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Parlamento chumba confirmação do diploma sobre perda da nacionalidade

Graça Picão
Há 1h e 6min
Luís Montenegro no debate quinzenal no parlamento (LUSA)
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Pedido do Chega para confirmar o decreto foi rejeitado

O Parlamento rejeitou esta sexta-feira o pedido do Chega para confirmar o decreto que criava a pena acessória de perda da nacionalidade, depois de o diploma ter sido considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e vetado pelo então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os deputados chumbaram também propostas de alteração apresentadas pelo PSD e pelo CDS.

A votação evidenciou uma divisão entre PSD e CDS. Os sociais-democratas votaram contra a confirmação do decreto, enquanto o CDS votou a favor da reconfirmação do decreto parlamentar.

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Temas: Chega Nacionalidade Presidente da República Tribunal Constitucional Decreto
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