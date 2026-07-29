PJ regressou ao Parlamento e pediu fotografias do gabinete de Ventura

Há 1h e 7min

Autoridades falaram com funcionários do partido, mas ainda não puderam interrogar deputados por causa do estatuto

A Polícia Judiciária (PJ) regressou ao gabinete de André Ventura para fazer mais diligências na sequência da denúncia do Chega de vandalismo em plena Assembleia da República.

A CNN Portugal sabe que a polícia de investigação pediu fotografias do gabinete antes da ocorrência, para poder comparar com o cenário denunciado pelo presidente do Chega em vídeo nas redes sociais.

Quanto ao resto da investigação, André Ventura e os restantes deputados do Chega não podem ainda ser interrogados, até porque estão ao abrigo do estatuto de deputado.

Ainda assim, a PJ já falou com alguns funcionários do partido e com as autoridades que estavam no local na altura, nomeadamente a GNR, que faz o policiamento da zona.

A Unidade de Contraterrorismo da PJ foi chamada à Assembleia da República na manhã desta terça-feira depois de André Ventura ter publicado um vídeo em que mostrava o seu gabinete vandalizado e vários documentos no chão.

Mais tarde, e em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega revelou que desapareceram documentos ligados ao gabinete do primeiro-ministro e à Comissão Parlamentar de Inquérito que está a ser preparada para ouvir o ministro da Administração Interna.

Nessa mesma intervenção André Ventura rejeitou quaisquer encenações, falando antes num ato de intimidação.