Reunião decisiva: posição do Chega sobre reforma laboral deve ser conhecida já na terça-feira

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Reunião ocorre dois dias antes de o tema do pacote laboral ir a discussão

Luís Montenegro e André Ventura têm encontro marcado para terça-feira, em São Bento, naquela que deverá ser a última oportunidade para chegarem a um acordo sobre a reforma laboral, sabe a TVI/ CNN Portugal. A posição final do Chega deverá ser conhecida ainda nesse dia, estando o sentido da mesma dependente do acolhimento que o primeiro-ministro der às exigências de alteração ao projeto feitas pelo partido de Ventura na última semana.

A reunião ocorre dois dias antes de o tema do pacote laboral ir a discussão e votação na generalidade em plenário da Assembleia da República.

Recorde-se que André Ventura e Luís Montenegro estiveram reunidos na passada quinta-feira num encontro que terminou sem qualquer entendimento. A descida da idade da reforma e a reposição dos dias de férias continuam a dividir os dois partidos.

Entretanto, também um possível acordo entre Governo e Chega para a viabilização do Orçamento do Estado de 2027 deverá estar em cima da mesa, sendo certo que o tema será discutido entre os dois líderes nesta reunião depois da possível saída das negociações do PS, agora pressionado pelo antigo líder Ferro Rodrigues para que o partido anuncie desde já o voto contra no próximo Orçamento.