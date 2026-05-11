CGTP apela a "convergência" e diz que "a greve geral nunca poderia ser feita depois de terem assaltado a casa"

Há 1h e 43min

Secretário-geral critica a ministra do Trabalho por demonstrar um "completo alienamento da realidade" do mercado laboral

O secretário-geral da CGTP apelou esta segunda-feira a uma "luta em convergência” na greve geral de 03 de junho para "derrotar" o pacote laboral e criticou a ministra do Trabalho por demonstrar um "completo alienamento da realidade" do mercado laboral.

"Apelamos a todos aqueles que no processo de combate durante estes 9 meses ao pacote laboral construíram connosco este percurso, [que se juntem a] esta luta em convergência para derrotar o pacote laboral", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, momentos antes de entregar o pré-aviso de greve geral, quando questionado sobre se o facto de a UGT não aderir à paralisação poderá deixar a central sindical mais frágil.

Tiago Oliveira reiterou o apelo à participação "de todos os trabalhadores" na greve geral convocada pela central sindical para 03 de junho, defendendo que "é do interesse de todos os trabalhadores" a rejeição da proposta.

Confrontado com as declarações do secretário-geral da UGT, que, em entrevista ao Público, considerou que a greve geral é "extemporânea", o secretário-geral da CGTP afirmou que o intuito "é antecipar" a tomada de posição do Governo, que já sinalizou que vai submeter uma proposta de lei no parlamento.

"A greve geral nunca poderia ser feita depois de nos terem assaltado a casa. Não é depois de assaltar a casa que vamos pôr os cadeados", frisou, sublinhando que o objetivo da central sindical é dar desde já "o verdadeiro combate" e insistir para que a proposta seja retirada.