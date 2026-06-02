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Chega quer reforma aos 40 anos de descontos e teto de 4.500 euros nas pensões mais altas

Agência Lusa , MSM
Há 39 min
André Ventura finger gun (José Coelho/Lusa)
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André Ventura anunciou ainda outras propostas

O Chega vai propor no Parlamento que um trabalhador possa reformar-se quando atingir 40 de descontos ou 65 anos de idade e quer colocar um teto máximo para as pensões mais altas de 4.500 euros.

O anúncio foi feito pelo líder do Chega em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

André Ventura disse que o partido quer “garantir que quem tenha 40 anos de descontos possa reformar-se, independentemente da idade”, e descer a idade da reforma para os 65 anos, como tem vindo a defender nas últimas semanas.

O Chega vai propor também que as “reformas milionárias sejam limitadas a 4.500 euros mensais” e que na administração pública ninguém receba um salário superior ao do primeiro-ministro.

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Temas: Chega André Ventura Reforma Pensões Descontos
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