André Ventura quer privatizar a RTP

CNN Portugal
Há 51 min
André Ventura finger gun (José Coelho/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | O Chega vai avançar no Parlamento com uma proposta para a privatização a RTP no início de setembro

O Chega vai avançar no Parlamento com uma proposta para a privatização a RTP no início de setembro, informa o jornal Sol.

O semanário sabe que já houve conversas entre o partido liderado por André Ventura e o Governo sobre a possível alienação ou reestruturação da TV pública.

Segndo o Sol, o Chega considera que os custos com o canal público "têm sido incomportáveis para os contribuintes e isso não se tem refletido em mais-valia para os cidadãos". Por outro lado, e segundo fonte partidária, argumenta que "a RTP tornou-se um poço sem fundo de dinheiro público, e que, ainda por cima, se tornou o refúgio de pessoas que já não representam a sociedade portuguesa e só lá estão por razões políticas".

A mesma fonte chama ainda a atenção para o facto de o serviço público de televisão cobrar uma taxa audiovisual a todos os contribuintes, que o Chega entende que é aplicada de "forma injusta e desproporcional".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chega André Ventura RTP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

André Ventura quer privatizar a RTP

Há 51 min

Chega anuncia que Governo cedeu em seis de sete exigências para a PSU avançar

Ontem às 18:34
03:01

"A política externa de Portugal pouco ou nada tem a dizer no conflito no Médio Oriente"

8 jun, 20:13

Chega exige limites nos apoios sociais para os imigrantes para aprovar a PSU do Governo

8 jun, 19:10
Mais Partidos

Mais Lidas

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Ontem às 11:27

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Ontem às 10:59

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 1h e 36min

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN Internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Ontem às 09:00

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

10 jun, 11:59

A "Novorossiya" era a principal via de abastecimento das tropas russas na Crimeia, agora, por causa dos drones ucranianos, é "a estrada da morte"

Ontem às 13:34

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

10 jun, 08:26

França e Alemanha querem reduzir o poder de Kaja Kallas e ponderam "desmantelar" o serviço diplomático da União Europeia

Ontem às 06:28

Grávida da Murtosa: confirmada a absolvição de Fernando Valente

Ontem às 11:56

Da invasão ao entendimento: EUA dão volta de 180 graus em horas mas deixam duas grandes dúvidas no ar

Ontem às 22:23