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Novos Certificados do Tesouro começam com juros de 2,35% no primeiro ano

Agência Lusa , CM
Há 45 min
Dinheiro (Pexels)
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Governo divulga resolução que cria os certificados do tesouro Série 5

O Conselho de Ministros divulgou esta sexta-feira a resolução que cria os certificados do tesouro Série 5, que pretendem "impulsionar o acesso a instrumentos de dívida pública com taxa fixa garantida, sem risco de perda de capital".

Dirigido a aforradores particulares com menor necessidade de liquidez e com uma maturidade de 10 anos, sem prejuízo da possibilidade de resgate antecipado após o primeiro ano, caracteriza-se pela aplicação de uma taxa de juro fixa, que cresce com o período de permanência, detalha-se no texto.

Cada unidade tem o valor nominal de um euro e a subscrição pode ser feita a partir de um mínimo de mil e até um máximo de um milhão de unidades.

A taxa de juro do primeiro ano é de 2,35%, subindo para 2,45% no segundo e terceiro, para 2,65% no quarto e quinto, para 2,75% no sexto e sétimo, para 2,85% no oitavo e novo e, por fim, para 3,35% no décimo e último.

A resolução adianta que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP regula a emissão, a subscrição, a transmissão e o reembolso dos títulos.

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Mais se adianta que os juros estão sujeitos a IRS e os títulos isentos do imposto de selo, desde que revertam a favor de herdeiros legitimários.

Por fim, o capital investido está garantido na sua totalidade.

Com esta nova oferta, que complementa a dos certificados de aforro Série F, deixam de ser disponibilizados os Certificados do Tesouro Poupança Valor.

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