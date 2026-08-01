Recuperados 67 cadáveres na costa de Ceuta

Agência Lusa
Há 2h e 25min
Migrantes marroquinos em Ceuta (EPA)
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Sobe para 92 o número de migrantes que morreram este ano quando tentavam entrar a nado em Ceuta

O número de cadáveres recuperados na costa de Ceuta depois da entrada massiva de pessoas nos últimos dois dias ascende a 67, segundo os últimos dados fornecidos por fontes policiais.

A Guarda Civil continua a realizar trabalhos de localização de corpos no entorno do espigão fronteiriço do Tarajal, que é o lugar onde se encontraram a totalidade dos corpos no mar.

Com estes mortos, sobe para 92 o número de migrantes que morreram este ano quando tentavam entrar a nado em Ceuta.

As forças de segurança e os serviços de emergência continuam a localizar corpos de pessoas que se lançaram ao mar desde as costas marroquinas de Castillejos para tentar alcançar a costa de Ceuta a nado.

As autoridades admitem que o número de cadáveres poderá continuar a aumentar.

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Temas: Ceuta Cadáveres Migrantes Espanha
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