Influenciador morto a tiro no México durante transmissão no TikTok

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Autoridades investigam a possível ligação entre a morte e o crime organizado em Sinaloa

O influenciador mexicano César Gastélum foi morto a tiro esta terça-feira, enquanto fazia uma transmissão em direto em frente a um restaurante de fast-food na cidade de Culiacán, no noroeste do México, segundo as autoridades locais e federais.

Gastélum, que tinha mais de 600 mil seguidores no TikTok, foi baleado depois de ter sido abordado por duas pessoas de capacete numa mota, de acordo com imagens vistas pela Reuters. Um responsável de segurança do estado de Sinaloa confirmou a morte de Gastélum à Reuters e afirmou que estava em curso uma grande operação de segurança.

Já esta quarta-feira, o gabinete de Segurança Federal do México informou que as autoridades estão a investigar se o ataque a Gastélum pode estar relacionado com "várias publicações" nas redes sociais, "em algumas das quais [Gastélum] fez referência a uma fação de um grupo criminoso".

As autoridades federais, juntamente com a procuradoria de Sinaloa, estão a analisar "câmaras de vigilância e outras provas para identificar e prender os responsáveis", acrescentou o gabinete.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sublinhou esta quarta-feira que as autoridades estão a investigar o incidente para identificar os responsáveis.

“Os verdadeiros autores - e, se for o caso, o mandante - devem ser presos, e o motivo por detrás deste trágico homicídio deve ser descoberto”, disse Sheinbaum durante a sua conferência de imprensa matinal.

Culiacán e outras cidades de Sinaloa têm enfrentado dificuldades com o crime organizado recentemente. De acordo com um relatório recente da organização não governamental International Crisis Group, Los Mayos e Los Chapitos, ambas fações do Cartel de Sinaloa, estão em conflito desde setembro de 2024 pela conquista de território nas principais cidades de Sinaloa - Culiacán e Mazatlán - bem como noutras partes do estado.

O relatório da ONG refere que ambas as fações utilizam armas de fogo, veículos blindados e até drones, o que tem levado a elevados níveis de violência e perturbado a vida quotidiana em várias regiões de Sinaloa. Acrescenta ainda que cada um dos lados recorre a atos violentos para intimidar o rival.

As fações do Cartel de Sinaloa receberam os nomes dos fundadores da organização criminosa, Ismael “Mayo” Zambada e Joaquín “Chapo” Guzmán, que se tornaram rivais pelo controlo do cartel e cumprem atualmente penas de prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de droga. Por um lado, Los Mayos apoiam Mayo Zambada, enquanto Los Chapitos estão alinhados com Chapo Guzmán, e a sua fação é liderada pelos filhos do narcotraficante.

Outra influenciadora assassinada

A morte de Gastélum tem paralelos com um assassínio semelhante em maio de 2025, quando a influenciadora de beleza mexicana Valeria Márquez foi morta a tiro durante uma transmissão em direto no TikTok num salão de beleza em Zapopan, Jalisco.

No final de julho, as autoridades mexicanas anunciaram a detenção de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado pelo secretário da Segurança Federal, Omar García Harfuch, como líder de Los Rs, uma célula criminosa ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

As autoridades ligaram Álvarez Ayala, também conhecido por “R1”, ao assassínio de Márquez e acusaram-no de ordenar a morte do presidente da Câmara de Uruapan, Carlos Manzo, em novembro de 2025.

Segundo García Harfuch, Francisco, filho de Álvarez Ayala, tinha uma “relação amorosa” com Márquez.

Francisco “já a tinha ameaçado em diversas ocasiões e tudo indica… que o filho pediu ao pai, R1, para cometer o femicídio”, explicou García Harfuch, acrescentando que o filho de Álvarez Ayala está em fuga e as autoridades estão à sua procura.