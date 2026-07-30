Nove mortos entre os milhares de marroquinos que atravessaram a nado para Espanha

Agência Lusa , AG
Há 1h e 24min
As impressionantes imagens da entrada de milhares de marroquinos em Ceuta (Antonio Sampere/AP)
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Corpos já foram recuperados da água

Nove migrantes morreram ao tentarem nadar de Marrocos até ao enclave espanhol de Ceuta, onde centenas de pessoas chegaram esta quinta-feira ilegalmente, disse à agência de notícias francesa AFP a representação do governo espanhol naaquele território.

"Nove corpos" de migrantes foram recuperados, declarou uma porta-voz da delegação do governo, sem fornecer mais detalhes.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, disse que quer suspender a Espanha do espaço Schengen, depois de centenas de migrantes terem chegado ilegalmente ao enclave espanhol.

Em Ceuta "as Forças Armadas [espanholas] vão reforçar a Guardia Civil no exercício das suas competências e das que possam ser necessárias para manter a segurança na cidade de Ceuta", indicou o ministério espanhol do Interior.

O número de soldados não foi especificado, mas a Guardia Civil será reforçada com 70 agentes, que se juntarão aos 80 já presentes no local, e serão enviadas equipas de mergulhadores assim como navios da guarda costeira.

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Várias centenas de pessoas, na sua maioria homens e adolescentes, entraram ilegalmente em Ceuta, juntando-se aos mais de 1.500 migrantes que chegaram "nos últimos dias", segundo as autoridades regionais, que já tinham anunciado pelo menos um morto.

Dezenas destes imigrantes chegaram a nado, segundo imagens filmadas por uma jornalista da AFP, e alguns entraram por um posto fronteiriço localizado a sul deste pequeno território de 18,5 quilómetros quadrados.

Esta é chegada de migrantes mais importante desde 2021, quando mais de 10 mil pessoas atravessaram a fronteira em dois dias para chegar a Ceuta.

Os migrantes gritaram "adeus Marrocos, olá Espanha!" à chegada. Boias, barbatanas e fatos de neoprene estavam espalhados numa praia da cidade de manhã, constatou a AFP.

Do lado marroquino, um correspondente da AFP viu centenas de pessoas, incluindo menores, reunidas na fronteira entre a cidade marroquina de Fnideq e Ceuta, chegaram na sequência de rumores de que a fronteira abriria ao amanhecer, segundo testemunhos recolhidos no local.

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Mais de 1.500 pessoas chegaram "nos últimos dias", a um ritmo de "200 pessoas por dia" em média, indicou o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Vivas, falando de urgência "absoluta" em centros de acolhimento "sobrecarregados e saturados".

O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciou que se deslocará a Ceuta na sexta-feira "para acompanhar a evolução da situação" e encontrar as autoridades locais, elogiando também a "cooperação exemplar" com Marrocos.

Mas a oposição espanhola apoderou-se do tema. Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular, partido de oposição de direita, denunciou assim "uma situação desesperada" e "uma crise de segurança nacional".

Ceuta, assim como o outro enclave espanhol de Melilla, a quase 400 quilómetros mais a leste, constituem as únicas fronteiras terrestres da União Europeia no continente africano.

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Temas: Ceuta Marrocos Espanha Migrantes
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