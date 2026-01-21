Champions: Juventus - Benfica (a decorrer)

Acompanhe aqui a penúltima partida dos encarnados na fase de liga da prova milionária
⚽ Golos
Nada a assinalar
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
⚫⚪ Onze da Juventus
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David
Suplentes Pinsoglio, Perin, João Mário, Francisco Conceição, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic, Cabal, Openda e Rouhi
🔴⚪ Onze do Benfica
Trubin, Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Dahl; Leandro Barreiro e Aursnes; Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis
Suplentes Diogo Ferreira, António Silva, Bruma, Barrenechea, Manu Silva, Ivanovic, Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rêgo, João Rego e Diogo Prioste