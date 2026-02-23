Morreu mulher de 96 anos que seguia em ambulância envolvida em acidente na EN2

Tiago Lima
Há 56 min

Acidente fez ainda três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, uma das quais em estado grave, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância da Companhia dos Bombeiros de Tavira, ocorrida na manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 2 (EN2), na zona do Chelote, no concelho de Faro.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil adianta à CNN Portugal que a vítima mortal é a pessoa de 96 anos que estava a ser transportada na ambulância no momento do acidente.

Os dois bombeiros que seguiam na viatura de socorro sofreram ferimentos, tendo um deles ficado em estado grave. Ambos foram transportados para o Hospital de Faro. Já o condutor do outro veículo ligeiro envolvido na colisão sofreu ferimentos considerados ligeiros.

O alerta para o acidente foi dado às 9h15. No local estiveram 23 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro e assistência.

A GNR investiga as causa do acidente.

