O caso não resolvido de Cheryl Grimmer - e o homem que confessou o crime continua livre

Há 1h e 33min

Em 1971, um adolescente confessou ter raptado e assassinado Cheryl Grimmer, de 3 anos, em Fairy Meadow, NSW. Apesar da confissão detalhada, ele nunca foi acusado devido a leis retroativas de proteção de menores. Mais de 50 anos depois, a família ainda procura respostas e a justiça, enquanto o alegado assassino vive livremente

Durante décadas, a família Grimmer nunca falou sobre Cheryl.

“Não nos era permitido mencionar o seu nome,” disse Paul Grimmer, que tinha apenas 4 anos quando a sua irmãzinha desapareceu.

O desaparecimento de Cheryl em 1970, durante um passeio familiar numa praia australiana, desencadeou uma grande busca, apelos por testemunhas e manchetes do outro lado do mundo, na Grã-Bretanha, de onde a família se tinha mudado recentemente. O seu corpo nunca foi encontrado.

Sem respostas, o intenso luto dos pais transformou-se em silêncio, e os três irmãos cresceram sem saber o que tinha acontecido à irmã de 3 anos.

Na última década, a família descobriu detalhes chocantes sobre o desaparecimento de Cheryl — incluindo que um jovem de 17 anos confessou tê-la matado 15 meses depois do desaparecimento, mas nunca foi acusado.

“Fiz isso à menina; não era minha intenção.”

– Confissão de 1971

A polícia, ao reabrir a investigação do caso arquivado, chamou-o para interrogatório em 2017 e acusou-o de homicídio, mas o processo foi arquivado e ele foi novamente libertado.

De acordo com a lei australiana, o nome do homem não pode ser publicado, porque era menor à época do alegado crime.

Cheryl com o pai, Vince, que mudou a família do Reino Unido para a Austrália e serviu no Exército Australiano. Governo de Nova Gales do Sul

Carole e Vince com os três filhos, Ricki, 12, Stephen, 10, e Paul, 9, em Sydney, em 15 de janeiro de 1975. K. Byron/Fairfax Media/Getty Images

Publicamente, é conhecido como Mercury, o pseudónimo dado pela polícia ao identificar o autor da confissão. Mantém a sua inocência, mas a família de Cheryl acredita que ele matou a criança — e quer justiça.

“Queremos que ele se apresente e se declare culpado, ou que nos explique por que confessou,” afirmou Paul Grimmer.

Nos últimos meses, um deputado local veio em seu auxílio, usando privilégio parlamentar para revelar o verdadeiro nome de Mercury, a sua confissão e o pseudónimo que tem usado durante anos.

A CNN contactou o homem nomeado no Parlamento. Ele confirmou o seu nome, mas quando questionado sobre Cheryl Grimmer, disse que “não queria falar” e desligou.

O exército juntou-se à polícia para procurar Cheryl Grimmer, desaparecida da Praia Fairy Meadow em Wollongong, NSW, a 15 de janeiro de 1970. John Elliott/Fairfax Media/Getty Images

O dia em que Cheryl desapareceu

Num quente dia de janeiro de 1970, Carole Grimmer levou os quatro filhos pequenos à Praia Fairy Meadow em Wollongong, cidade costeira a pouco mais de uma hora de Sydney.

Carole levou as crianças para nadar, mas depois do almoço, um forte vento do sul entrou, pelo que decidiu terminar o dia e começou rapidamente a arrumar os pertences.

O filho mais velho, Ricki, guiou os irmãos mais novos — Stephen, Paul e Cheryl — até aos balneários para lavar o sal e a areia. Ricki tinha 7 anos, quase 8, e estava como que responsável, embora a irmã traquinas não achasse isso.

Numa cena que ele repetiu inúmeras vezes na sua cabeça, Ricki lembra-se de Cheryl a provocá-lo de dentro do balneário feminino, enquanto ele ficava na porta, implorando para que ela saísse.

Quando ele lhe disse que era hora de voltarem para a mãe, ela riu-se e, no final, ele levou os irmãos de volta para a praia, para que a mãe pudesse lidar com ela.

Mas, quando regressaram aos balneários, Cheryl tinha desaparecido.

O que deveria ter sido um dia divertido transformou-se num pesadelo de toda a vida para os irmãos — agora adultos — que questionam todas as decisões da sua juventude e as tomadas depois pela polícia, detetives e advogados.

Mais do que tudo, questionam por que uma oportunidade de ver Mercury responsabilizado em 2019 foi descartada por um juiz — decisão que gerou a sua inconsolável raiva e luto.

Onde está Cheryl?

Naquele dia na praia, Carole Grimmer avisou os nadadores-salvadores de que Cheryl estava desaparecida pouco depois das 14:00, e quando ninguém a encontrou, telefonaram para a polícia.

Em poucas horas, segundo notícias, cerca de mil pessoas vasculharam o matagal e os ribeiros rasos à procura da menina.

“Altura 1,14 m, corpo pequeno, cabelo loiro curto cortado em quadrado na parte de trás, franja completa à frente, tez clara, olhos azuis,” lia-se na descrição policial.

Cheryl foi vista pela última vez com um fato de banho azul real. A pele do nariz estava a descamar do sol.

Polícia e voluntários procuram Cheryl Grimmer, 3 anos, na Praia Fairy Meadow, NSW, em 15 de janeiro de 1970. John Elliott/Fairfax Media/Getty Images

Três dias depois, os jornais noticiaram a “primeira pista real”. Dois rapazes viram um “homem moreno e baixo com chapéu mole” a levar uma menina com as características de Cheryl.

No dia seguinte, uma nota de resgate foi enviada à polícia exigindo 10.000 dólares australianos pelo retorno seguro de Cheryl — ou outra criança seria raptada. A polícia disse que a análise da caligrafia sugeria que fora escrita por um adolescente, suspeitando de ser uma farsa.

Cheryl não foi encontrada. A busca foi reduzida, e os pais, Carole e Vince, regressaram a casa com os três filhos.

Mais de um ano depois, um adolescente tinha algo a contar à polícia.

Mercury confessou que esteve na Praia Fairy Meadow na manhã do desaparecimento de Cheryl e viu um grupo de crianças junto dos balneários.

“Algumas crianças começaram a afastar-se e esta menina ficou para trás. Eu contornei os balneários e agarrei a menina.”

– Confissão de 1971

O jovem disse que tapou a boca da menina, amarrou as mãos com atacadores, levou-a para uma área isolada, e quando começou a gritar, colocou as mãos no seu pescoço.

“Acho que a estrangulei.”

– Confissão de 1971

Mercury acrescentou que cobriu o corpo de Cheryl com arbustos, folhas e terra, e pensou em levar o fato de banho para casa.

“Decidi não levar porque achei que a minha mãe podia encontrá-lo, então queimei-o num incinerador na praia.”

– Confissão de 1971

Acrescentou ainda que atirou a toalha para um esgoto.

Dias depois de fazer a confissão, o adolescente levou a polícia ao local onde disse ter deixado o corpo de Cheryl. Contou-lhes que tinha visto uma grade para gado e uma cerca tubular, mas quando a polícia fez investigações para corroborar as suas alegações, não conseguiu encontrar nada que correspondesse ao que ele tinha dito.

Mercury já era conhecido da polícia como jovem problemático que frequentemente fugia de casa e de centros de detenção. Uma avaliação psicológica semanas depois da confissão concluiu que o seu comportamento era “busca de atenção” e “altamente influenciado pelas experiências anteriores com dependência de drogas,” segundo documentos do tribunal.

As autoridades decidiram não acusá-lo pelo desaparecimento de Cheryl, e o caso permaneceu aberto.

Causa da morte desconhecida

Mais de 40 anos após o desaparecimento de Cheryl, nenhum vestígio dela foi encontrado. Pessoas de interesse foram entrevistadas, mas nenhum suspeito credível surgiu, e o caso arquivado de pessoa desaparecida foi encaminhado ao médico legista para uma investigação.

Durante os inquéritos de 2011, pouco se falou sobre a confissão, de modo que Carole Grimmer não percebeu que alguém tinha assumido a responsabilidade pelo homicídio da filha.

“Ela estava velha, frágil e doente… não creio que tenha percebido totalmente, porque tudo foi apressado,” afirmou o filho Ricki Nash. O pai de Cheryl já tinha morrido anos antes, sem saber que alguém havia confessado.

Um investigador da Polícia de Nova Gales do Sul (NSW) disse no inquérito que existia a confissão, mas não conseguiram identificar o autor, e as informações disponíveis sugeriam inconsistências. O legista concluiu que Cheryl morreu no mesmo dia em que foi raptada, mas registou um inquérito aberto sobre “modo e causa” de morte.

O caso foi encaminhado para a brigada de homicídios não resolvidos e, em 2016, dois detetives de Nova Gales do Sul – o sargento detetive Damian Loone e o agente sénior Frank Sanvitale – começaram a vasculhar pilhas de páginas digitadas e notas manuscritas encadernadas em livros.

Embora bem organizados, os documentos não estavam digitalizados, e eram tantos que tiveram de dividir o trabalho.

Foi Loone quem redescobriu a confissão.

“Amarrei um lenço e um atacador à volta da boca dela para a impedir de gritar e, com o outro atacador, amarrei-lhe as mãos.”

– Confissão de 1971

“Foi explosivo… fiquei sem saber por que não tinha sido acusado,” disse Loone à CNN.

Os dois detetives tentaram então provar que Mercury estava a mentir à polícia, mas as suas investigações, que se estenderam até ao Reino Unido, levaram-nos a concluir “que tudo o que ele tinha dito era verdade”, afirmou Loone, que entretanto se reformou.

“Havia um tipo sentado no muro à frente do pavilhão, então tive de tapar-lhe a boca para ela não gritar. Porque se gritasse, ele ouviria.”

– Confissão de 1971

O “tipo” era Peter Goodyear, que já morreu. A mulher dele, Mavis Goodyear, corroborou a confissão de 1971, segundo Loone, dizendo aos detetives que sabia que o marido tinha estado fora do balneário porque sentia o cheiro do fumo dos cigarros Camel dele a passar pela parede de blocos Besser.

Na sua confissão, o adolescente disse também à polícia que viu as crianças beberem água numa torneira.

“Penso que um rapaz saiu primeiro, com outra pessoa que pensei ser uma rapariga; beberam água na fonte em frente ao pavilhão e depois começaram a deslocar-se em direção à estrada.”

– Confissão de 1971

Esse rapaz era Ricki, o irmão de Cheryl, que na altura disse à polícia recordar-se de ter levantado Cheryl para a ajudar a beber água da fonte. Repetiu a mesma história aos investigadores em 2016.

Enquanto a polícia, em 1971, afirmou não ter conseguido encontrar a grelha para gado descrita por Mercury na confissão, os detetives Loone e Sanvitale identificaram uma testemunha que podia confirmar que ela existia.

“Encontrámos o filho do proprietário desse terreno, que tinha sido quem construiu a grelha para gado, e ele disse que ela lá estava em 1970”, afirmou Loone.

Em 2011, os investigadores disseram ao médico legista que não conseguiam localizar Mercury. Loone afirmou que demorou “cinco minutos” a encontrá-lo.

Durante um interrogatório policial em 2017, Mercury foi confrontado com a confissão e concordou que a sua assinatura constava no final das “oito páginas desse registo de interrogatório”, referiu Loone.

Mas, quando chegou o momento de fazer as “perguntas difíceis”, Loone afirmou que Mercury “negou categoricamente que tivesse tido qualquer envolvimento no rapto de Cheryl”.

Mercury também negou alguma vez ter estado na praia de Fairy Meadow, apesar de ter acompanhado agentes ao local poucos dias depois de ter confessado.

“Ou seja, estava a mentir”, disse Loone à CNN.

Em 2017, Mercury foi extraditado entre estados, passando dois anos na prisão a aguardar julgamento por homicídio. Declarou-se inocente, mas, durante uma audiência preliminar em 2019, todo o processo colapsou.

Porque foi retirada a acusação de homicídio

O julgamento iminente, num caso que tinha sido considerado arquivado durante décadas, gerou grande cobertura mediática na Austrália, com equipas de televisão a disputar imagens de Mercury — um homem corpulento, de cabelo grisalho — à chegada ao tribunal.

Os advogados de defesa argumentaram que a confissão era inadmissível devido a uma lei de 1987 que determinava que um adulto deveria estar presente durante o interrogatório de uma criança.

O juiz do Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul, Robert Hulme, decidiu então que a lei se aplicava retroativamente e, sem a confissão como prova, o diretor do Ministério Público retirou a acusação.

Mercury foi acusado de homicídio já na casa dos 60 anos, décadas depois de ter confessado o crime à polícia. 9 News

A decisão deixou Loone a debater-se com uma questão angustiante: “Como é que digo à família que uma lacuna legal fez com que esta pessoa — que eu acredito ter sido responsável pelo rapto e posterior homicídio de Cheryl — saísse livre do tribunal nessa tarde?”

O detetive sénior telefonou para a esquadra mais próxima a pedir reforço policial no tribunal, para proteger Mercury da fúria inevitável da família quando fosse libertado.

“Assim que foi anunciado que ele ia sair em liberdade, olhou para mim e sorriu com desdém”, afirmou Paul Grimmer, cuja mulher, Linda, teve de o impedir de se atirar ao homem no banco dos réus.

Por acordo prévio, Mercury saiu por uma porta lateral e regressou à sua vida.

Ricki Nash ficou tão furioso que Loone solicitou uma ordem de restrição em nome de Mercury, para o manter em segurança. Quando Nash recebeu os documentos que o proibiam de se aproximar de determinados locais, apercebeu-se de que Mercury tinha vivido durante anos no mesmo subúrbio de Melbourne que ele.

Nash contou à CNN que teve de sair da Austrália para criar uma distância segura entre si e o homem que, diz, destruiu a vida da sua família.

“Se não me tivesse mudado para as Filipinas, ele já estaria morto e eu estaria numa cela”, confessou Nash, por telefone, a partir de Manila.

Cronologia do caso Cheryl Grimmer

Janeiro de 1970: Cheryl Grimmer desaparece na praia de Fairy Meadow, em New South Wales, Austrália.

Abril de 1971: Um rapaz de 17 anos, conhecido como “Mercury”, faz uma confissão detalhada do rapto e homicídio da menina de 3 anos. Não é acusado.

Maio de 2011: Um médico legista conclui que Cheryl Grimmer morreu; é emitido um parecer em aberto quanto às circunstâncias e causa da morte.

2016: Detetives de Nova Gales do Sul encontram a confissão de 1971 e tentam identificar “Mercury”.

Março de 2017: “Mercury”, então com 63 anos, é detido e extraditado para Nova Gales do Sul para enfrentar uma acusação de homicídio.

Fevereiro de 2019: Numa audiência preliminar, o juiz Robert Hulme decide que a confissão é inadmissível; “Mercury” é libertado.

Janeiro de 2020: A polícia de Nova Gales do Sul oferece uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos por informações que conduzam a uma condenação.

Outubro de 2025: O deputado estadual Jeremy Buckingham revela o verdadeiro nome de “Mercury” e a confissão, ao abrigo do privilégio parlamentar.

Fevereiro de 2026: Buckingham regressa ao parlamento de Nova Gales do Sul para revelar o nome alternativo que “Mercury” tem usado durante anos.

Uma reforma confortável

Agora com 71 anos, Mercury vive numa zona regional do estado de Victoria, numa casa de quatro quartos, numa rua suburbana tranquila, com a mulher, com quem se casou pouco antes da sua detenção. Fontes indicam que ela o apoiou durante os dois anos em que aguardou julgamento.

Com os vários nomes agora tornados públicos, a família Grimmer afirma que não deverá demorar até que as pessoas descubram que um alegado homicida de crianças, nunca julgado, vive no seu bairro.

Os irmãos dizem que não precisava de ter chegado a este ponto. Em outubro passado, deram a Mercury um prazo até à meia-noite para se encontrar com eles e explicar a confissão.

Como não houve resposta, o deputado Jeremy Buckingham revelou publicamente o seu nome pela primeira vez, lendo em voz alta a confissão de 1971 no parlamento estadual.

Mercury manteve o silêncio.

“És um cobarde, um verme e um assassino, e devias fazer o que está certo agora e entregar-te”, disse Buckingham, dirigindo-se a Mercury ao abrigo do privilégio parlamentar, novamente, no início deste mês.

Buckingham disse à CNN que a sua intenção ao nomear Mercury não foi incentivar justiça popular, mas provocar uma resposta dos legisladores que permita que a confissão seja admitida como prova — mesmo que isso implique uma alteração à lei.

Os irmãos afirmam que não querem que Mercury sofra qualquer dano e pedem às autoridades que o levem novamente a tribunal, para que o processo adequado possa ser seguido.

Loone, o detetive reformado, gostaria que um médico legista convocasse um segundo inquérito, uma vez que a identidade de Mercury não era conhecida durante o processo de 2011, e fizesse uma nova recomendação para que o caso fosse a julgamento.

Mas um médico legista não pode fazer isso unilateralmente, informou o Tribunal Médico-Legal de Nova Gales do Sul à CNN – um inquérito precisa ser solicitado pela polícia ou por uma parte com novas provas, ou ser exigido pelo Supremo Tribunal ou pelo procurador-geral.

O procurador-geral de Nova Gales do Sul, Michael Daley, afirmou em comunicado que, embora compreenda a “dor e sofrimento” da família, o caso foi sujeito a uma análise cuidadosa e detalhada pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal do estado.

Tim Roberts, presidente do Conselho de Liberdades Civis de Nova Gales do Sul, afirmou que o caso evidencia os problemas da criação de leis com efeitos retroativos — neste caso, uma lei destinada a proteger crianças interrogadas pela polícia.

“Se há uma lição a retirar daqui, é que, apesar das melhores intenções, não devemos aprovar leis retroativas, porque, mesmo quando parecem simples, podem produzir resultados inesperados que minam a justiça em determinadas situações”, afirmou.

Amostras de solo do local

Na semana passada, surgiu um pequeno sinal de esperança.

O Gabinete do Diretor do Ministério Público escreveu à família oferecendo-se para rever a decisão de retirar as acusações — utilizando novas provas, caso venham a ser obtidas pela polícia de Nova Gales do Sul.

“Os detetives continuam empenhados em rever e avaliar qualquer nova prova ou informação de testemunhas que possa surgir”, disse a polícia deNova Gales do Sul à CNN, em comunicado.

A família já tinha iniciado a sua própria investigação, na esperança de que qualquer prova encontrada pudesse justificar novas acusações.

Em outubro, cães especialmente treinados na deteção de restos humanos examinaram a área onde Mercury confessou ter deixado o corpo de Cheryl.

A zona foi delimitada com recurso a cartografia aérea e a marcos referidos na confissão — uma grelha para gado, um portão agrícola e árvores que ainda permanecem de pé após mais de 50 anos.

“Não estamos apenas à procura de ossos humanos, mas também da possibilidade de existirem vestígios de restos humanos retidos no próprio solo”, explicou Chris D’Arcy, da Search Dogs Sydney.

Cães treinados para detetar restos mortais humanos identificaram árvores que podem ser as mesmas citadas na confissão de 1971. Cortesia de Linda Grimmer

Dois cães demonstraram particular interesse num local, pelo que amostras de solo foram enviadas para a Universidade de Tecnologia de Sydney, onde Alicia Haines, professora sénior do Centro de Ciências Forenses, está a analisá-las em busca de sinais de ADN humano.

Haines disse à CNN que, após tantos anos, é pouco provável que seja encontrado qualquer vestígio, mas afirmou que, se a sua análise ajudar a família a responder a pelo menos uma pergunta, “vale a pena fazê-lo”. A família está a suportar os custos básicos dos materiais de teste, mas o tempo dedicado à análise do solo foi oferecido a título gracioso.

Com poucas respostas concretas sobre os momentos finais da vida de Cheryl, os irmãos continuam a voltar-se para o homem que disse tê-la matado.

Sabem que o tempo não joga a seu favor.

As memórias estão a desaparecer, potenciais testemunhas estão a morrer e a principal pessoa de interesse tem agora mais de 70 anos.

“O tempo está a esgotar-se. Mas… quero ouvir o que ele tem a dizer”, afirmou Nash.

O silêncio de Mercury perante a dor da família é “excruciante”, acrescentou.

“Está a destruir-nos por dentro.”

E, se Mercury não foi o responsável, a pergunta mantém-se: o que aconteceu a Cheryl?