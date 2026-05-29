Parlamento levanta imunidade a deputado do Chega visado num processo por injúria

Há 1h e 52min

Carlos Barbosa foi eleito deputado pelo círculo de Braga nas últimas eleições legislativas

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, em plenário, o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do Chega Carlos Barbosa na sequência de um processo judicial em que está em causa um crime de injúria.

Este inquérito corre termos no Tribunal Judicial de Braga, círculo pelo qual Carlos Barbosa foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas.

Fontes parlamentares referiram à agência Lusa que o deputado Carlos Barbosa foi acusado de crime de injúria por afirmações que proferiu numa reunião interna do Chega.

Carlos Barbosa, natural de Braga, frequentou a licenciatura em administração Pública, foi empresário e consultor.

No Chega, desempenha funções de presidente da mesa da Assembleia Distrital e de coordenador eleitoral e autárquico do distrito de Braga. Exerceu também funções como vice-presidente da Comissão Política Distrital de Braga.

Na Assembleia da República, Carlos Barbosa integra a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Faz ainda parte do grupo de trabalho de acompanhamento parlamentar do processo de reprivatização parcial do capital social da TAP.