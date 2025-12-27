Gary de Zootrópolis 2 é um sucesso na China - ao ponto de haver jovens a comprar víboras venenosas

27 dez 2025, 11:00

Filme está prestes a ultrapassar a barreira dos mil milhões de dólares em receitas de bilheteira, segundo a Disney

Qi Weihao acaba de dar as boas-vindas a um novo membro da família: uma bonita, e altamente venenosa, cobra azul.

Este jovem de 21 anos, da província de Jiangxi, comprou uma víbora-de-fosseta indonésia por 1.850 yuan (cerca de 230 euros) dois dias após o lançamento do sucesso de animação da Disney, "Zootrópolis 2", a 26 de novembro.

A figura favorita de Qi é também a mais recente desta saga: Gary De'Snake, personagem que se acredita ter sido inspirada na serpente do Sudeste Asiático.

Como apreciador de répteis, Qi sempre quis ter uma cobra azul. Contudo, só decidiu comprar uma depois de ver uma representação positiva e adorável deste animal, na personagem que ganhou a voz do ator Ke Huy Quan.

“Zootrópolis 2 ajuda a dar uma imagem melhor aos répteis enquanto animais de estimação. Já não são algo esquisito de se ter. Gary é a personagem que melhor os representa”, diz Qi à CNN. “Adoro o entusiasmo e o sentido de responsabilidade dele”.

O filme – lançado no final do ano da serpente no zodíaco chinês – tornou-se a animação estrangeira com maior receita de bilheteira de sempre na China: arrecadou mais de 3,55 mil milhões de yuans (cerca de 455 milhões de euros) até à data. O anterior recorde pertencia ao primeiro filme de “Zootrópolis”, lançado em 2016.

A nível global, "Zootrópolis 2" ultrapassou a marca dos mil milhões de dólares (854 milhões de euros) em receitas de bilheteira, segundo o Box Office Mojo, site que pertence ao IMDb e monitoriza os dados de bilheteira.

No filme, Gary parte numa missão para limpar a reputação da sua família – bem como de todos os répteis. Com a ajuda dos protagonistas do filme original, a dupla composta por um coelho e uma raposa, de seu nome Judy Hopps e Nick Wilde.

Qi acrescenta que os donos de répteis, como ele, há muito enfrentam preconceito na China. São, com frequência, considerados pessoas com “um gosto estranho por criaturas 'assustadoras'”. Este jovem espera que Gary De'Snake possa ajudar a contrariar esta imagem.

Não é o único que adora tanto a cobra azul do filme ao ponto de querer ter uma versão real em casa - apesar do veneno.

Esta é a víbora-de-fosseta indonésia de Qi, que se assemelha a Gary De'Snake, a personagem de Zootrópolis 2 (Qi Weihao)

Desde o lançamento do filme, as principais plataformas de comércio eletrónico chinesas registaram um aumento nas pesquisas, bem como uma subida nos preços da víbora-de-fosseta-indiana, vulgarmente conhecida naquele país como “víbora-de-fosseta-de-bambu da ilha”. E quanto custam? Variam entre algumas centenas a vários milhares de yuans, informou o veículo de comunicação social estatal chinês The Paper.

Nos últimos anos, os répteis têm vindo a conquistar cada vez mais o coração dos jovens chineses. Havia, no final de 2024, mais de 17 milhões de pessoas com animais de estimação exóticos no país, segundo dados citados pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua, que afirmava que a dimensão do mercado se aproximava dos 10 mil milhões de yuans (cerca de 1,2 milhões de euros). Mais de 60% deles pertenciam a pessoas da Geração Z, nascidas entre 1997 e 2012, segundo os mesmos dados.

Um relatório de 2025 sobre a indústria de animais de estimação na China referia que as cobras representam mais de metade de todos os répteis mantidos em casa.

A maioria destes répteis é criada e domesticada por humanos antes de ser vendida em lojas físicas. Há alguns estão disponíveis através de vendedores online, que costumam enviá-los diretamente para os compradores, segundo relatos dos meios de comunicação estatais chineses.

As leis e regulamentos chineses definem que o envio postal de “diversos animais vivos” ou de “artigos perigosos como toxinas” é algo proibido. Ainda assim, a criação da víbora-de-fosseta-indiana não é ilegal.

O crescente interesse na compra online de cobras altamente venenosas tem gerado preocupação entre as autoridades. Qi, que é um experiente criador de répteis e conduziu durante 40 minutos para ir buscar a sua cobra pessoalmente, concorda que não é uma decisão que deva ser tomada de ânimo leve.

"Se não tem uma vasta experiência nem equipamento seguro para criar cobras, por favor, não se precipite, não tenha cobras venenosas por impulso”, alerta.

O jornal estatal chinês Beijing News referia que, “no filme, a cobra azul está imbuída de traços humanos cativantes e corajosos” para avisar que a “a cobra venenosa da vida real, a víbora-de-bambu-da-ilha, está longe de ser um inofensivo ‘brinquedo da moda’”.

“Se uma cobra venenosa escapar ou atacar, coloca em risco não só o dono e a sua família, mas também pode vir a transformar-se num incidente de segurança pública”, acrescentava o jornal.

Uma verificação feita pela CNN constatou que a víbora-azul já não está disponível para venda nas principais plataformas de comércio eletrónico chinesas, incluindo a Douyin da ByteDance, a Xiaohogshu (semelhante ao Instagram) e a Xianyu (mercado de segunda mão da Alibaba). Contudo, ainda existiam inúmeros anúncios no JD — o maior retalhista online da China — com a indicação de "portes incluídos".

Quando a CNN contactou a JD, os artigos foram imediatamente removidos. “Proibimos estritamente a venda de animais venenosos na nossa plataforma e, assim que identificados, os artigos são removidos imediatamente", garante um porta-voz da JD. A CNN contactou também a Alibaba, a ByteDance e a Xiaohongshu para tentar obter informações sobre a retirada deste tipo de anúncios.

Outros fãs da personagem de animação Gary, a viver na China, estão a optar por gastar o seu dinheiro em produtos temáticos de cobras, que são mais seguros, como ‘merchandising’.

Na Taobao, uma caixa surpresa com esta personagem, onde os compradores não sabem exatamente o que está lá dentro antes de abrir o pacote, entrou para a lista dos 10 artigos mais vendidos da semana. Os peluches inspirados nesta figura de animação também são muito procurados nas lojas físicas.

"Neste momento, o peluche do Gary está esgotado e pode não ficar disponível assim tão cedo", dizia um funcionário da Disneyland de Xangai ao YiCai, um veículo de notícias estatal chinês, cerca de uma semana após o lançamento de Zootrópolis 2.

Segundo dados do YiCai, o ‘franchising’ Zootrópolis fez parcerias com mais de 70 marcas chinesas – especialmente no mercado dos colecionáveis ​​de moda. Na lista inclui-se a Pop Mart, cujas bonecos Labubu ganharam popularidade mundial no início deste ano.