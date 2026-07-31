Fogo em Chaves com frente ativa é combatido por quase 200 operacionais

Há 1h e 56min

Bombeiros acreditam que o incêndio deverá ficar resolvido durante o dia

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Chaves mantém um setor junto à autoestrada A24 em atividade, mas não representa risco para casas e deverá ficar resolvido ao logo do dia, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 07:15, o Comandante sub-regional de emergência e proteção civil do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, indicou que o fogo está em resolução em cerca de 60% a 70%, mas há ainda uma zona agrícola que obriga “a muito trabalho”.

“Há um setor junto a autoestrada ainda em atividade. São terrenos agrícolas muito retalhados o que dificulta o combate. Sem risco para casas porque mesmo que reacenda em outros locais já não será com intensidade. Ao fim do dia deverá ficar resolvido”, disse Artur Mota.

Acrescentando que neste momento está muita neblina que “tem levantado muito tarde e limita um bocadinho a ação pelo ar”, Artur Mota disse que ainda é cedo para dizer se os meios aéreos poderão operar hoje de manhã.

Quanto a localidades mais afetadas, o comandante indicou Noval e Soutelo, mas confiante de que ali o incêndio “já não chegará com intensidade” e disse que para as aldeias de Pastoria e Curalha também foram mobilizados meios.

“A descida de temperatura ajudou esta noite e creio que não vai aumentar muito ao longo dia. Não há nada cortado neste momento. Mas vamos ver como corre”, concluiu.

De acordo com a informação disponível na página oficial de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estavam, no local do incêndio que deflagrou às 13:52 de quinta-feira, 197 operacionais apoiados por 63 viaturas, pelas 07:45 de hoje.