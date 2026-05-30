Final Champions: PSG - Arsenal (2.ª Parte)

Há 1h e 25min
Champions: PSG-Arsenal
Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos podem conquistar a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo

Champions League
 
FINAL
 
2.ª Parte
 
PSG
0
Arsenal
1
⚽ GOLOS

 

⚽ GOLOS

6' Kai Havertz

 
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
PSG
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé
Banco
Chevalier e Marin; Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Lucas Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaïre-Emery e Mbaye
ARSENAL
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié e Lewis-Skelly; Rice, Odegaard, Saka, Trossard e Havertz
Banco
Kepa; Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi e Dowman
Temas: Champions PSG Arsenal
