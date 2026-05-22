Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Conselho Nacional do Chega propõe rejeição do pacote laboral

Agência Lusa , TFR
Há 17 min
André Ventura no Porto (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O partido refere que "vários militantes, autarcas, deputados e dirigentes do Chega" criticaram as alterações que o Governo quer fazer na lei laboral

O Conselho Nacional do Chega propôs na noite de quinta-feira a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado, apresentadas pelo Governo, considerando que estes diplomas "não podem contar com o voto favorável" do partido.

"O Conselho Nacional do Chega propôs, por unanimidade, a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado apresentadas pelo Governo", refere o partido em comunicado, no final da reunião do órgão máximo do partido entre convenções.

De acordo com a nota, "no decorrer da reunião ficou clara aquela que é a posição do Chega como um todo: a reforma laboral e a reforma do Estado, tal como estão, não podem contar com o voto favorável do partido".

O partido refere que na reunião do Conselho Nacional, que decorreu na quinta-feira à noite, em Lisboa, "vários militantes, autarcas, deputados e dirigentes do Chega" criticaram as alterações que o Governo quer fazer na lei laboral, considerando tratar-se de um "ataque aos trabalhadores e às mães trabalhadoras".

"Sobre a reforma do Estado, ficou claro que se trata de uma reforma que mais não faz do que facilitar a corrupção", acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chega Pacote laboral Conselho Nacional Reforma do Estado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Conselho Nacional do Chega propõe rejeição do pacote laboral

Há 17 min

Carneiro não acompanha comissão de inquérito sobre Lajes e acusa Rangel de "nervosismo"

20 mai, 06:14
03:55

"O PSD é um PS.2: a governação é exatamente igual"

18 mai, 23:26

UGT vai entregar aos partidos propostas de alteração à reforma laboral

18 mai, 20:32
Mais Partidos

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26

"Somos muito mais produtivos quando não fazemos nada. O tédio é o momento da criação"

20 mai, 22:04

"Estas crianças foram colocadas em perigo. Vão estar permanentemente em angústia": abandono de irmãos franceses em Portugal pode ser julgado pelos dois países

Ontem às 13:20