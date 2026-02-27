Governo propõe João Cartaxo Alves para chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Agência Lusa , BCE
Há 53 min
João Cartaxo Alves (LUSA)

Desde 2014 que a Força Aérea não tinha um militar a assumir a chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Governo propôs esta sexta-feira ao Presidente da República o general João Cartaxo Alves para o cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, representando o regresso de um militar da Força Aérea a este comando após doze anos.

De acordo com comunicado do Conselho de Ministros, que se reuniu remotamente, o Governo decidiu propor a Marcelo Rebelo de Sousa o nome do atual chefe militar da Força Aérea, o piloto-aviador João Cartaxo Alves, para comandar o EMGFA, e do Tenente-General Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira para lhe suceder no cargo e comandar este ramo, com efeitos a partir de 1 de março. 

O executivo também propôs ao Comandante Supremo das Forças Armadas a recondução do general Eduardo Mendes Ferrão no cargo de chefe do Estado-Maior do Exército para mais um mandato de dois anos.

A Força Aérea não tinha um militar a assumir a chefia do EMGFA desde 2014, com o general Luís Esteves de Araújo, que na altura cumpriu um mandato de três anos. 

Cartaxo Alves sucede no cargo ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, cujo mandato termina a 1 de março. 

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) estabelece que o CEMGFA e os chefes militares dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, após consulta dos conselhos superiores militares.

