Chega apresenta moção de censura ao governo de Isaltino Morais e pede demissão do autarca

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 37min
Isaltino Morais (Lusa)

Chega pede "assunção imediata de responsabilidades políticas" e sugere "renúncia aos cargos" por respeito aos munícipes

O Chega na Assembleia Municipal de Oeiras apresentou esta quarta-feira uma moção de censura ao executivo camarário, considerando que há uma "perda de legitimidade política para o exercício de funções" com a acusação por peculato ao presidente da autarquia.

Na moção que o grupo do Chega na Assembleia Municipal de Oeiras entregou, e a que a Lusa teve acesso, é exigida "a assunção imediata de responsabilidades políticas, incluindo a suspensão de funções ou renúncia aos cargos, como condição mínima de respeito pelos munícipes e pelas instituições democráticas".

O Ministério Público acusou o presidente da câmara, Isaltino Morais (independente), dos crimes de peculato e abuso de poderes, e 22 outros responsáveis e funcionários municipais, por peculato, devido aos gastos de cerca de 150 mil euros em mais de 1.400 refeições pagas pelo município, entre 2017 e 2024, segundo um despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, a que a Lusa teve acesso.

No texto da moção, assinado pelos três deputados municipais do Chega - Francisco O'Neill, José Shirley e Filipa Lourinho - é referido que, no plano político os factos descritos na acusação do Ministério Público são "absolutamente incompatíveis com o exercício de funções públicas", devendo por isso ser expressada "uma censura política e institucional severa ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras e aos restantes arguidos, pela alegada apropriação e utilização abusiva de verbas públicos, ou seja, dinheiro das famílias".

Por outro lado, é acrescentado, com esta acusação há uma "perda de legitimidade política para o exercício de funções por parte dos titulares visados, independentemente do desfecho judicial, por manifesta quebra de confiança institucional".

Rejeitando que os factos relatados na acusação configurem "meras irregularidades administrativas, mas antes, condutas dolosas suscetíveis de integrar ilícitos criminais graves", o Chega considera que a permanência em funções de Isaltino Morais "compromete gravemente a credibilidade" da autarquia.

"É certo quanto a existência do princípio da presunção de inocência, que deverá ser respeitado, sendo juridicamente incontornável em sede do direito penal, mas que não pode ser instrumentalizado como justificação para afastar a responsabilidade política, o qual se rege por critérios de ética pública e pela salvaguarda da confiança institucional", salienta o grupo municipal do Chega, insistindo que se Isaltino Morais permanecer no cargo "fragiliza o regular funcionamento do órgão executivo, lesando a imagem e reputação do município de Oeiras".

De acordo com a informação disponível no 'site' da Assembleia Municipal de Oeiras, a próxima reunião daquele órgão está agendada para terça-feira, às 15:00.

A Assembleia Municipal de Oeiras é constituída por 21 deputados eleitos pelo movimento Isaltino - Inovar Oeiras 25 (Inov25), três do PS, três do Chega, dois da coligação Evoluir Oeiras (Livre/BE/Volt), dois da IL, um pela CDU (PCP/PEV) e um do PAN. São ainda deputados municipais por inerência os cinco presidente de junta eleitos pelo Inov25.

Segundo o Ministério Público, a partir do mandato autárquico de 2017-2021, Isaltino Morais "gizou um plano" e "instituiu, sem formalidades, como prática que, sempre que lhe fosse oportuno, depois de pagar em restaurantes o preço devido pelas refeições de almoço, lanche ou jantar que realizaria e ou que terceiros que o acompanhassem realizariam, obteria o seu reembolso à custa do dinheiro público afeto à autarquia".

Isaltino Morais autorizou esta prática de forma informal e verbal aos vereadores Francisco Rocha Gonçalves (vice-presidente), Joana Micaela Baptista (entretanto eleita vereadora em Lisboa), Pedro Patacho, Armando Soares, Nuno Neto, Teresa Bacelar, Carla Rocha, Susana Duarte e Ana Laborinho da Fonseca.

A presidente da Assembleia Municipal de Oeiras, entre 2021-2025, Elisabete Oliveira, assim como outros técnicos superiores e funcionários da autarquia, foram igualmente acusados.

A acusação discrimina as refeições de almoço ou de jantar, algumas acima dos 900 euros, que incluíram marisco, bebidas e até tabaco, realizadas em restaurantes do município de Oeiras, mas também nos concelhos vizinhos de Lisboa, Mafra, Cascais e Sintra.

O magistrado pede que o presidente da câmara seja condenado a devolver aos cofres da autarquia 70 mil euros, isoladamente, e mais 79 mil euros de forma solidária com os outros 22 arguidos. Além disso, que para os autarcas, em caso de condenação, "seja declarada a perda dos mandatos" em que se encontrem.

Isaltino Morais justificou que as refeições referidas na acusação são "almoços de trabalho" que acontecem "com alguma frequência", exemplificando com "reuniões de trabalho que se prolongam até às quatro da tarde" e incluem uma paragem para comer ou visitas de responsáveis de entidades externas ou autarcas de outros municípios que se deslocam ao concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa.

Temas: Chega Isaltino Morais Moção de censura Refeições Câmara de Oeiras

Partidos

Chega apresenta moção de censura ao governo de Isaltino Morais e pede demissão do autarca

Há 1h e 37min
02:02

Juízes do Constitucional. "Cremos que chegou ao final a birra por parte de José Luís Carneiro"

Há 2h e 11min
04:35

Juízes do Constitucional. "O foco deve estar no PSD, é o PSD que escolhe com quem quer fazer uma maioria de dois terços"

Há 2h e 12min
02:28

Juízes do Constitucional. "Se o PSD não for capaz de apresentar a sua lista, a IL, no limite, apresentará os seus nomes"

Há 2h e 12min
Mais Partidos

Mais Lidas

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Ontem às 08:32

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Ontem às 11:23

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Ontem às 08:00

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

Petróleo atinge o valor mais alto do dia - preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

24 mar, 20:12

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Há exigências e há cedências: o plano dos EUA para acabar com a guerra no Irão visto ao pormenor

Ontem às 11:26

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25