Há uma "guerra civil" a acontecer no Uganda entre chimpanzés. Ninguém sabe como vai terminar

Há 2h e 23min

Investigadores perspetivam três cenários possíveis para o final do conflito

Aaron Sandel Aaron Sandel sabe bem quando tudo começou.

O codiretor do Projeto Ngogo Chimpanzee estava a observar um grupo de macacos no dia 24 de junho de 2015, no Parque Nacional de Kibale, no Uganda, onde o projeto está localizado, quando subitamente reparou que os chimpanzés se calaram. Vários começaram a fazer uma careta, uma expressão facial que indicava que estavam nervosos. Outros começaram a tocar-se uns aos outros para se tranquilizarem.

Ao longe, ouviam-se mais chimpanzés, mas não era nada de invulgar. Durante pelo menos duas décadas, os chimpanzés de Ngogo formaram uma comunidade consideravelmente grande, com mais de 200 indivíduos a viverem juntos em harmonia no seu auge.

Mas quando Sandel viu aparecer mais chimpanzés, os primatas não se reuniram da forma típica de gritos, palmadinhas nas costas e mãos dadas. Em vez disso, alguns chimpanzés saíram a correr, deixando Sandel e o seu colega investigador John Mitani perplexos.

O grupo de chimpanzés, outrora muito unido, estava de repente a tratar-se como estranhos. Lembro-me de perguntar ao John: "O que é que se passa?" Ele respondeu: "Não sei"", recorda Sandel. "E isso também me marcou, porque este é um dos especialistas mundiais em chimpanzés. Ele tinha estudado estes chimpanzés durante duas décadas. Mas estávamos a ver algo novo".

Os chimpanzés de Ngogo fazem uma careta e tranquilizam-se uns aos outros quando ouvem outros chimpanzés em 2015. Aaron Sandel

Sandel atribui a esse dia o início da cisão, quando o grande grupo começou a organizar-se em duas facções, agora conhecidas como chimpanzés ocidentais e centrais. "Acho que isso plantou as sementes da polarização, o que resultou na queda do grupo", diz Sandel, que também é professor associado de antropologia na Universidade do Texas em Austin.

Desde esse dia, a violência entre os dois grupos tem vindo a aumentar, com incursões que resultam em ataques letais a adultos e crianças, que ocorrem várias vezes por ano. Agora, um novo estudo documenta o que os investigadores consideram ser uma "guerra civil" entre chimpanzés, um fenómeno raro que se estima ocorrer a cada 500 anos e que só foi observado uma vez.

As descobertas, que foram publicadas a 9 de abril na revista Science, fornecem um vislumbre único de como a mudança de laços sociais pode causar conflitos entre grupos de animais não-humanos, um acontecimento elusivo na natureza, mas que pode realçar o papel das relações interpessoais nos conflitos humanos, dizem os investigadores.

'Guerra civil' entre primatas

Os chimpanzés são naturalmente territoriais. Regularmente, um grupo de indivíduos- normalmente do sexo masculino- reúne-se e efectua patrulhas para verificar se há membros de grupos rivais perto das fronteiras.

Se encontrarem alguém de fora, atacam e por vezes matam o outro chimpanzé. O Projeto Ngogo Chimpanzee foi co-fundado em 1995 por John Mitani, que é atualmente professor emérito de antropologia na Universidade de Michigan.

Desde o início, os especialistas têm debatido se o grupo invulgarmente grande de chimpanzés se iria dividir. Inicialmente, os investigadores não acreditavam que o fizessem, uma vez que não havia sinais de fratura na altura.

A floresta também estava bem equipada para suportar o grande grupo, uma vez que a área protegida que ocupavam era rica em alimentos e árvores, explica o autor principal Sandel. Mas depois desse dia, em 2015, os chimpanzés rapidamente se dividiram em grupos ocidentais e centrais, nomeados pelos territórios em que os chimpanzés se dividiram.

Agora, andam a patrulhar para se manterem afastados um do outro. Os chimpanzés ocidentais são mais agressivos do que os chimpanzés centrais; entre 2018 e 2024, o grupo organizou até 15 patrulhas a cada quatro meses e matou uma média de um adulto e dois bebés por ano do grupo central, de acordo com o estudo. Os chimpanzés ocidentais parecem ter uma vantagem sobre os chimpanzés centrais, provavelmente devido à sua coesão precoce, refere Sandel.

O primeiro ataque letal ocorreu em 2018 contra um jovem adulto do sexo masculino chamado Errol. O chimpanzé foi atacado por cinco machos adultos ocidentais que estavam a alimentar-se numa figueira perto do meio do território Ngogo.

Quando Sandel se juntou ao projeto em 2012, Errol tinha cerca de 10 anos e era o tema da sua dissertação. Antes da divisão, os chimpanzés conseguiam atravessar todo o território, mas agora a sua terra está dividida em duas, com a fronteira perto do centro, disse Sandel.

A fronteira está sempre a mudar, acrescentou, e parece que os chimpanzés ocidentais estão atualmente a conseguir empurrá-la mais para leste.

O segundo ataque letal, em 2019, aconteceu quando Sandel e outros investigadores estavam a observar vários chimpanzés a alimentarem-se numa grande árvore.

Um grupo de chimpanzés ocidentais entrou a correr e surpreendeu-os, provocando o caos. Os chimpanzés centrais dispersaram-se enquanto os chimpanzés ocidentais subiam à árvore.

Os investigadores, que na altura não sabiam que o grupo se tinha dividido definitivamente, observaram quando três machos adultos encurralaram um chimpanzé do grupo central e começaram a atacá-lo.

Sandel reconheceu imediatamente a vítima como sendo Basie, um membro com 33 anos do grupo Ngogo. Enquanto os chimpanzés se amontoavam em cima dele, uma chimpanzé fêmea adulta, Aretha, tentou proteger Basie dos seus atacantes, mas foi rapidamente afugentada.

Quando os chimpanzés finalmente cederam, Basie foi escoltado de volta a casa por um chimpanzé macho de mais de 50 anos chamado BF, que parecia ser próximo de Basie ao longo dos anos. Basie morreu no dia seguinte.

BF (à esquerda) foi o último macho a passar entre os chimpanzés Central e Ocidental e era próximo de Basie. Aaron Sandel

Até ao momento, o número de mortos ascende a sete chimpanzés adultos e 17 chimpanzés bebés do grupo central, com mais 14 chimpanzés desaparecidos que também podem ter sido vítimas de ataques letais, de acordo com o estudo.

"É definitivamente triste ver estes chimpanzés a matarem-se uns aos outros, especialmente ver chimpanzés que conheço tão bem a serem mortos. Por vezes, sinto-me como um correspondente de guerra", explica Sandel.

Embora os investigadores estejam atualmente a estudar os atos de violência, estão também a ter oportunidade de estudar outras emoções dos chimpanzés, como a empatia, bem como atos de heroísmo e amizade, acrescentou.

"Sinto que estamos a explorar algo que está realmente no cerne do que significa ser um chimpanzé", refere Sandel. "Ao vermos estas relações mudarem de uma forma tão dramática, estamos a ter uma visão dos chimpanzés que normalmente não temos apenas através da observação, e uma janela para a sua mente e para as suas emoções".

O que os chimpanzés nos podem ensinar sobre a guerra

A primatóloga Jane Goodall observou a primeira "guerra civil" de chimpanzés conhecida na década de 1970, durante a sua investigação sobre chimpanzés no Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia.

De repente, os chimpanzés que tinham crescido juntos estavam a separar-se e a matar-se uns aos outros, naquilo a que Goodall e os seus colegas chamaram a "Guerra dos Quatro Anos" e a época mais negra da história de Gombe.

Embora os investigadores Ngogo não consigam saber ao certo porque é que a guerra começou entre o seu grupo, têm algumas teorias. À semelhança do grupo de chimpanzés de Goodall, a comunidade tinha sofrido uma alteração na hierarquia de dominância, o que pareceu afetar imediatamente a forma como os chimpanzés interagiam uns com os outros, diz Sandel.

Os investigadores de Ngogo colocam a hipótese de a morte de vários chimpanzés por causas desconhecidas em 2014, uma mudança do macho alfa em 2015 e uma epidemia respiratória em 2017 terem levado ao enfraquecimento dos laços sociais e à fragmentação do grupo.

"A documentação cuidadosa deste acontecimento raro através de anos de dados de longo prazo fornece uma visão inestimável do conflito entre grupos", explica Katie Slocombe, psicóloga comparativa e professora de psicologia na Universidade de York, no Reino Unido. Slocombe não esteve envolvido no novo estudo.

"Era a maior comunidade de chimpanzés conhecida, pelo que a manutenção de relações efetivas com tantos indivíduos pode ter-se tornado um desafio para os membros da comunidade", detalha Slocombe num e-mail.

Acrescentou que esta nova informação sobre o grupo de chimpanzés poderia contribuir para a nossa compreensão de como as relações interpessoais e outros fatores ambientais contribuem para os conflitos humanos.

Os autores do estudo argumentaram que, uma vez que os chimpanzés não têm marcadores culturais que são largamente creditados como causa da guerra humana, como a religião ou a etnia, estudar os chimpanzés poderia ser benéfico para aprender mais sobre a nossa própria espécie e o papel da dinâmica relacional na guerra humana, diz Sandel.

Há duas hipóteses prováveis para o fim da guerra, acrescenta Sandel. A primeira é que o grupo central se organizará de forma a poder defender melhor o seu território e a fronteira contra o grupo ocidental, e os ataques letais tornar-se-ão menos frequentes.

A segunda possibilidade é semelhante ao que Goodall observou em Gombe: o grupo mais forte matará todos os membros do grupo mais fraco.

"Há um terceiro, o que parece extremamente improvável, mas pode haver alguma reunião entre os grupos", teoriza Sandel. "Por tudo o que sei sobre o comportamento dos chimpanzés, não vejo como é que isso seria possível, mas também sei o suficiente sobre os chimpanzés para nunca ficar surpreendido com o que eles são capazes de fazer".