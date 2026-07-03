Parlamento chumba confirmação do diploma sobre perda da nacionalidade

Há 1h e 6min

Pedido do Chega para confirmar o decreto foi rejeitado

O Parlamento rejeitou esta sexta-feira o pedido do Chega para confirmar o decreto que criava a pena acessória de perda da nacionalidade, depois de o diploma ter sido considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e vetado pelo então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os deputados chumbaram também propostas de alteração apresentadas pelo PSD e pelo CDS.

A votação evidenciou uma divisão entre PSD e CDS. Os sociais-democratas votaram contra a confirmação do decreto, enquanto o CDS votou a favor da reconfirmação do decreto parlamentar.