"Alguém estava à procura de alguma coisa". André Ventura diz que o seu gabinete na AR foi vandalizado

CNN Portugal , MJC
Há 2h e 24min
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Polícia Judiciária foi chamada ao local

André Ventura, líder do Chega, diz que o seu gabinete na Assembleia da República, em Lisboa, foi vandalizado. 

Assim está o meu gabinete esta manhã na Assembleia da República. Alguém procurava alguma coisa e não hesitou em agir dentro do próprio Parlamento. Ainda não sei se algum documento foi roubado ou não, mas chegámos ao ponto zero da nossa democracia", denunciou Ventura numa publicação nas redes sociais, partilhando também um vídeo.

Nas imagens a que a CNN Portugal teve acesso é possível ver a desarrumação do gabinete, com documentos espalhados pelo chão e armários abertos.

Fonte oficial do partido indicou à Lusa que o alerta foi dado por um dos deputados do partido, “cerca das 6:30 ou 7:00 da manhã”.

A mesma fonte disse que nem a sala do grupo parlamentar adjacente nem outro gabinete do partido aparentam ter sido remexidos, apenas o gabinete de André Ventura.

Os serviços de segurança do Parlamento chamaram a Polícia Judiciária, que está no local. Contactada pela Lusa, fonte oficial adiantou que a Polícia Judiciária “tomou conta” da ocorrência e a Unidade Nacional Contraterrorismo “está a fazer diligências” na Assembleia da República.

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