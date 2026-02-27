Homem detido por violência doméstica em centro comercial agride polícia na esquadra 

Há 1h e 3min

Um homem de 41 anos foi detido na noite desta quinta-feira, cerca das 22:30, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, por suspeitas do crime de violência doméstica.

Após a detenção, o indivíduo foi conduzido à esquadra da PSP de Marvila. Já no interior das instalações policiais, acabou por agredir um agente, desferindo-lhe uma cotovelada no peito.

O polícia foi transportado para o Hospital Santa Maria, onde recebeu assistência médica. Posteriormente, teve alta hospitalar, encontrando-se apto para regressar ao serviço.

O caso segue agora os trâmites legais, devendo o suspeito ser presente a autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.