Trump, no centro de Teerão, capital do Irão, em 6 de maio de 2026. foto Vahid Salemi/AP

China e Irão expuseram os limites da improvisação de Trump

A desvantagem da abordagem do presidente não é apenas geopolítica. Também pode moldar a perceção chinesa de que o poder de Trump está a diminuir.

Ian Lesser, um distinto membro do German Marshall Fund dos Estados Unidos, refere que o frenético ativismo de política externa de Trump no seu segundo mandato provavelmente surpreendeu os chineses.

"Dito isso, esse ativismo não se traduz necessariamente em maior influência", adianta Lesser. "Na verdade, acho que a natureza indefinida de algumas dessas intervenções, de certa forma, levanta mais perguntas do que respostas."

Lesser argumenta que a guerra sem fim com o Irão é uma receita para que os Estados Unidos sejam vistos em Pequim como "de alguma forma mais fracos, ou pelo menos mais distraídos do que poderiam ser".

A visita de Trump à China pode destacar outro aspeto pouco lisonjeiro do seu segundo mandato: apesar de todas as suas alegações de poder global dominante, tanto Pequim quanto Teerão expuseram as fragilidades da sua abordagem improvisada e forçaram-no a recuar.

Pequim jogou a sua melhor carta contra Trump no ano passado, quando usou o seu controlo sobre elementos de terras raras dos quais a indústria de tecnologia dos EUA depende para forçá-lo a reduzir drasticamente as tarifas sobre as exportações chinesas. A China tornou-se a primeira potência a superar o presidente nas suas múltiplas guerras comerciais a nível global.

O Irão também demonstrou o poder da influência económica sobre os EUA ao efetivamente fechar o Estreito de Ormuz e criar uma crise energética global, que está a impor um alto preço político a Trump por meio do aumento dos preços da gasolina.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, caminham durante uma reunião bilateral à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em Busan, na Coreia do Sul, em 30 de outubro de 2025. foto Evelyn Hockstein/Reuters/Arquivo

China não tem hipótese a não ser lidar com um Trump disruptivo

Ainda assim, apesar do ambiente internacional opressivo que paira sobre a cimeira, há bons motivos para acreditar que ambos os lados desejam o sucesso.

Trump não pode dar-se ao luxo de mais uma crise de política externa e anseia pelo espetáculo de uma visita de Estado de Xi Jinping aos EUA, talvez já este ano. O líder chinês gostaria de persuadir os EUA a recuar em relação ao Irão para aliviar o aumento dos preços globais da energia, que representam complicações para a sua economia. O crescimento da China, impulsionado pelas exportações, depende de uma economia global saudável.

Ao contrário de Trump, Xi pode jogar a longo prazo, já que o seu regime totalitário pode perdurar para lá de janeiro de 2029, quando os limites de mandato exigem a saída de Trump do cargo.

O facto de Trump e Xi compartilharem muitas características pode facilitar um confronto sobre o Irão e outras questões controversas.

Ambos são hiperagressivos na projeção do seu próprio poder. Ambos desprezam a ordem internacional global. No caso de Xi, isso é esperado, já que Pequim vê um sistema internacional baseado em regras como tendencioso a favor dos Estados Unidos. Mas um presidente americano ter visões semelhantes afronta gerações de política externa dos EUA. Tanto Trump quanto Xi são nacionalistas declarados e parecem apreciar a imagem de promover negociações entre os dois homens mais poderosos do mundo.

"Tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi", disse Trump na segunda-feira, enfatizando a sua visão de que as relações interestatais são inseparáveis ​​dos seus relacionamentos pessoais com líderes estrangeiros – uma tendência que alguns podem interpretar como uma forma de obter concessões por meio de bajulação.

Kagan diz que os chineses passaram a antecipar a imprevisibilidade do presidente e a respeitar alguns dos seus sucessos inesperados no cenário mundial, concluindo que um relacionamento eficaz entre os dois líderes é essencial. "Os chineses querem estabilidade", sublinha Kagan. "Na visão deles, a melhor maneira de lidar com um governo Trump é ter um relacionamento muito forte com o presidente Trump."

Mas qualquer expectativa que Trump possa ter de que a sua amizade com Xi exerça pressão decisiva sobre o Irão provavelmente será infundada. Apesar do seu crescente poder, Pequim costuma ser cautelosa ao exercer influência longe da sua região imediata. Não tem interesse num regime mais amigável aos EUA no Irão. O facto de os EUA estarem novamente atolados no Médio Oriente e a transferência dos recursos militares da Ásia também dificultam a estratégia americana de reorientação para a Ásia, que tem vindo a ser adiada indefinidamente. E a incapacidade ou a falta de vontade de Trump em ordenar que a Marinha dos EUA reabra o Estreito de Ormuz levantou mais questões estratégicas sobre a sua disposição em defender Taiwan.

A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão a Pequim na semana passada gerou algumas esperanças em Washington de que a China estivesse a preparar-se para intermediar uma solução para a guerra. Vários especialistas disseram contudo que isso pode ter sido planeado para que Xi pudesse dizer a Trump que já havia pedido ao Irão que reabrisse o estreito.

A visita de Estado de qualquer presidente dos EUA à China marca um momento crítico do seu governo e um momento importante para o mundo.

Será irónico se os resultados de algumas das próprias decisões de Trump servirem para demonstrar limitações ao seu poder, em vez da dominância global que ele esperava projetar em Pequim.