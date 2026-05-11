Despiste provoca um morto em Chaves

GNR está a investigar as causas do acidente
Um homem de 74 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste do veículo de mercadorias em que seguia em Chaves, no distrito de Vila Real, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O acidente ocorreu ao final da tarde na Estrada Municipal 507 que liga Chaves a Montalegre, perto do cruzamento para a estrada que liga Calvão a Couto de Ervededo.
Para o local foram destacados operacionais dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e da GNR.
Fonte da GNR de Vila Real indicou que o homem de 74 anos era o único ocupante da viatura e que o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.
A GNR está a investigar as causas do acidente.