"Não podemos permitir a ninguém que venha sem cumprir as nossas regras". Comissão Europeia pede "deportações rápidas" após situação "inaceitável" em Ceuta

António Guimarães
Há 2h e 3min
As impressionantes imagens da entrada de milhares de marroquinos em Ceuta (Antonio Sampere/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ursula von der Leyen fala em "redes de tráfico" e pede o seu desmantelamento

A presidente da Comissão Europeia classificou a situação que está a ocorrer em Ceuta como “inaceitável”.

Na primeira reação à crise migratória em Espanha, depois da entrada de cerca de 50 mil migrantes a partir de Marrocos, Ursula von der Leyen afirmou que “não podemos permitir a ninguém que venha para a nossa União sem cumprir as nossas regras”.

A responsável máxima da União Europeia defende que estas “travessias perigosas devem parar imediatamente”.

“As redes de tráfico têm de ser desmanteladas. As deportações devem ser rápidas, como as nossas regras permitem”, acrescentou, referindo que pediu a dois comissários que acompanhem a situação.

Von der Leyen adiantou também que dois comissários europeus estão a acompanhar a situação: Magnus Brunner, com a pasta da Administração Interna e Migração, e Dubravka Suica, com a do Mediterrâneo.

Brunner tem por missão dar apoio operacional adicional a Espanha, inclusive através da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) e Suica está em contacto com o seu Governo marroquino.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Estou confiante de que a nossa estreita parceria com Marrocos ajudará a alcançar resultados concretos”, acrescentou Von der Leyen.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, pelo 24 pessoas morreram afogadas desde quinta-feira ao tentar entrar a nado em Ceuta, no norte da África, a partir de Marrocos.

Segundo as primeiras estimativas das autoridades policiais espanholas, citadas por diversos meios de comunicação de Espanha, podem ter cruzado para Ceuta cerca de 49.000 pessoas desde quinta-feira.

 O Governo de Espanha não avançou até agora com um número oficial.

 Vivem em Ceuta cerca de 83 mil pessoas, de acordo com os censos mais recentes da população.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ceuta Espanha Ursula von der Leyen
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

UE cria equipa para monitorizar aplicação de regras para Inteligência Artificial

Há 42 min

GNR e Polícia Marítima acompanham situação em Ceuta. Portugal "preocupado com crise migratória"

Há 1h e 12min

CRISE EM CEUTA • AO MINUTO | Entraram 60 mil migrantes em Ceuta: "É como se em toda a Espanha entrassem 34 milhões de pessoas"

Há 2h e 1min

"Não podemos permitir a ninguém que venha sem cumprir as nossas regras". Comissão Europeia pede "deportações rápidas" após situação "inaceitável" em Ceuta

Há 2h e 3min
Mais Europa

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Ontem às 18:50

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Hoje às 07:00

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Ontem às 13:55

Pagamento de cinco mil euros em dinheiro no monte de Luís Neves pode dar direito a multa

Ontem às 17:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

Ontem às 22:46

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

Ontem às 11:03

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

29 jul, 21:21

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Ontem às 08:11

EUA ameaçam deixar a Ucrânia de mãos a abanar depois de promessa que podia mudar a guerra

Hoje às 08:42

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Ontem às 08:00

Quatro corpos recuperados. Alpinista Nirmal Purja entre os montanhistas apanhados por avalanche no Paquistão

Hoje às 07:35