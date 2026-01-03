Este é o sistema hidroelétrico mais potente do mundo. Projeto secreto de Pequim pode dar início a conflito entre duas potências nucleares

3 jan, 22:00

Megabarragem está a ser edificada no curso inferior do rio Yarlung Tsangpo, no Tibete. Este projeto no remoto rio dos Himalaias exigirá o realojamento de aldeias onde vivem grupos indígenas que dependem da agricultura para a sua subsistência. Na Índia, já a imprensa apelida a construção megalómana chinesa como a "bomba de água"

A centenas de quilómetros da populosa linha costeira da China, uma curva acentuada num remoto rio dos Himalaias está prestes a tornar-se a peça central de um dos mais ambiciosos - e controversos - projetos de infraestruturas do país até à data.

Ali, espera-se que um sistema hidroelétrico de 168 mil milhões de dólares (cerca de 143 milhões de euros) produza mais eletricidade do que qualquer outro no mundo - um grande benefício para a China, à medida que se aproxima de um futuro em que os veículos elétricos dominam as suas estradas e os modelos de IA, ávidos de energia, correm para superar os rivais internacionais.

O líder chinês, Xi Jinping, apelou a que o projeto “avançasse de forma enérgica, sistemática e eficaz” durante uma rara visita no início do ano ao Tibete, uma região onde Pequim continua a apertar o cerco em nome do crescimento económico e da estabilidade.

O líder chinês Xi Jinping acena ao chegar a Lhasa, no Tibete, para uma rara visita à região em agosto passado. Yan Yan/AP

Segundo os especialistas, o sistema hidroelétrico, construído no curso inferior do rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, será um feito de engenharia sem igual. Aproveitando uma queda de 2 mil metros de altitude, através da abertura de túneis numa montanha, permitirá à China aproveitar um rio importante numa região conhecida como a torre de água da Ásia e numa altura em que os governos estão a concentrar-se mais na segurança da água.

O projeto poderá contribuir para os esforços globais no sentido de abrandar as alterações climáticas e ajudar a China - atualmente o maior emissor de carbono do mundo - a abandonar a energia produzida a partir do carvão. Mas a sua construção poderá também perturbar um ecossistema raro e imaculado e as casas ancestrais dos habitantes indígenas.

Dezenas de milhões de pessoas também dependem do rio a jusante, na Índia e no Bangladesh, onde os especialistas dizem que o potencial impacto no ecossistema, incluindo na pesca e na agricultura, continua a ser pouco estudado.

As manchetes na Índia já apelidaram o projeto de uma potencial “bomba de água” - e a sua proximidade da fronteira disputada entre a China e a Índia coloca-o em risco de se tornar um ponto de inflamação numa disputa territorial há muito acesa entre as duas potências com armas nucleares.

Apesar destes riscos, o projeto continua envolto em secretismo, aprofundando as questões sobre um plano que mostra as imensas capacidades técnicas da China e a sua vontade de obter energia limpa, mas também a sua falta de transparência, mesmo quando se trata de um empreendimento com consequências potencialmente de grande alcance.

Pistas sobre a conceção do projeto - tanto referenciadas em relatórios oficiais ou científicos como em informações de fonte aberta compiladas pela CNN - sugerem um sistema complexo que poderá incluir barragens e reservatórios ao longo do rio Yarlung Tsangpo, bem como uma série de estações hidroelétricas subterrâneas ligadas por túneis, aproveitando a energia à medida que uma parte desviada do rio faz um declínio acentuado da elevação.

O Parque Nacional das Zonas Húmidas de Yani está localizado na convergência do rio Yarlung Tsangpo e do rio Nyang, perto do local onde está a ser desenvolvido o projeto hidroelétrico. Feature China/Future Publishing/Getty Images

“Este é o sistema de barragens mais sofisticado e inovador que o planeta já viu”, disse Brian Eyler, diretor do Programa de Energia, Água e Sustentabilidade do Centro Stimson, em Washington. “É também o mais arriscado e potencialmente o mais perigoso”.

A China discorda. Num comunicado enviado à CNN, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que o projeto “passou por décadas de investigação aprofundada” e “implementou medidas rigorosas de segurança de engenharia e proteção ecológica para garantir que não afetará negativamente as áreas a jusante”.

“Desde a preparação inicial e o início oficial do projeto, a parte chinesa sempre manteve a transparência em relação às informações pertinentes e manteve linhas abertas de comunicação com os países a jusante”, disse o ministério, acrescentando que “à medida que o projeto avança” Pequim “partilhará as informações necessárias com a comunidade internacional” e “reforçará a comunicação e a cooperação com os países a jusante”.

O projeto, explicou, “visa acelerar o desenvolvimento de energia limpa, melhorar os meios de subsistência locais e abordar ativamente as alterações climáticas”.

Mas Pequim pode também ter outras prioridades em mente. A ambiciosa iniciativa em matéria de infraestruturas surge numa altura em que Xi se esforça por reforçar a segurança nacional, não só assegurando o fornecimento de energia à China, mas também reforçando o controlo ao longo das fronteiras disputadas e das regiões onde vivem as minorias étnicas.

“Se ligarmos os pontos do desenvolvimento das infraestruturas chinesas nos Himalaias, especialmente nas áreas onde a China faz fronteira com a Índia ao longo do Tibete, elas estão estrategicamente colocadas”, aponta Rishi Gupta, diretor adjunto do Asia Society Policy Institute em Nova Deli.

“O projeto alinha-se com o objetivo mais amplo da China de aproveitar os seus recursos naturais para consolidar o controlo sobre regiões críticas como o Tibete e as suas fronteiras.”

Informações de fonte aberta dão pistas sobre o que poderá ser o projeto de barragem maciça da China

A CNN e especialistas do Centro de Estudos Stimson criaram esta simulação de um possível projeto utilizando informações de fonte aberta e avaliações técnicas. Prevê-se que o projeto inclua cinco estações hidroelétricas em cascata e um sistema de túneis que desvie uma parte do rio, permitindo-lhe perder cerca de 2.000 metros de elevação ao longo de 50 quilómetros e gerar energia através desta rápida queda de elevação. Veja mais sobre a nossa metodologia para criar este projeto no final da história.

Jogo de poder nos Himalaias

Conhecido como o maior rio do mundo, o Yarlung Tsangpo serpenteia a partir de um glaciar nos Himalaias, atravessando o planalto que abrigou o budismo tibetano, em direção ao extremo sul do país.

Um dos troços do rio, junto à fronteira de facto do Tibete com um estado indiano cujas terras a China reivindica, há muito que chama a atenção pelo seu potencial de produção de energia.

Aí, a via fluvial faz uma dramática curva em ferradura ao contornar uma massa de montanhas no que é conhecido como a Grande Curva - uma trajetória que faz com que o rio perca cerca de 2 mil metros de altitude em aproximadamente 50 quilómetros.

Estima-se que essa descida tenha potencial para gerar cerca de 300 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano - aproximadamente o triplo da produção da barragem chinesa das Três Gargantas, atualmente a mais potente do mundo.

A barragem das Três Gargantas e as suas linhas de transmissão de energia em Yichang, na China, a 2 de novembro de 2025. Xinhua/Getty Images

O desenvolvimento hidroelétrico no curso inferior do Yarlung Tsangpo “não é apenas uma iniciativa hidroelétrica”, é também um projeto de segurança nacional, que engloba a segurança dos recursos hídricos, a segurança territorial e muito mais, afirmou Yan Zhiyong, então presidente da Power Construction Corporation of China (PowerChina), num discurso proferido em 2020, de acordo com a publicação da imprensa estatal chinesa.

Há décadas que se fala de um projeto deste tipo ao longo do curso inferior do rio, mas nunca foi tentado - há muito que é visto como um desafio notório numa zona remota e traiçoeira, difícil mesmo para um país que lidera a construção de megabarragens a nível mundial.

Agora, imagens de satélite, documentos empresariais disponíveis ao público e publicações nas redes sociais da zona analisadas pela CNN mostram que estão em curso obras de construção e alargamento de estradas, construção de pontes, construção de instalações de armazenamento de explosivos, expansão do serviço de telemóvel e realojamento de aldeões - tudo esforços aparentes para abrir caminho à construção, que começou oficialmente em julho.

Um vlogger de ciclismo regista a sua viagem até um ponto de controlo para entrar numa estrada que a CNN acredita estar localizada perto do sistema de túneis de desvio de água do projeto hidroelétrico. A estrada foi encerrada ao acesso do público. Douyin

Os documentos oficiais referem-se frequentemente ao projeto utilizando as iniciais romanas “YX” para designar uma abreviatura do curso inferior do Yarlung Tsangpo, mas fornecem poucas informações sobre a sua conceção. Os meios de comunicação social estatais afirmam que o projeto emprega principalmente um método de “endireitar e desviar o rio” através de túneis e inclui cinco estações hidroelétricas em cascata.

A análise da CNN de informações de fonte aberta, incluindo trabalhos de investigação académica, concursos oficiais, patentes de projetos de centrais elétricas registadas por uma subsidiária da PowerChina, um documento de planeamento urbano local, bem como imagens de satélite e publicações nas redes sociais da zona, permitiram esclarecer melhor a forma como este projeto de grande envergadura pode estar a tomar forma.

Uma simulação baseada nesta informação e produzida em conjunto com especialistas do Programa de Energia, Água e Sustentabilidade do Centro Stimson, que forneceram análises técnicas e geográficas, sugere que o projeto poderá ser um sistema extenso de centrais hidroelétricas, túneis e reservatórios, que no seu conjunto poderão estender-se por cerca de 150 quilómetros em linha reta desde a primeira até à última central elétrica.

Como poderá funcionar o sistema hidroelétrico em cascata

Prevê-se que o sistema seja composto por cinco centrais hidroelétricas em cascata, túneis e barragens. A barragem de derivação e o sistema de túneis reduzem o fluxo natural do rio e desviam a água para túneis, onde passa por centrais hidroelétricas colocadas em locais estratégicos para gerar eletricidade à medida que a elevação desce. Aqui está a nossa simulação de como isso poderia ser.

Esse sistema começaria com um reservatório criado por uma barragem na cidade de Mainling, onde o primeiro-ministro chinês Li Qiang participou numa cerimónia de lançamento da primeira pedra do projeto, em julho. O reservatório - que poderia estender-se por dezenas de quilómetros, de acordo com a simulação - permitiria aos operadores regular o fluxo de água em todo o sistema hidroelétrico.

Uma segunda barragem, mais baixa, situada mais a jusante e a seguir a uma zona húmida nacional protegida, seria provavelmente utilizada para desviar uma parte do rio da Grande Curva para um sistema de túneis escavados nas montanhas e por baixo de um vale adjacente, de acordo com a simulação do projeto potencial.

Aqui, a água desviada passaria provavelmente por uma série de centrais elétricas em cascata, cada uma centenas de metros mais baixa do que a anterior - gerando imensa energia ao longo do caminho antes de voltar a juntar-se ao rio principal.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anuncia o início da construção do projeto hidroelétrico na cerimónia de lançamento da primeira pedra no local da barragem de Mainling, em 19 de julho de 2025. Xinhua/Getty Images

A localização exata das cinco estações é desconhecida, assim como a quantidade de terra que será inundada por reservatórios para criar este sistema.

Outra questão fundamental para este projeto é se o sistema terá uma barragem final e uma central elétrica que permita aos operadores controlar o caudal global do rio principal antes de atravessar países a jusante.

Os especialistas dizem que uma barragem final, que poderia incluir uma central elétrica e estar localizada mais perto da fronteira de facto com a Índia, seria um complemento opcional ao projeto principal devido ao custo, aos desafios e ao risco potencial.

Um artigo de cientistas do governo chinês publicado na revista Nature Communications Earth & Environment no início deste ano parece confirmar que dois reservatórios a montante dos túneis de desvio regularão a quantidade de água que entra nesses túneis, enquanto um terceiro, a jusante, regulará a água à medida que esta flui de volta para o rio principal. Mas os especialistas sublinham que, até que a China divulgue mais pormenores, os esforços independentes para avaliar o projeto só podem basear-se nas melhores suposições.

“Com o que sabemos, é quase impossível compreender (ou) avaliar os possíveis impactos que o projeto terá”, disse Rafael Jan Pablo Schmitt, especialista em energia hidroelétrica da Universidade da Califórnia-Santa Barbara, que discutiu a simulação com a CNN e o Centro Stimson.

O que é claro é que, para construir o sistema hidroelétrico, os engenheiros e hidrólogos chineses terão de trabalhar em condições notoriamente difíceis. O rio atravessa uma das regiões sismicamente mais ativas do mundo, onde até as próprias montanhas continuam a crescer milímetros todos os anos - arriscando-se a perturbar a engenharia cuidadosamente calibrada.

“O desafio será construir um sistema que possa mitigar ou evitar riscos de segurança”, afirma Eyler. "O sistema é muito complicado. Há muito betão derramado em várias barragens e túneis que atravessam montanhas sismicamente ativas. A China dá prioridade à segurança das barragens... mas será possível mitigar os riscos nos Himalaias?"

Os deslizamentos de terras, os fluxos de detritos e as inundações provocadas pela explosão de lagos glaciares são caraterísticas da região que se estão a tornar mais imprevisíveis com as alterações climáticas e que podem danificar as infraestruturas e colocar em risco as pessoas a jusante, se o projeto não for capaz de fazer face a essas situações.

Os peritos afirmam que os engenheiros chineses estão entre os melhores do mundo e terão concebido medidas de atenuação para os terramotos e outros riscos - mas essas medidas não serão testadas num ambiente como este.

O projeto será construído numa zona sismicamente ativa e geopoliticamente sensível

Os Himalaias são uma das zonas mais sismicamente ativas do mundo. A região oriental, onde o projeto hidroelétrico está planeado, tem sido historicamente palco de grandes terramotos. Além disso, o projeto ficará próximo de uma fronteira disputada com a Índia.

“É simplesmente espantoso que (as autoridades chinesas) se comprometam a construir isto tão longe num ambiente geopolítico e geotécnico tão desafiante”, diz Darrin Magee, um perito em energia hidroelétrica chinesa da Western Washington University, nos EUA. “Se a liderança da China está agora convencida de que pode enfrentar os principais desenvolvedores de IA do mundo ... é bom ter uma fonte basicamente ilimitada de eletricidade no bolso de trás”, acrescenta.

E, à medida que Pequim procura trocar o petróleo importado pela eletricidade produzida no país, “está a apostar numa recompensa que vai durar décadas”, aponta Magee.

Risco “imenso”: a grande curva

A China tem um historial de construção de barragens complexas e controversas.

O projeto das Três Gargantas - uma barragem com quase metade da altura do Empire State Building - exigiu o desenraizamento de mais de um milhão de pessoas antes de entrar em funcionamento, em 2003, e tem tido um historial misto no controlo das cheias, apesar das promessas de que serviria para esse fim.

Atualmente, os rios da China estão repletos de projetos hidroelétricos, enquanto as linhas de transmissão de última geração transportam eletricidade de alta tensão das regiões rurais e montanhosas para os arranha-céus, aparelhos de ar condicionado e veículos elétricos da China urbana.

A barragem das Três Gargantas abre sete buracos profundos para descarregar água em Yichang, na China, em julho de 2024. VCG/Getty Images

Quase um terço da capacidade total instalada de energia hidroelétrica a nível mundial em 2024 encontrava-se na China, e o país está no bom caminho para cumprir antecipadamente os objetivos de nova capacidade - parte do esforço de Xi para eletrificar a China, na mira de objetivos climáticos ambiciosos e de segurança energética.

No Tibete, as autoridades chinesas pretendem transformar a região num centro de energia verde. Nessa visão, a energia hidroelétrica está ligada a vastas instalações de parques solares e eólicos, que são utilizados para alimentar uma indústria de supercomputação a grande altitude e enviar eletricidade para leste, ao mesmo tempo que “impulsionam os meios de subsistência e a prosperidade da população local”.

Mas este plano também coloca as infraestruturas necessárias à transição tecnológica e energética da China no coração de uma região ecologicamente sensível.

Na Grande Curva, o Yarlung Tsangpo é limitado em dois lados pelo desfiladeiro mais profundo do mundo, cortado numa paisagem de floresta virgem ladeada por montanhas e designada como uma das reservas naturais de nível nacional da China.

Ali, os imponentes ciprestes crescem há centenas de anos e espécies vulneráveis ou em perigo de extinção, como os tigres de Bengala, os leopardos-nebulosos, os ursos-negros e os pandas-vermelhos, vivem em habitats que se transformam com a geografia em ascensão - e continuam a ser descobertas novas espécies de plantas e animais.

O Pico Namjagbarwa situa-se ao longo do Yarlung Tsangpo e na zona onde se prevê a construção do projeto hidroelétrico. VCG/Getty Images

“A Grande Curva do Yarlung Tsangpo é um dos fenómenos geológicos e ecológicos mais extraordinários do planeta”, explica Ruth Gamble, historiadora ambiental, cultural e climática do Tibete na Universidade La Trobe, na Austrália. “Num espaço de algumas centenas de quilómetros, passa-se de picos de quase 8 mil metros para selvas tropicais.”

Durante anos, cientistas e grupos de defesa dos direitos humanos manifestaram preocupações quanto ao desenvolvimento de infraestruturas nesta área.

Num artigo publicado no ano passado, cientistas da Universidade de Pequim apelaram à realização urgente de extensos estudos sobre a biodiversidade antes do início do projeto da barragem, para que o “valor da natureza local seja suficientemente identificado e os impactos ambientais da barragem possam ser avaliados com precisão”. Os autores correspondentes não responderam a um pedido de comentário da CNN.

No início deste ano, a Sociedade para os Povos Ameaçados, um grupo de defesa dos direitos humanos com sede na Alemanha, enviou uma carta ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas acusando a China de violar os seus próprios regulamentos que restringem a colocação de instalações de produção em zonas centrais ou zonas tampão de reservas naturais.

No início deste ano, Pequim afirmou que o projeto “cumpria rigorosamente” uma lei de proteção ecológica e incluía um “sistema avançado de monitorização ambiental” para evitar impactos em “zonas ecológicas chave”.

A zona húmida de Yani está localizada perto da área de desenvolvimento do projeto hidroelétrico. O líder chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang visitaram a zona húmida nos últimos anos para sublinhar a importância da preservação ecológica. VCG/Getty Images

Árvores gigantes na reserva natural nacional do Grande Canyon Yarlung Tsangpo, no condado de Bome, Tibete, a 15 de junho de 2023. VCG/Getty Images

Um aviso da empresa analisado pela CNN mostrou que uma entidade estatal envolvida na construção do projeto procurava serviços de consultoria técnica para avaliar os impactos na biodiversidade. O aviso, datado de outubro do ano passado, escrevia que essa avaliação era um “pré-requisito” para a obtenção de uma licença de construção, uma vez que a base hidroelétrica “não pode evitar a área de reserva natural” do desfiladeiro. Os resultados da avaliação não parecem ter sido tornados públicos.

Durante a sua visita ao Tibete, em julho, o primeiro-ministro Li exortou os envolvidos no projeto a “garantir que o ambiente ecológico não seja danificado”. Mas os especialistas questionam como é que uma infraestrutura desta dimensão pode não ter impacto.

“Os rios não param nas fronteiras dos parques nacionais, nem os leopardos-das-neves ou outros tipos de animais, nem mesmo as plantas e as árvores”, lembra Gamble.

'As memórias ficam para trás'

Outra questão que se coloca é a de saber até que ponto o projeto irá perturbar as pessoas da região, algumas das quais vivem há gerações num canto do país praticamente intocado pelas ambições da China em matéria de infraestruturas.

Várias dezenas de milhares de pessoas vivem nos condados onde os projetos serão construídos, entre as quais grupos indígenas, incluindo os povos Monpa e Lhoba, duas das mais pequenas minorias étnicas oficialmente reconhecidas do país.

Uma caravana de camiões de realojamento da aldeia de Zongrong, uma das seis aldeias do município de Bangxin que foi transferida para mais perto da fronteira de facto entre a China e a Índia, passa por uma casa com a mensagem impressa: “Ouvir o partido, seguir o partido”. WeChat

As autoridades chinesas reconheceram que o projeto exigirá a “deslocalização das comunidades locais” no Tibete e afirmaram que “novos locais de culto” foram localizados perto de “áreas residenciais recentemente construídas” - um sinal da perturbação da vida quotidiana e cultural associada ao projeto.

As autoridades locais informaram ter verificado os registos das famílias para a eventual deslocalização das aldeias e dizem que estão a esforçar-se por documentar o que descreveram nas redes sociais como uma vaga de trabalhadores migrantes atraídos pelo projeto.

Os governos da cidade de Mainling e do condado de Medog, onde está a ser construída a secção a jusante do projeto, emitiram ambos avisos para “reprimir severamente” quaisquer crimes que possam perturbar um “grande projeto de construção nacional”.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram longas filas de carros e camiões com bandeiras chinesas e cartazes de propaganda onde se lê “grato pela mudança, abraçando uma nova vida” e “mude cedo, beneficie cedo”. Douyin

No condado de Medog, os vídeos publicados pelos utilizadores das redes sociais mostram longas filas de carros e camiões com bandeiras chinesas e cartazes de propaganda, transportando os aldeões da sua cidade natal para novas residências mais perto da fronteira de facto entre a China e a Índia.

“A mudança leva pessoas e pertences, mas as memórias ficam para trás”, escreveu nas redes sociais uma mulher que disse estar a ser transferida. “Ao chegar ao novo local, sinto um misto de emoções, sem saber quando poderei voltar a visitar a minha cidade natal”, disse.

Não é claro se as casas destes residentes serão diretamente afetadas pela construção da barragem, mas o utilizador das redes sociais escreveu que se estavam a mudar devido ao “projeto hidroelétrico”. Nos últimos anos, Pequim tem também presidido a uma política de deslocalização de aldeias para fortificar ou, nalguns casos, expandir a sua reivindicação ao longo de fronteiras disputadas.

Uma fila de carros e camiões com bandeiras chinesas e cartazes de propaganda transportam os habitantes da aldeia de Bangxin para o local de assentamento de Xigong, mais perto da fronteira de facto entre a China e a Índia. Douyin

Os aldeões são recebidos com lenços cerimoniais tibetanos à chegada à sua nova morada. Douyin

No início deste ano, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que o plano de reinstalação de Pequim para o projeto “daria prioridade aos direitos, à participação e ao bem-estar dos residentes afetados” e “respeitaria as crenças religiosas locais e o património cultural, evitando estrategicamente os locais religiosos”. A agência noticiosa estatal Xinhua afirmou que o projeto ajudaria a economia e “criaria novos postos de trabalho”, “aumentando assim a sensação de ganho, felicidade e segurança para as pessoas de todos os grupos étnicos”.

Mas os riscos dos projetos hidrelétricos para as comunidades locais “são imensos”, segundo Tempa Gyaltsen Zamlha, diretor-adjunto do Tibet Policy Institute em Dharamsala, a cidade indiana onde residem o Dalai Lama, o líder espiritual tibetano exilado, e os seus fiéis.

“As pessoas poderão ver-se obrigadas a abandonar as suas casas ancestrais (...) destruição da fonte de rendimento local, destruição do equilíbrio ecológico local e do habitat da vida selvagem, afluxo de trabalhadores migrantes da China que substituem a população local da região”, alertou.

'Bomba de água' preocupa a jusante

As preocupações com o projeto estão também a ser sentidas a jusante, na Índia, onde o Yarlung Tsangpo é conhecido como Brahmaputra - uma poderosa via fluvial que apoia a pesca e a agricultura na Índia e no Bangladesh, antes de desaguar na Baía de Bengala.

Em julho, o responsável máximo do estado indiano de Arunachal Pradesh, que faz fronteira de facto com o Tibete, avisou que a barragem representava uma ameaça existencial para a população da região e que poderia ser utilizada como uma “bomba de água” pela China.

"Não se pode confiar na China. Ninguém sabe o que vai fazer e quando", disse o Ministro-Chefe Pema Khandu numa entrevista à Press Trust of India, referindo que a libertação ou retenção de água poderia inundar ou secar a sua região.

Em Nova Deli, no início deste ano, as autoridades afirmaram que estavam a “monitorizar cuidadosamente” os planos hidrelétricos da China e prometeram “medidas necessárias para proteger os nossos interesses, incluindo medidas preventivas e corretivas para salvaguardar a vida e os meios de subsistência dos cidadãos indianos”. A CNN contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia para obter comentários sobre o projeto e a partilha de informações e dados por parte da China.

A situação também ameaça perturbar o complicado equilíbrio diplomático entre a China e a Índia, que tentam aliviar as tensões ao longo da sua fronteira fortemente militarizada. Durante uma reunião em Nova Deli, em agosto, altos funcionários de ambas as partes discutiram a “cooperação transfronteiriça em matéria de rios” e a China concordou em partilhar dados hidrológicos “em situações de emergência”, de acordo com um relatório do governo indiano.

A China já tem um historial controverso de exploração de barragens ao longo de outro rio transnacional, o Mekong. Os seus operadores foram acusados de causar secas no Vietname, utilizando reservatórios e barragens para manipular o rio e maximizar a produção de energia - uma alegação que Pequim nega.

No que diz respeito ao projeto YX, os investigadores e funcionários chineses têm vindo a realçar o seu potencial para atenuar o risco de inundações, afirmando que poderia ajudar a salvaguardar as regiões a jusante, uma vez que as inundações se tornam mais incertas devido às alterações climáticas.

Os peritos concordam que uma barragem a montante poderia ter um impacto positivo nas inundações - um problema importante tanto na Índia como no Bangladesh, onde as cheias extremas durante as estações das monções ceifam vidas e devastam colheitas e casas nas planícies aluviais densamente povoadas desses países - mas dizem que é impossível saber sem mais informações.

Pescadores entregam as suas capturas diárias na margem do rio Brahmaputra em Guwahati, Assam, Índia, em 2016. Subhendu Sarkar/LightRocket/Getty Images

“Embora a barragem possa potencialmente regular as cheias da monção, a má gestão - como a libertação súbita de água - pode intensificar os riscos de inundação”, lembra a especialista em governação da água Anamika Barua, professora do Instituto Indiano de Tecnologia de Guwahati, em Assam, outra região indiana atravessada pelo rio. “A partilha transparente de dados e a gestão cooperativa serão fundamentais para reduzir as disputas”.

E embora o Brahmaputra retire a maior parte das suas águas dos afluentes e das chuvas de monção e não do Yarlung Tsangpo, as alterações no fluxo de água a montante podem perturbar a pulsação natural do rio e o tipo de sedimentos e peixes que transporta - elementos fundamentais para os ecossistemas do rio e do delta a jusante.

Para aqueles que vivem logo a seguir à fronteira de facto, as vastas incógnitas sobre o projeto da China já estão a ter impacto.

Ali, os funcionários da maior empresa hidroelétrica da Índia, apoiada pelo Estado, estão a avançar com o seu próprio projeto - uma barragem de 11.200 megawatts no mesmo rio - impulsionados pelo desenvolvimento hidroelétrico a montante.

Esse projeto exigiria o realojamento de aldeias onde vivem grupos indígenas que dependem da agricultura para a sua subsistência - o que, segundo pessoas familiarizadas com a situação, suscitou a oposição e a preocupação locais.

“Estão sempre a dizer ‘China isto’ e ‘China aquilo’, mas nem sequer sabemos o que a China está a construir”, refere Tagori Mize, porta-voz de um grupo de agricultores indígenas locais, à CNN. "Nem sequer nos estão a dizer onde vamos viver. Nada está claro".

Com os dois países a preparar os seus projetos, especialistas como Eyler, da Stimson, vêem outro resultado da pressão da China: uma corrida à construção de barragens.

“Se os dois países pudessem trabalhar em conjunto na conceção geral do sistema de megabarragens, alguns riscos poderiam ser evitados”, afirma. Mas, caso contrário, para o rio, “uma corrida à construção de barragens entre a Índia e a China é uma corrida ao fundo do poço”.

Joyce Jiang e Aishwarya S. Iyer da CNN contribuíram para este artigo.

♦♦♦

NOTA DO EDITOR: Como criámos a nossa simulação do sistema hidroelétrico

A CNN e os especialistas do Programa de Energia, Água e Sustentabilidade do Centro Stimson, em Washington, criaram uma simulação de uma possível conceção para o projeto hidroelétrico no curso inferior do Yarlung Tsangpo. A simulação foi criada com base em declarações oficiais e informações de fonte aberta, incluindo imagens de satélite, publicações nas redes sociais, artigos de investigação, documentos oficiais da empresa e do governo local, bem como análises da geografia envolvente e avaliações técnicas efetuadas pelo Centro Stimson, com feedback de peritos externos. Existem diferentes níveis de confiança para diferentes aspetos do projeto.

Determinar a localização da barragem de Mainling:

A CNN analisou e geolocalizou as publicações nas redes sociais do Tibete que sugeriam locais para a prospeção do local da barragem, bem como imagens de satélite que mostravam supostos novos edifícios e fábricas da empresa.

Um concurso de uma empresa estatal envolvida no projeto forneceu uma descrição detalhada do local da barragem de Mainling. A CNN localizou-a geograficamente perto da cidade de Tashi Rabten, o que corresponde à localização indicada pelas publicações nas redes sociais e pelas imagens de satélite.

Com base nesta informação, a CNN concluiu que a primeira barragem se situaria no vale perto da cidade de Tashi Rabten e partilhou-a com o Stimson Center. Mais tarde, em julho, o primeiro-ministro chinês Li Qiang participou numa cerimónia de lançamento da primeira pedra para o projeto YX numa barragem em Mainling, de acordo com os meios de comunicação social estatais chineses. A CNN localizou geograficamente o local da cerimónia, o que confirmou as suas descobertas anteriores.

Projeção da localização de uma segunda barragem na cidade de Pei:

A CNN analisou publicações nas redes sociais da zona e imagens de satélite para determinar uma localização estimada para a parte do projeto que irá desviar o rio através da montanha.

Vários sinais indicavam uma localização perto da cidade de Pei, incluindo uma placa na aldeia de Datogka, datada do início dos anos 2000, que dizia que seria o local de uma futura barragem de Yarlung Tsangpo.

Publicações nas redes sociais dão conta de dormitórios de trabalhadores da construção civil para o projeto da barragem na aldeia de Yusong, a jusante da cidade de Pei e da aldeia de Datogka.

Um documento de planeamento do governo local analisado pela CNN confirma que um dos objetivos da cidade de Pei é transformá-la num “centro nacional de energia hidroelétrica” e inclui um mapa que mostra que a maior parte da atual cidade será mantida intacta, o que sugere que uma pequena parte será inundada, indicando que o nível de água do reservatório da cidade de Pei será muito baixo.

O líder chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang visitaram a zona húmida de Yani em viagens ao Tibete nos últimos anos e ambos sublinharam a importância da preservação ecológica, o que sugere que a zona húmida será preservada, pelo menos em parte.

Projetar a localização de túneis e centrais hidroelétricas:

A CNN analisou patentes publicamente disponíveis que parecem ter sido registadas durante a conceção do projeto e um concurso oficial, ambos de uma empresa estatal envolvida no projeto YX, bem como um estudo académico de 2023, para fazer estimativas sobre a localização do sistema de túneis e das estações hidroelétricas que o integram.

As imagens de satélite e das redes sociais também mostram o alargamento e o encerramento ao público de uma autoestrada que liga a zona da cidade de Pei ao condado de Medog, sugerindo que poderá ser utilizada para apoiar a construção de um túnel nas proximidades.

A localização exata das cinco centrais hidroelétricas em cascata permanece desconhecida. No entanto, a equipa da CNN/Stimson acredita que algumas estarão dentro do sistema de túneis e que poderá haver uma queda de cerca de 700 metros de altitude entre cada uma dessas centrais, com um total de três centrais construídas sob as montanhas e um vale adjacente. Juntamente com uma central elétrica na barragem de Mainling e uma outra projetada mais a jusante, haverá um total de cinco centrais elétricas, de acordo com a divulgação oficial.

Uma grande empresa pública e subsidiária da PowerChina envolvida no projeto publicou um concurso em maio de 2024, indicando a localização geral das suas cinco bases. Esta informação, juntamente com uma análise dos projetos de patentes da mesma empresa e uma avaliação técnica, sugere potenciais localizações para duas das centrais elétricas dentro do sistema de túneis. Uma terceira também nesse sistema poderia ser localizada mais perto do rio principal para permitir a descarga de água nesse local.

Os peritos sugeriram também que o sistema hidroelétrico Jinping II, em Sichuan, poderia ser um modelo de ensaio para o projeto YX. Este sistema também inclui uma estrutura com uma barragem baixa e uma única central hidroelétrica à saída de um túnel que redireciona a água.

Considerando a estação hidroelétrica final e uma potencial barragem:

Há menos informação disponível ao público sobre a localização da quinta central hidroelétrica, bem como sobre a eventual existência de uma barragem final no sistema.

Um artigo de cientistas chineses publicado na revista Nature Communications Earth & Environment afirma que haverá um terceiro reservatório que “redirecionará a água para o rio natural” a jusante do sistema de túneis.

Os especialistas entrevistados pela CNN sugerem que uma barragem final no rio principal poderia ser desnecessária para o projeto e criar desafios adicionais de engenharia, embora permitisse regular melhor o fluxo de água a jusante.

Alguns indícios, incluindo discussões nas redes sociais, imagens de satélite que mostram construções em grande escala, projetos de alargamento de estradas e restrições de entrada, sugerem que uma possível localização seria uma barragem perto da aldeia de Xirang, não muito longe da fronteira de facto com a Índia.