Chega expulsa candidato autárquico detido por suspeita de abusar sexualmente da própria filha e da mulher

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Ivo Faria, de 27 anos, foi candidato do Chega nas autárquicas de outubro do ano passado à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente. Foi detido por pornografia de menores, abuso sexual de crianças agravado e devassa da vida privada

O Chega expulsou o militante e ex-candidato a uma junta de freguesia no concelho de Fafe nas últimas eleições autárquicas depois de este ter sido detido pela alegada prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças agravado.

Numa decisão datada de segunda-feira e divulgada no site do partido, o Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsar o militante Ivo Ferreira Faria, e que só se possa ser eventualmente voltar a inscrever após sete anos.

Ivo Faria, de 27 anos, foi candidato do Chega nas autárquicas de outubro do ano passado à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente, no concelho de Fafe, distrito de Braga.

Em conferência de imprensa esta manhã, o líder do Chega foi questionado sobre este caso, tendo confirmado a expulsão.

"É para verem a rapidez de diferença para os outros partidos. Foi expulso, porque no Chega é assim que tratamos as coisas, com rapidez, com execução, sem margem e sem proteção", salientou.

André Ventura queixou-se também de disparidade de tratamento pela imprensa, alegando que em casos anteriores que envolviam outros partidos não foi referida essa ligação política.

Ivo Faria foi detido por suspeita da prática dos crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças agravado e devassa da vida privada, relevou a Polícia Judiciária no sábado.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu em flagrante de delito e as vítimas são a filha e também a companheira.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução criminal, que decretou como medidas de coação a prisão preventiva e inibição de exercer as responsabilidades parentais, indicou fonte judicial na segunda-feira.

No comunicado divulgado no sábado, a PJ descreve que, após análise pericial, foram identificadas “centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores” em equipamentos informáticos do visado, que foram apreendidos.

“Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, já após uma análise preliminar aos equipamentos, foi possível apurar que o suspeito partilhava os ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais.

“Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”, refere o comunicado.