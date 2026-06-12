André Ventura quer privatizar a RTP

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REVISTA DE IMPRENSA | O Chega vai avançar no Parlamento com uma proposta para a privatização a RTP no início de setembro

O Chega vai avançar no Parlamento com uma proposta para a privatização a RTP no início de setembro, informa o jornal Sol.

O semanário sabe que já houve conversas entre o partido liderado por André Ventura e o Governo sobre a possível alienação ou reestruturação da TV pública.

Segndo o Sol, o Chega considera que os custos com o canal público "têm sido incomportáveis para os contribuintes e isso não se tem refletido em mais-valia para os cidadãos". Por outro lado, e segundo fonte partidária, argumenta que "a RTP tornou-se um poço sem fundo de dinheiro público, e que, ainda por cima, se tornou o refúgio de pessoas que já não representam a sociedade portuguesa e só lá estão por razões políticas".

A mesma fonte chama ainda a atenção para o facto de o serviço público de televisão cobrar uma taxa audiovisual a todos os contribuintes, que o Chega entende que é aplicada de "forma injusta e desproporcional".