Todas as pessoas em zonas de cheias devem "preparar um saco pequeno com pertences e medicamentos prontos para levar"

Há 1h e 39min

Aviso é da Proteção Civil, que pede às pessoas que cumpram outras três indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população": "Os próximos dias vão ser complexos e difíceis"

"Cuidado com as inundações e com os deslizamentos de terras: são estes os dois fenómenos que podem colocar em risco a população" num momento em que a precipitação ainda se mantém, avisa Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, em declarações à CNN Portugal.

Tendo em conta o nível elevado das águas fluviais e a saturação dos solos, e após vários dias de chuva persistente, o comandante antecipa que "os próximos dias vão ser complexos e difíceis".

"O problema não é só a precipitação intensa, mas sim o impacto que tem nos diversos rios e barragens a nível nacional", diz. "Para os próximos dias vamos continuar a ter previsivelmente um potencial grande inundações junto aos cursos de água principais, com destaque para o rio Mondego. Há a probabilidade de haver um galgamento dos diques. Isto já obrigou à evacuação preventiva de um número considerável de pessoas que estão a ser acolhidas pelos serviços municipais de proteção civil."

Além das inundações, "o deslizamento de terras é uma das principais ocorrências que temos tido", explica. "Além de ter afetação de edifícios, termos um conjunto de vias rodoviárias comprometidas. Esta situação vai agravar-se nos próximos dias devido à precipitação que está prevista", sublinha.

Assim sendo, a Proteção Civil recomenda "às pessoas que tenham uma atitude de segurança, zelem uns pelos outros".

Estas sao as principais recomendações: