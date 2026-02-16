Alerta de cheias no Tejo desce de vermelho para amarelo mas "ainda há zonas completamente alagadas"

Agência Lusa , CM
Há 42 min
Inundações em Soure (LUSA)

Proteção Civil diz que nível de alerta vai permanecer amarelo "alguns dias", porque ainda existem "muitos constrangimentos", alertando a população para "algumas semanas de recuperação"

O nível de alerta para cheias na bacia do Rio Tejo baixou de vermelho para amarelo, após a descida sustentada dos caudais e o regresso gradual do rio ao seu leito normal, anunciou esta segunda-feira a Proteção Civil.

“O plano especial de emergência para cheias passou hoje do alerta vermelho para o nível amarelo, face à descida sustentada dos caudais e ao regresso gradual do rio ao seu leito normal. Ainda assim, mantêm-se muitos constrangimentos em estradas e zonas alagadas”, explicou à Lusa o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato.

A decisão de baixar o nível de alerta foi tomada em Comissão Distrital da Proteção Civil de Santarém às 09:00, numa altura em que grande parte do rio já se encontra dentro do leito habitual, permitindo planear a fase de recuperação, embora ainda com muitas zonas alagadas, nomeadamente na Lezíria do Tejo.

Segundo dados do SVARH das 10:00, em Almourol - ponto de referência das descargas das barragens a montante e afluentes - o caudal situava-se nos 2.284 m³/s. As barragens de Castelo de Bode (568 m³/s), Pracana (78 m³/s) e Fratel (1.596 m³/s) totalizavam 2.242 m³/s.

“Não há critérios para se manter no vermelho ou no laranja. O plano vai permanecer no nível amarelo durante alguns dias, porque ainda existem muitos constrangimentos em estradas e zonas completamente alagadas. É uma fase de manutenção, e queremos também alertar a população de que nada está totalmente resolvido e que teremos ainda algumas semanas de recuperação”, explicou Lobato.

Já no domingo, ao final do dia, o comandante antecipava a descida do nível de alerta, salientando que “na parte norte do distrito, o rio já estava praticamente dentro do leito”, faltando apenas normalizar totalmente a sul, na zona da Lezíria.

O responsável lembrou que o plano foi ativado em 24 de janeiro no nível amarelo, sendo elevado diretamente a vermelho em 5 de fevereiro, por precaução, face à previsão de descargas significativas das barragens espanholas e precipitação persistente.

“Ainda que não tenhamos atingido os 10 mil m³/s, pelo princípio da precaução decidimos passar para o nível vermelho. Nessa noite chegámos aos 8.600 m³/s e, na madrugada do dia 06, à 01:00, registámos o pico máximo desta cheia, com 9.057 m³/s em Almourol”, declarou então.

Lobato destacou a coordenação entre entidades e o comportamento da população durante o período crítico, sem danos humanos a registar.

“Fizemos tudo o que tínhamos para fazer e atempadamente. Fizemos proteção civil, por assim dizer. Não tivemos casos graves de pessoas feridas ou situações similares”, concluiu.

Com o alerta agora em nível amarelo, as autoridades mantêm vigilância permanente e apelam à prudência, enquanto se inicia a fase de recuperação nas zonas afetadas.

Temas: Cheia Tejo Alerta Tejo Inundações Tejo Caudal Tejo Rio Tejo

Relacionados

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Meteorologia

01:03

Seguro no terreno para ver efeitos do mau tempo

Há 4 min

Alerta de cheias no Tejo desce de vermelho para amarelo mas "ainda há zonas completamente alagadas"

Há 42 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Alerta de cheias no Tejo desce de vermelho para amarelo

Há 58 min
05:22

Tempestades: como funcionam os seguros?

Há 1h e 1min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

Reatores de nova geração são o rosto de um renascimento nuclear americano. Alguns especialistas estão a fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00