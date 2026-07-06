MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Novos Certificados do Tesouro já estão a ser comercializados

Agência Lusa , CM
Há 31 min
Dinheiro (Pexels)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A taxa de juro do primeiro ano é de 2,35%, subindo para 2,45% no segundo e terceiro, para 2,65% no quarto e quinto, para 2,75% no sexto e sétimo, para 2,85% no oitavo e novo e, por fim, para 3,35% no décimo e último

Os Certificados do Tesouro Série 5, o novo produto de poupança do Estado, começam a ser comercializados esta segunda-feira, com uma taxa média de 2,71% e capital garantido.

Esta nova série substitui os atuais Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV), cuja subscrição deixa de estar disponível, tendo em vista apelar a "aforristas que privilegiem estratégias de poupança de médio prazo", indicou hoje o Ministério das Finanças, em comunicado.

Os Certificados do Tesouro Série 5 têm capital garantido, taxas de juro fixas crescentes e um prazo de dez anos, com possibilidade de resgate a partir do final do primeiro ano.

Cada unidade tem o valor nominal de um euro e a subscrição pode ser feita a partir de um mínimo de 1.000 e até um máximo de um milhão de unidades.

A taxa de juro do primeiro ano é de 2,35%, subindo para 2,45% no segundo e terceiro, para 2,65% no quarto e quinto, para 2,75% no sexto e sétimo, para 2,85% no oitavo e novo e, por fim, para 3,35% no décimo e último.

Não há capitalização de juros, sendo que estes serão creditados, líquidos de impostos, no IBAN registado na respetiva conta do tesouro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A partir do 1.º ano, podem ser efetuados resgates, em qualquer momento, acarretando a perda total dos juros decorridos desde o último vencimento de juros até à data de resgate.

No caso do resgate ser parcial, o total das unidades remanescentes não pode ser inferior a 1.000.

Este produto pode ser subscrito através do AforroNet (aforronet.igcp.pt), ou em entidades autorizadas como os CTT, Espaços Cidadão e instituições financeiras aderentes.

O Estado português "reforça a diversidade de oferta de produtos de poupança, permitindo aos cidadãos optar, em condições de mercado mais atrativas, por um produto de taxa fixa complementar à taxa variável dos Certificados de Aforro Série F", destacam as Finanças.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP regula a emissão, a subscrição, a transmissão e o reembolso dos títulos.

Mais se adianta que os juros estão sujeitos a IRS e os títulos isentos do imposto de selo, desde que revertam a favor de herdeiros legitimários.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Certificados do Tesouro Poupanças Juros certificados tesouro CTPV

Relacionados

Novos Certificados do Tesouro começam com juros de 2,35% no primeiro ano

Governo lança novos Certificados do Tesouro. O objetivo é captar poupanças das famílias
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Taxa Euribor desce a seis e a 12 meses e mantém-se a três meses

Há 28 min

Novos Certificados do Tesouro já estão a ser comercializados

Há 31 min

Governo aumenta desconto do ISP sobre gasóleo e gasolina

3 jul, 20:32

Brisa admite entrar na corrida para concessionar as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama

3 jul, 06:34
Mais Economia

Mais Lidas

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Ontem às 11:07

"Despedi-me, e essa foi a última vez que o vi": a Rússia prometeu um bom emprego a estes homens e eles acabaram presos no "inferno"

Ontem às 12:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45