Fogo em Odemira movimenta quase 150 operacionais. Chamas estão próximas de algumas casas

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 39min
Incêndio em Pampilhosa da Serra
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Incêndio, para o qual foi dado alerta às 11:49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís

Mais de 140 operacionais, com o apoio de cinco meios aéreos, combatiam às 16:00 desta quarta-feira um incêndio em mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, havendo casas em perigo, revelaram os bombeiros e a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11:49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís, concelho de Odemira.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, limitou-se a adiantar que as chamas estão próximas de algumas casas.

O combate às chamas mobiliza um total de 145 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 48 veículos e cinco meios aéreos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chamas Odemira Incêndios Incêndio Onda de Calor
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Fogo em Odemira movimenta quase 150 operacionais. Chamas estão próximas de algumas casas

Há 1h e 39min

Ex-autarcas de Oliveira de Azeméis condenados por prevaricação

Há 3h e 26min
15:48

"Devemos compreender que o poder militar está a mudar. Só assim estaremos em condições de contribuir para a reinvenção da NATO"

Hoje às 13:56

AO MINUTO | Seguro discursa pela primeira vez nas comemorações do Dia de Portugal

Hoje às 11:51
Mais País

Mais Lidas

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Ontem às 13:55

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Hoje às 08:26

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Hoje às 10:07

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

Ontem às 18:07

Queda de cerca de oito metros mata trabalhador em Vila Real

Ontem às 17:08

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Ontem às 11:07

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Hoje às 08:00

Três jovens armados com faca roubam viatura e fogem em Almada. Autoridades procuram suspeitos

Ontem às 20:25

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

O abate do Apache foi uma "desculpa política" para os EUA voltarem a atacar o Irão. Guerra chega a novo ponto de tensão

Ontem às 23:17