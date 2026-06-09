Dona do ChatGPT apresenta pedido de entrada em bolsa nos EUA mas sem data prevista

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Empresa liderada por Sam Altman tem uma avaliação privada de mais de 850 milhões de dólares. "Há coisas que queremos fazer que são provavelmente mais fáceis como empresa privada", justifica a OpenAI

A OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA) que desenvolveu o assistente ChatGPT, anunciou esta terça-feira que apresentou confidencialmente um pedido de entrada em bolsa nos Estados Unidos, sem data prevista.

"Apresentámos recentemente um pedido confidencial de registo S-1", disse a OpenAI num breve comunicado, referindo-se à minuta do documento enviada à Comissão de Valores Mobiliários norte-americana(SEC), em preparação para a oferta pública de venda (OPV).

"Ainda não definimos uma data; pode demorar algum tempo, pois há coisas que queremos fazer que são provavelmente mais fáceis como empresa privada", acrescentou.

"Mas é um conjunto complexo de considerações, e isso dá-nos a opção de abrir o capital mais cedo, se essa for, em última análise, a melhor estratégia", concluiu.

A empresa, liderada por Sam Altman, tem uma avaliação privada de mais de 850 milhões de dólares (737 milhões de euros), ficando atrás da Anthropic (cerca de 965 mil milhões de dólares) e da SpaceX (cerca de 1,77 biliões de dólares).

A OpenAI acompanha assim no mercado de capitais as rivais Anthropic, criadora do assistente Claude, e xAI, que recentemente entrou em bolsa e integrada na empresa aeroespacial SpaceX.

O Wall Street Journal noticiou no final de maio que a OpenAI estava a considerar uma OPV em setembro e a preparar a operação com o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.

A OpenAI foi fundada em 2015 por Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk e outros empreendedores que procuravam avanços na IA e, após o lançamento do ChatGPT em 2022, tornou-se um dos líderes do setor.

O ChatGPT tem mais de 900 milhões de utilizadores ativos semanais e procura aumentar a sua capacidade de processamento para transformar o seu 'chatbot' numa ferramenta de alta produtividade.

A OpenAI e Altman obtiveram uma vitória contra Musk em maio, depois de os tribunais norte-americanos terem rejeitado um processo interposto pelo magnata, que os acusava de priorizar o lucro em detrimento do interesse público.

As estreias em bolsa de algumas das maiores empresas privadas de IA coincidem com o forte apetite dos investidores pelo setor, impulsionado pela ascensão de gigantes como a Nvidia, a Microsoft, a Alphabet e a Amazon.

A Anthropic informou no final de maio que reuniu 65 mil milhões de dólares em fundos privados, o que eleva a sua valoração para 965 mil milhões.

A empresa de IA avançou que está a ter a uma faturação anualizada de 47 mil milhões de dólares, com a venda da tecnologia a pessoas e organizações que usam a Claude para escrever código e outros trabalhos e tarefas pessoais.

Todas as três maiores empresas de IA continuam a perder dinheiro, o que está a alimentar receios quanto a uma eventual bolha especulativa na IA.