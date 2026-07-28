PM pede investigação rápida sobre gabinete de Ventura e considera ato de vandalismo “inconcebível em democracia”

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 32min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

"Se houve algum ato de vandalismo, ele deve ser naturalmente investigado e os seus responsáveis devem ser responsabilizados", diz Montenegro

O primeiro-ministro considerou hoje que um eventual ato de vandalismo contra o gabinete do líder do Chega “é inconcebível em democracia” e deve ser alvo de uma investigação rápida e conclusiva.

À saída de uma iniciativa em São João da Madeira (no distrito de Aveiro), Luís Montenegro foi questionado pelos jornalistas sobre a denúncia de André Ventura, nas redes sociais, de que o seu gabinete de deputado na Assembleia da República foi invadido, começando por dizer que não fazia “a menor ideia” do que se teria passado.

“Aquilo que eu posso dizer é que, se houve algum ato de vandalismo, ele deve ser naturalmente investigado e os seus responsáveis devem ser responsabilizados. Isso é inconcebível numa democracia madura como é a democracia portuguesa”, afirmou o primeiro-ministro.

Montenegro acrescentou que, por se tratar de um ato cometido nas instalações de um órgão de soberania, a Assembleia da República, esse trabalho de investigação deve ser ainda mais “rápido e conclusivo”

“Para que possamos erradicar qualquer tentação mais extremista em termos de ataque aos esteios do sistema democrático e ao respeito daqueles que representam a vontade política do povo português”, disse.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária está hoje a fazer diligências no gabinete do presidente do Chega na Assembleia da República, depois de André Ventura ter divulgado nas redes sociais que o espaço teria sido invadido.

No vídeo divulgado nas redes sociais de André Ventura veem-se vários documentos, jornais e objetos espalhados pelo chão e armários abertos.

Na mensagem que acompanha o vídeo, o líder do Chega escreveu: “Assim está o meu gabinete esta manhã na Assembleia da República. Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento”.

Mais tarde, falado aos jornalistas, André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro, assim como alguns objetos pessoais.

Contactada pela Lusa, fonte oficial adiantou que a Polícia Judiciária “tomou conta” da ocorrência e a Unidade Nacional Contraterrorismo “está a fazer diligências” na Assembleia da República.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chega André Ventura Assembleia da República Luís Montenegro

Relacionados

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

"Alguém estava à procura de alguma coisa". André Ventura diz que o seu gabinete na AR foi vandalizado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

12:28

Ventura nega encenação em gabinete vandalizado: "um dos lotes de documentos que desapareceram referia-se à comissão de inquérito a Luís Neves"

Há 1h e 16min

PM pede investigação rápida sobre gabinete de Ventura e considera ato de vandalismo “inconcebível em democracia”

Há 1h e 32min

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

Há 1h e 42min
01:32

Gabinete de Ventura vandalizado. Montenegro já reagiu

Há 1h e 51min
Mais Partidos

Mais Lidas

Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

Ontem às 20:17

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Ontem às 17:19

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Ontem às 07:00

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

26 jul, 17:08
opinião
António José Vilela

E se falássemos da PJ e não só de Luís Neves?

Ontem às 12:57

Influencer morta pelo marido semanas depois de o acusar de pedofilia nas redes sociais

Ontem às 15:37

Diretora nacional-adjunta de Luís Neves nunca foi informada sobre atrelado - apesar de gerir os bens apreendidos pela PJ

Ontem às 21:48

PSP salva criança de ser usada como moeda para pagar dívidas da família

Ontem às 13:36

Antes de carregar o elétrico, faça o "trabalho de casa". É por isto que os kWh são tão mais caros na rua e é para aqui que vai o dinheiro

Hoje às 07:00

Incêndio de Aveiro chegou a Oliveira do Bairro. A1 e Linha do Norte reabertas

Ontem às 17:53

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

26 jul, 09:00

Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Ontem às 12:25