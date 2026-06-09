Líder norte-coreano considera amizade com China a "principal tarefa estratégica"

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Os dois líderes concordaram em abrir “um novo capítulo” nas relações bilaterais através do reforço dos intercâmbios e da cooperação em áreas como política, economia e cultura

O líder norte-coreano afirmou durante a cimeira realizada em Pyongyang com o Presidente chinês que a amizade com a China constitui a “principal tarefa estratégica” do seu país, informou hoje a agência estatal KCNA.

Durante o encontro de segunda-feira, integrado na primeira visita do Presidente chinês, Xi Jinping, à Coreia do Norte em sete anos, os dois líderes concordaram em abrir “um novo capítulo” nas relações bilaterais através do reforço dos intercâmbios e da cooperação em áreas como política, economia e cultura, segundo a KCNA.

Na segunda-feira, a agência de notícias chinesa Xinhua noticiou que Xi propôs também ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, o reforço dos intercâmbios diplomáticos e militares, afirmando que as relações entre os dois países se encontram “num novo ponto de partida histórico”.

Ao contrário dos comunicados divulgados após o encontro entre ambos em Pequim, em setembro passado, os relatos da Xinhua e da KCNA não fizeram referência específica à situação na Península Coreana.

As informações também não mencionam a desnuclearização, os Estados Unidos ou a Coreia do Sul.

A KCNA indicou que os dois líderes discutiram o reforço da coordenação e cooperação estratégica entre os dois países perante a “complexa” situação política internacional, bem como a defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento de ambas as partes.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre a agenda de Xi para o segundo e último dia da visita de Estado, a imprensa sul-coreana especula que o Presidente chinês poderá visitar a Torre da Amizade, monumento erguido para assinalar a participação do Exército de Voluntários do Povo Chinês na Guerra da Coreia (1950-1953), que já tinha visitado durante a deslocação à Coreia do Norte em 2019.

Xi fica alojado junto ao principal monumento político da Coreia do Norte

O Presidente chinês está hospedado na Casa de Hóspedes Estatal Kumsusan, um complexo reservado a um reduzido número de líderes estrangeiros e situado junto ao mausoléu onde repousam os corpos embalsamados dos fundadores do regime norte-coreano.

Xi Jinping iniciou na segunda-feira uma visita de dois dias a Pyongyang, a primeira ao país em sete anos e também a sua primeira deslocação ao estrangeiro em 2026.

À chegada, foi recebido pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, antes de participar numa cerimónia de boas-vindas na Praça Kim Il-sung.

A Casa de Hóspedes Estatal Kumsusan, concluída em 2019, foi utilizada publicamente pela primeira vez durante a anterior visita de Xi à Coreia do Norte, nesse mesmo ano.

Antes da construção do complexo, as autoridades norte-coreanas alojavam habitualmente dignitários estrangeiros na Casa de Hóspedes Paekhwawon, inaugurada em 1983. Os antigos presidentes chineses Jiang Zemin e Hu Jintao ficaram hospedados naquele local durante as visitas a Pyongyang, tal como o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter.

A poucos metros da residência encontra-se o Palácio do Sol Kumsusan, considerado o mais importante local político e simbólico da Coreia do Norte.

O edifício serviu originalmente como residência e gabinete de trabalho de Kim Il-sung, fundador do país e avô de Kim Jong-un. Após a sua morte, em 1994, o corpo embalsamado foi colocado no interior do complexo, transformado em memorial.

Em 2011, após a morte de Kim Jong-il, pai do atual líder norte-coreano, também o seu corpo foi depositado no local, que passou a designar-se Palácio do Sol Kumsusan.

O nome "Kumsusan" significa, em coreano, "montanha bela e preciosa". O palácio é referido no preâmbulo da Constituição norte-coreana como um monumento à "imortalidade" dos antigos líderes e um símbolo da dignidade nacional.

Durante a visita de 2019, Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, participaram numa cerimónia no recinto do palácio ao lado de Kim Jong-un e da primeira-dama Ri Sol-ju, recebendo homenagens de responsáveis do Partido dos Trabalhadores da Coreia, militares e habitantes de Pyongyang.

Segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, foi a primeira vez que um líder estrangeiro recebeu tal distinção naquele local.

Nos últimos anos, poucos dirigentes estrangeiros passaram pela Casa de Hóspedes Estatal Kumsusan, reflexo do isolamento internacional da Coreia do Norte e do encerramento das fronteiras durante a pandemia da covid-19.

Em junho de 2024, o Presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se com Kim Jong-un no complexo. Já em abril deste ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, manteve conversações no local com a homóloga norte-coreana, Choe Son-hui.

A visita de Xi ocorre menos de um mês depois de encontros separados em Pequim com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e com Vladimir Putin.

A China continua a ser o principal parceiro económico e político da Coreia do Norte, que permanece sujeita a amplas sanções internacionais devido ao programa de armas nucleares.