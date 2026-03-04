Chega perde mais um vereador. Hugo Silva abandona partido, mas continua como vereador no Fundão

Há 1h e 12min

Dentro do partido pede-se desculpa "a todos quantos depositaram confiança na lista do partido Chega no Fundão"

Hugo Silva, vereador eleito pelo Chega nas últimas autárquicas no Fundão, confirmou hoje à agência Lusa que se desvinculou do partido, mas que vai continuar no executivo e com pelouros atribuídos.

“Procedi à desvinculação do partido Chega e esta decisão foi formalmente comunicada às respetivas instâncias competentes”, esclareceu, reiterando que se trata de “uma decisão pessoal, que foi ponderada e tomada na sequência de um processo de reflexão sério e responsável”.

O autarca sublinhou que ao longo do seu percurso colocou sempre “os interesses do concelho do Fundão e dos fundanenses acima de quaisquer lógicas partidárias”, assumindo que considera que “a defesa consistente e eficaz da população exige autonomia de pensamento e liberdade de ação”.

Hugo Silva, que mantém assento no executivo da Câmara Municipal do Fundão, mas agora como independente, garantiu que irá prosseguir “o compromisso cívico com total dedicação, trabalhando por um Fundão mais forte, mais competitivo e mais seguro”.

O autarca foi eleito pelo partido Chega com 1.698 votos.

O presidente da distrital do Chega em Castelo Branco, João Ribeiro, lamentou “ter sabido desta decisão pelas redes sociais, sem nenhum contacto com os órgãos do partido, tratando-se, por isso, de uma decisão unilateral”.

João Ribeiro, que foi eleito deputado pelo distrito de Castelo Branco nas legislativas de 2024 e reeleito em 2025, garantiu que, “até à presente data, não houve nenhum desentendimento ou desacordo com qualquer posição tomada pelo vereador ou pelos eleitos municipais”, afirmando que “a posição do partido foi sempre de total cooperação”.

João Ribeiro pediu ainda desculpa “a todos quantos depositaram confiança na lista do partido Chega no Fundão”.

Lamentou ainda “a utilização do partido como trampolim pessoal”, dizendo-se expectante com a próxima reunião do executivo do Fundão, “para perceber se esta decisão não se move de um interesse pessoal, nomeadamente de integrar o executivo PSD e ficar com um pelouro a tempo inteiro e respetiva remuneração”.

Rui Pelejão, eleito pelo PS para a Câmara Municipal do Fundão, também reagiu na sua rede social a esta tomada de posição de Hugo Silva, considerando que “fica agora claro o acordo mais ou menos secreto que vigora desde o início do mandato, em que o vereador do Chega entra mudo e sai calado (fez apenas três intervenções ao longo das oito sessões), viabilizando as principais medidas do executivo”.

Lembrou que “este vereador eleito pelo Chega cavalgou na campanha a demagogia da insegurança no Fundão, falando de violações e crimes não documentados pelas autoridades, associando imigração a criminalidade”, quando “o Fundão mereceu em 2023 uma importante distinção da Comissão Europeia como Capital Europeia da Inclusão e Diversidade pela sua política de integração e acolhimento”.

O vereador socialista lembrou ainda que “este mesmo município passa agora a ter no poder um vereador que usou a porta giratória do Chega, um partido anti-imigração e xenófobo, para chegar ao poder”.