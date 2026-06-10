Fogo em Odemira movimenta quase 150 operacionais. Chamas estão próximas de algumas casas

Há 1h e 39min

Incêndio, para o qual foi dado alerta às 11:49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís

Mais de 140 operacionais, com o apoio de cinco meios aéreos, combatiam às 16:00 desta quarta-feira um incêndio em mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, havendo casas em perigo, revelaram os bombeiros e a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11:49, consome uma área de mato na freguesia de São Luís, concelho de Odemira.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, limitou-se a adiantar que as chamas estão próximas de algumas casas.

O combate às chamas mobiliza um total de 145 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 48 veículos e cinco meios aéreos.