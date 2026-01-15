Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Vânia Ramos | Henrique Machado
Há 1h e 25min
Malas Miguel Arruda (DR)

Esta é a prova crucial no processo em que o ex-deputado do Chega está acusado de 21 crimes de furto qualificado, num caso em que a mulher responde por receptação

A análise ao circuito de videovigilância não deixa dúvidas, com Miguel Arruda a surgir em dezenas de imagens, em dias diferentes, durante meses, em 2024, a furtar bagagens de turistas estrangeiros dos tapetes de voos internacionais. A TVI e a CNN Portugal tiveram acesso exclusivo às imagens que tramaram o ex-deputado do Chega, apanhado a desviar mais de 20 malas de viagem, com diferentes tamanhos, cores e feitios, no aeroporto de Lisboa.

Na altura dos factos, o então deputado viajava semanalmente entre os Açores, onde vivia com a mulher, e Lisboa, para desempenhar funções na Assembleia da República. Pelas imagens das câmaras percebe-se todo o modus operandi do ex-parlamentar, desde que desviava as bagagens dos tapetes, até que saía do aeroporto Humberto Delgado, passando antes pela casa de banho - onde retirava nomeadamente os plásticos que envolviam as malas.  

Algumas foram diretamente levadas para o gabinete que Miguel Arruda ocupava na Assembleia da República - e o momento da chegada também ficou gravado pela videovigilância do Parlamento, a que a TVI e a CNN Portugal também tiveram agora acesso.

Trata-se de prova crucial no processo em que o ex-deputado está acusado de 21 crimes de furto qualificado, enquanto a sua mulher, Ana, responde por receptação. Ana Arruda ficava com grande parte dos produtos furtados - roupa e outros artigos, de diferentes marcas de luxo -, e o restante material era, ou oferecido à empregada doméstica do casal, ou colocado à venda na plataforma online Vinted.

O ex-deputado, quando confrontado com os factos pelo Ministério Público durante o inquérito, remeteu-se ao silêncio sem dar qualquer explicação sobre os furtos - que anteriormente, numa entrevista à TVI, negou cabalmente. E sugeriu que, a surgirem imagens suas a desviar malas no aeroporto, tivessem sido inventadas por inteligência artificial. No interrogatório, disse apenas que estava fortemente medicado, a atravessar uma depressão.

No dia 21 de janeiro de 2025, Miguel Arruda foi constituído arguido por suspeita do furto de malas no aeroporto de Lisboa, e nesse mesmo dia a PSP realizou buscas nas casas do deputado em São Miguel e em Lisboa.

Pouco depois o então deputado, que foi eleito pelo círculo dos Açores, foi suspenso pelo partido, passando a deputado não-inscrito, antes de ter abandonado definitivamente o cargo, ainda antes da realização de novas eleições.

Temas: Chega Deputado das malas Miguel Arruda Malas Roubo de malas

Relacionados

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Crime e Justiça

PJ detém suspeito de ter matado familiar e queimado o corpo em Felgueiras

Há 1h e 9min

A cronologia da noite em que agentes da PSP decidiram pendurar uma mulher "como se estivesse num crucifixo"

Há 1h e 12min

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Há 1h e 25min

Lisboa: seis detidos por tráfico de droga no bairro da Quinta do Loureiro

Há 3h e 26min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Hoje às 10:49

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Ontem às 16:27

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Sismo de 2,1 sentido em concelhos do Porto e Braga

Hoje às 06:04

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Hoje às 11:29

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Hoje às 10:37