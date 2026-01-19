Vereadora do Chega em Lisboa desfilia-se por "incompatibilidades políticas intransponíveis"

Henrique Magalhães Claudino , MCC
Há 51 min
Câmara Municipal de Lisboa

Ana Simões Silva desfilia-se do partido por "incompatibilidades políticas intransponíveis"

A vereadora do Chega na Câmara Municipal de Lisboa Ana Simões Silva apresentou esta segunda-feira a sua desfiliação do partido com efeitos imediatos. 

Numa nota enviada à redação da CNN Portugal, a vereadora explica que a decisão prende-se com "incompatibilidades políticas intransponíveis dentro do Gabinete da Vereação do Partido CHEGA"

"Não posso permanecer como uma Vereadora meramente decorativa, sem qualquer tipo de meios que permitam exercer um mandato competente em benefício da cidade de Lisboa", lê-se ainda.

Ana Simões Silva tomou posse a 11 de novembro de 2025. Exercia funções no mandato 2025-2029, sob a presidência de Carlos Moedas (PSD).

