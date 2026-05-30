A China foi o berço dos drones recreativos. E agora não se pode comprar um em Pequim

Há 1h e 18min

Na principal loja de Pequim do maior fabricante de drones do mundo, os expositores concebidos para mostrar os famosos produtos voadores da DJI estão estranhamente vazios

A capital chinesa está agora efetivamente livre de drones. De acordo com as novas regras, que entraram em vigor a 1 de maio, não é possível comprar, alugar ou pilotar drones sem uma aprovação na vasta jurisdição da cidade - uma reviravolta impressionante, tendo em conta que a China é o berço e a força dominante da indústria de drones para consumo.

Na primeira semana de maio, os entusiastas acorreram às lojas de eletrónica em Pequim para comprarem uma última oportunidade antes de o restante stock ser retirado das prateleiras.

Zoe Zhao, 44 anos, relata que "muitos modelos já tinham esgotado" quando chegou à loja da DJI, acrescentando que só conseguiu comprar um porque alguém que o tinha reservado não conseguiu regressar a Pequim.

O residente de Pequim teve então de se registar na polícia local e numa aplicação oficial, antes de completar um exame de 30 minutos em casa.

A regulamentação rigorosa tem por objetivo "reforçar a gestão dos veículos aéreos não tripulados" e "salvaguardar a segurança da capital", segundo as autoridades municipais.

Expositores vazios para drones numa loja DJI em Pequim, a 30 de abril de 2026. CNN

Mas também refletem o controlo apertado da China sobre os drones e lançam incertezas sobre a economia de baixa altitude do país - um sector nacional "prioritário" que engloba UAVs e carros voadores.

Os drones tornaram-se omnipresentes na China - populares entre os fotógrafos recreativos, utilizados na entrega de alimentos e na agricultura, e até substituindo o fogo de artifício como atração principal durante feriados e celebrações.

No final de 2025, o número de drones oficialmente registados atingiu mais de três milhões em todo o país. E a rápida propagação nos últimos anos aumentou as preocupações de segurança em todo o país, particularmente na capital, onde se concentram locais militares e políticos sensíveis.

As preocupações oficiais parecem resultar não só das capacidades de espionagem dos drones, mas também do seu potencial leta l- como demonstrado nos campos de batalha da guerra Rússia-Ucrânia, onde drones recreativos adaptados foram utilizados para matar.

Proibição generalizada

A capital já tinha restrições mais rigorosas, com uma zona de exclusão aérea que se foi alargando ao longo dos últimos anos.

De acordo com as novas regras, os drones e os seus principais componentes não podem sequer ser transportados para Pequim sem autorização. Agora, só podem ser transportados por proprietários registados que se tenham verificado junto da polícia local.

A proibição total também proíbe que sejam mantidos em "locais de armazenamento" no núcleo urbano da cidade e proíbe a "pirataria" de sistemas de drones.

A nova política levanta questões para os viajantes internacionais que visitam ou transitam por Pequim com drones na bagagem, uma questão não explicitamente esclarecida no anúncio do regulamento. A CNN solicitou um comentário à Administração da Aviação Civil da China, mas esta ainda não respondeu.

Esta medida vem também aumentar as frustrações dos utilizadores de drones em Pequim. De acordo com as novas regras, nem sequer poderão reparar ou substituir os seus drones na cidade, disse um funcionário da loja aos meios de comunicação social chineses apoiados pelo Estado, Cover News. Muitos utilizadores da cidade também se queixaram online da confusão sobre a forma como as regras devem ser interpretadas.

Dois dias antes da proibição, os clientes estavam a fazer algumas compras finais na loja principal da DJI no distrito comercial central de Pequim. CNN

Steven Wang, um estudante universitário e entusiasta dos drones, costumava pilotar o seu drone em zonas designadas nos arredores da capital antes de a proibição ter posto fim a essa prática.

Atualmente, os seus três drones estão guardados em casa, em Hebei, a província vizinha de Pequim, que também reforçou a regulamentação. "Tenho de pedir autorização para cada voo, o que é muito inconveniente", diz Wang à CNN. "E a partir deste ano, o tempo de espera está a aumentar e as razões para a rejeição estão a tornar-se mais vagas."

Acrescentou que ele e outros utilizadores de drones estão cada vez mais inseguros quanto à possibilidade de continuarem a voar no futuro, dada a crescente complexidade das aprovações e da manutenção.

"É demasiado moroso", afirma.

As novas e duras regras, no entanto, não impediram Zhao de fazer a sua compra esta semana. Ela disse que regulamentos mais rigorosos sobre drones poderiam ajudar a conter o comportamento ilegal. "Como residente da capital, compreendo a importância de Pequim como centro político do país".

O dilema da baixa altitude

A China domina a indústria global de drones, com a DJI a comandar sozinha cerca de 70% do mercado mundial no ano passado, de acordo com dados da empresa de dados comerciais Research and Markets.

O endurecimento das regras no mercado nacional irá provavelmente agravar os problemas da DJI, que já está a enfrentar ventos contrários regulamentares no estrangeiro. Em dezembro último, o governo dos EUA proibiu a importação de novos modelos da DJI por razões de segurança nacional- uma medida que a empresa estima que lhe custará 1,5 mil milhões de dólares em 2026, de acordo com um processo judicial apresentado em abril.

A DJI não respondeu às perguntas da CNN sobre o impacto da proibição de vendas imposta por Pequim.

A chamada economia de baixa altitude tem sido um foco do governo chinês nos últimos anos, com expectativas de que seja avaliada em 3,5 biliões de yuans (cerca 438 mil milhões de euros) até 2035.

No entanto, os progressos realizados deram origem a regulamentações mais rigorosas, com as autoridades chinesas a introduzirem regras nacionais que exigem o registo do nome verdadeiro de todos os operadores de drones e controlos mais rigorosos das aprovações de voo.

As novas regras da aviação civil , que entrarão em vigor em julho , exigirão também que toda a indústria dos drones- desde os fabricantes e importadores até aos operadores e prestadores de serviços- solicite a certificação de aeronavegabilidade, no que o investigador Daxue Consulting chamou "a mudança regulamentar mais consequente" desde o nascimento do setor .

A iniciativa de cortar as asas aos utilizadores de drones em Pequim suscitou queixas nas redes sociais sobre o quão complicado e confuso se tornou pilotar um drone em toda a China.

Huang Lixi, professor de engenharia mecânica na Universidade de Hong Kong, explica à CNN que as medidas rigorosas em Pequim podem não ser replicadas noutros locais do país, uma vez que outras autoridades locais podem optar por uma abordagem gerida que permita alguma utilização de drones.

"A proibição em Pequim é uma medida simples para garantir a segurança, uma vez que Pequim não é definitivamente a melhor cidade para passar por tais testes", diz.

Joyce Jiang, da CNN, contribuiu com a sua reportagem.