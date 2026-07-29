PJ regressou ao Parlamento e pediu fotografias do gabinete de Ventura

Gonçalo Nuno Cabral
Há 1h e 7min
Gabinete do Chega na Assembleia da República (DR)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades falaram com funcionários do partido, mas ainda não puderam interrogar deputados por causa do estatuto

A Polícia Judiciária (PJ) regressou ao gabinete de André Ventura para fazer mais diligências na sequência da denúncia do Chega de vandalismo em plena Assembleia da República.

A CNN Portugal sabe que a polícia de investigação pediu fotografias do gabinete antes da ocorrência, para poder comparar com o cenário denunciado pelo presidente do Chega em vídeo nas redes sociais.

Quanto ao resto da investigação, André Ventura e os restantes deputados do Chega não podem ainda ser interrogados, até porque estão ao abrigo do estatuto de deputado.

Ainda assim, a PJ já falou com alguns funcionários do partido e com as autoridades que estavam no local na altura, nomeadamente a GNR, que faz o policiamento da zona.

A Unidade de Contraterrorismo da PJ foi chamada à Assembleia da República na manhã desta terça-feira depois de André Ventura ter publicado um vídeo em que mostrava o seu gabinete vandalizado e vários documentos no chão.

Mais tarde, e em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega revelou que desapareceram documentos ligados ao gabinete do primeiro-ministro e à Comissão Parlamentar de Inquérito que está a ser preparada para ouvir o ministro da Administração Interna.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nessa mesma intervenção André Ventura rejeitou quaisquer encenações, falando antes num ato de intimidação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chega André Ventura Polícia Judiciária Parlamento Vandalismo

Relacionados

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

"Alguém estava à procura de alguma coisa". André Ventura diz que o seu gabinete na AR foi vandalizado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

07:42

Chamas descontroladas invadem sucata em Valpaços: "Está tudo a arder"

Há 15 min

Pai e filho detidos por suspeita de furtos na Universidade de Aveiro

Há 44 min

PJ regressou ao Parlamento e pediu fotografias do gabinete de Ventura

Há 1h e 7min

Universidade de Aveiro alvo de ataque informático

Há 2h e 0min
Mais País

Mais Lidas

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Ontem às 14:29

Diretor financeiro da PJ assume entrega do atrelado à guarda de empreiteiro por falta de alternativas 

Ontem às 16:00

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

Hoje às 12:11

Despacho de procuradora mata teorias sobre custódia da prova: "Determino a destruição dos materiais químicos"

Ontem às 16:05

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Ontem às 12:41

Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Ontem às 12:13

Presos numa fábrica, encurralados num centro comercial. Temem-se vários mortos após grande sismo no Japão

Ontem às 20:31

Morreu o DJ Kavinsky

Hoje às 09:54

O mesmo alvo, uma estratégia diferente: a Ucrânia encontrou uma forma ainda mais eficaz de intensificar as dores de cabeça de Putin

Hoje às 10:45

Estalou o verniz entre a FIFA e a UEFA: países europeus admitem mesmo boicotar o Mundial

Ontem às 22:59

Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Ontem às 09:38

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21