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Hugo Santos
Psicólogo e vogal da direção da delegação regional sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses

O Psicólogo Responde: como lidar com chefes difíceis?

Há 2h e 7min
Stress (Pexels)
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O Psicólogo Responde é uma rubrica sobre saúde mental para ler todas as semanas. Tem comentários ou sugestões? Escreva para opsicologoresponde@cnnportugal.pt

A saúde mental no trabalho tem vindo a ser uma preocupação central, em termos mundiais. O stress, a ansiedade e a depressão constituem o segundo problema de saúde ocupacional mais comum nos trabalhadores europeus, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (osha.europa.eu). Em Portugal, estima-se que o stress e o burnout custem às empresas 5,3 mil milhões de euros por ano, de acordo com o Relatório “Custo do Stresse e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho em Portugal”, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

O bem-estar no trabalho é, e deve ser, um tema central na agenda da atualidade. Nesse sentido, a questão de hoje enquadra-se exatamente nos fatores psicossociais que impactam a saúde psicológica e ocupacional.

Para responder à pergunta, vamos, em primeiro lugar, analisar o problema, diferenciando dois tipos de liderança que poderão caracterizar os “chefes difíceis”: a liderança exigente e a liderança abusiva.

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A liderança exigente é aquela liderança rígida e pouco empática, controladora e resistente à mudança, que muitas vezes apresenta decisões contraditórias, um perfeccionismo ou uma desorganização na forma de liderar, e que poderá ser difícil, mas funcional.  

A liderança abusiva, por seu lado, é uma liderança que tende a ser impulsiva e reativa, sendo imprevisível e manipuladora, usando a intimidação ou a desvalorização do outro. 

Na primeira liderança, a exigente, ainda poderá haver uma forma de racionalidade e diálogo, e por isso importa promover sobretudo as expectativas, a assertividade, e a gestão emocional.

Na segunda liderança, na liderança abusiva ou destrutiva, é onde começa a humilhação e um maior desgaste psicológico, por isso o foco passa a ser os limites, a defesa psicológica e a rede de suporte. 

Assim, nem todos os chefes difíceis são iguais, e nesta avaliação do tipo de chefe difícil, também será relevante avaliar o contexto, ou seja, perceber até que ponto a cultura organizacional está contaminada por aquele padrão de liderança, por permissividade, cumplicidade ou até promoção. 

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Perante este diagnóstico diferencial do problema, apresentado de forma simplificada, vamos então descrever as estratégias atrás nomeadas, respondendo agora diretamente à questão: como lidar com um chefe difícil?

Estratégias:

1. Expectativas: o primeiro passo é desconstruirmos a visão idealizada do que é uma liderança. 

Ao longo da nossa vida houve vários líderes muito significativos para o nosso crescimento e aprendizagens, nomeadamente os nossos pais, avós, professores, treinadores, psicólogos, médicos, ou outras figuras de referência.

Aprendemos a respeitar esses líderes, a valorizá-los e até a dignificá-los. Contudo, nem todos os líderes são bons líderes, e por isso é importante adaptar esta visão ao princípio da realidade.

Resumidamente, um bom líder pode ser uma inspiração, mas um mau líder pode ser altamente destrutivo.

2. Assertividade: a comunicação é uma peça essencial para lidar com um chefe difícil.

Neste contexto, é importante que a comunicação seja clara, objetiva e não ambígua. Ser assertivo não significa ser confrontativo, mas sim conseguir transmitir a posição e a opinião, evitando a passividade, mas igualmente não escalando provocações.

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3. Gestão emocional: o impacto emocional é sempre uma forma de poder sobre o outro, por isso a autorregulação e a capacidade de racionalização interna são ferramentas essenciais.

Treinar a capacidade de lidar com a ansiedade, de criar distância psicológica, de reagir internamente, de ancorar no corpo e de reforçar a tranquilidade interna são estratégias que podem ser muito úteis.  

4. Limites: esta estratégia começa pela não normalização dos sinais de toxicidade. Frases como “ele é assim”, “não leves a peito” ou “tens de aprender a lidar” são formas de a liderança abusiva parecer aceitável ou normal, quando não o é. Abuso é abuso, em qualquer contexto. 

Os limites passam igualmente por definir claramente as fronteiras de funções, horários, competências, comunicação escrita, confirmar decisões, e dizer não. E documentar comportamentos. 

5. Defesa Psicológica: para proteção psicológica em situações de liderança destrutiva é essencial não personalizar e não achar que “o problema sou eu”. Muitas vezes a toxicidade repete-se com outras pessoas e prolonga-se no tempo, sendo sistémica.

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Usar pensamentos do tipo “Isto é só um trabalho”, permite diferenciar-me daquele lugar temporário. “Eu não sou aquilo. Eu estou ali só de passagem.”

Esta diferenciação do eu do contexto, é uma forma de criar muralhas de defesa interna. 

6. Rede de Suporte: é importante procurar aliados, sejam colegas confiáveis, amigos ou familiares, apoio sindical ou da tutela, apoio jurídico ou apoio psicológico.

As lideranças abusivas prosperam no isolamento. 

7. Crenças: a liderança destrutiva alimenta-se de crenças que temos em relação ao trabalho: “Tenho medo de ficar no desemprego”, “Preciso do meu ordenado para pagar as minhas contas”, “Não está fácil arranjar emprego”.

Este medo é válido, mas não pode normalizar lideranças abusivas, aumentar a minha dependência emocional, prender-me à esperança do reconhecimento e, paradoxalmente, deixar-me mais vulnerável economicamente.

Este medo é tão válido que, pelo contrário, tenho de enfrentar a situação e, se preciso, procurar alternativas. 

No final, lidar com um chefe difícil não é apenas uma questão profissional. É também uma questão de saúde psicológica, dignidade e limites humanos.

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Nem sempre podemos mudar quem nos lidera. Mas podemos mudar a liderança de nós mesmos, das nossas perceções, escolhas e competências.

Bem-haja. Sejamos bons líderes! 

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Saúde Mental

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